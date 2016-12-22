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Звездный отель у моря

Ростуризм мечтает об отечественном аналоге системы "все включено", комфортных отелях для отдыха, какие влекут россиян на чужой берег. В Приморье есть пример, как решить эту проблему. Гостиничный комплекс "Теплое море" стал уникальным проектом Дальнего Востока.

За несколько лет на территории скалистой бухты появился 4-звездный комфортабельный отель, позволяющий гостям круглый год наслаждаться нагретой океанской водой в двух бассейнах - открытом и крытом. О специфике работы этого дальневосточного ноу-хау рассказал Михаил РОБКАНОВ, учредитель ГК «Теплое море».

 


 

- История гостиничного комплекса «Теплое море» началась с моего желания построить дом на берегу моря, - рассказал Михаил Робканов. - Когда мне были предложены варианты земельных участков, я буквально влюбился в живописную бухту Безымянную, уютно закрытую скалами. Дом был построен, а земля еще оставалась, и я решил поделиться красотой этой бухты с другими людьми и создать для них место отдыха. Так появился гостиничный комплекс «Теплое море».

Продлеваем морской сезон

- Большинство баз отдыха в Приморском крае работает только в сезон. Михаил Федорович, почему вы решили пойти другим путем и создать круглогодичный комплекс?

- Изначально я планировал организовать работу, как и большинство других владельцев баз отдыха, с 1 апреля по 1 ноября, а на зиму компанию консервировать. Но когда просчитал экономику консервации и расконсервации, увольнения и найма персонала, я понял, что комплекс надо делать круглогодичным. Поэтому был построен крытый бассейн с теплой морской водой, который обеспечивает поток гостей в зимнее время года.

Теперь бассейн с теплой морской водой заслуженно считается центром притяжения посетителей и гордостью гостиничного комплекса. На 600 м2 воплощена заветная мечта туристов о вечном лете и далеких южных морях. Бассейн оборудован гидромассажем, искусственным водопадом и учитывает интересы гостей всех возрастов: его глубина составляет от 0,4 до 1,5 м. Работает на территории гостиничного комплекса и открытый бассейн, сохраняющий тепло даже в прохладную погоду. Этот эффект достигается благодаря специальному стеклу, расположенному по периметру бассейна. Уже в апреле посетители могут загорать, удобно расположившись на шезлонгах прямо у бассейна.

- К гостиничному комплексу «Теплое море» был применен действительно комплексный подход. Его стоимость обошлась не в копеечку?

- Объект действительно очень дорогой, но здесь было воплощено все самое лучшее в мире, что я видел. Во-первых, на территории проложены бетонные дороги, которые не источают неприятного запаха, как асфальт в солнечную погоду. Во-вторых, была реализована приглушенная система освещения, которая не перебивает своим светом вид на морские просторы. В-третьих, кондиционирование в отеле устроено так, что все двигатели выведены во двор, и отдыхающим ничто не мешает наслаждаться шумом прибоя. Также на территории комплекса реализован очень красивый ландшафтный дизайн, установлены детские и спортивные площадки для большого тенниса, волейбола, баскетбола, мини-футбола. Взрослые и дети могут посетить роллердром и покататься на роликах, велосипедах, самокатах и веломобилях. А для любителей зимнего отдыха работает хоккейный корт.

Но строительство гостиничного комплекса еще не закончено. Во вторую очередь на недавно арендованных 22 га земли появится аквапарк с морской водой, 60 персональных домиков, конференц-зал на 400 человек и парковка на 150 машино-мест.

- Насколько рентабельна сегодня работа «Теплого моря»?

- Гостиничный комплекс рентабельно работает, когда на объекте большая загрузка - традиционно это происходит в июле, августе, первой половине сентября и в январе. Остальные месяцы либо приносят убыток, либо срабатывают в ноль. Но в этом ничего страшного нет, ведь я не консервирую комплекс, не увольняю людей, и мы всегда готовы принять корпоративы, семинары, свадьбы и т. д. А ведь для того, чтобы комплекс приносил прибыль, необходимо постоянно работать над продвижением и думать о загрузке. Мы нашли свою нишу - семейный отдых. В «Теплом море» найдутся номера для любого кошелька - «стандарт», «бизнес», «студия», «апартаменты». Все номера с выходом на балкон, откуда можно наслаждаться прекрасным морским видом. Для отдыха большой компанией предлагаются четыре комфортабельных двухэтажных коттеджа.

- Каков срок окупаемости ГК «Теплое море»?

- Окупаемость этого объекта около 30 лет. Это «длинные деньги», и я об окупаемости проекта не думал, главное, что комплекс приносит стабильный доход, и его хватало на текущее поддержание обширного хозяйства. Ведь, чтобы построить 4-звездный отель на пустынном месте - до ближайшего поселка три километра, - пришлось самим создавать всю инфраструктуру - от дороги до очистных сооружений.

Цена вопроса

- На ваш взгляд, какие факторы наиболее сильно тормозят развитие гостиничного и туристического сервиса в России?

- У нас в стране очень жесткое экологическое законодательство. Когда делали экспертизу проекта по подаче морской воды в бассейн, получили кучу замечаний. Например, у нас не было «экологического обоснования и мониторинга поведения дождевых червей», пути миграции которых мы нарушим, копая ямы под трубы. Мы наняли специалистов и доказали, что черви не пострадают. А таких замечаний было более 200! И мы доказывали, что жизнь мух, змей и другой живности не изменится из-за прокладки наших водопроводных труб. Много сил, нервов и времени ушло, но мы получили разрешение.

Серьезно тормозит развитие туризма инфраструктура, а точнее, ее отсутствие. Несмотря на то что администрация Приморского края в рамках программы «Развития туризма в Приморском крае на 2013-2020 гг.» делает все возможное и помогает нам, очень многие вопросы остаются неразрешенными, так как они зависят в первую очередь от муниципальных властей. Не будет же департамент туалеты в городе строить или восстанавливать дорогу в Славянку. Этим предприниматели и не должны заниматься - их задача развивать услуги. И пока инфраструктурой не займутся основательно, все труды и краевого департамента по развитию туризма, и бизнеса будут сведены на нет. Ведь когда туристы едут по разбитой дороге, пусть даже в самый замечательный комплекс отдыха во всем Приморском крае, на ухабах они не раз подумают, стоит ли туда вернуться.

- Многие владельцы баз отдыха жалуются на земельный барьер в развитии. Вы с такой проблемой тоже сталкивались?

- Как и все. Земельный вопрос для строительной сферы стоит остро. Сегодня в Хасанском районе практически не осталось свободной земли. Да и землевладельцы не спешат обустраивать свою территорию. В лучшем случае - «времянки». Многие ждут хорошего перекупщика, что, на мой взгляд, неправильно. Я просто оказался дальновидным. Давно приобрел свободный земельный участок, хотя можно было арендовать более обжитые территории. В итоге нам с нуля пришлось делать систему водоснабжения, канализации, строить дорогу, подводить электроэнергию, так как на участке не было ничего - только скала и морской простор. А если бы аналогичный комплекс создали на Русском острове, он бы окупился за три года. Но там земля все еще в оборонном ведомстве, а свободные участки давно выкуплены.

- На мой взгляд, ваш комплекс «Теплое море» оказал влияние в целом на развитие сферы туризма Приморского края. Оказывается, комфортные услуги могут стать всесезонным бизнесом…

- Недавно руководитель Ростуризма Олег САФОНОВ побывал в нашем «Теплом море». Он справедливо заметил: если создать комфортные условия для жизни россиян, то и туристы с удовольствием поедут в Россию. Чтобы это стало реальностью, нужно много работать. Я с ним полностью согласен и по-прежнему уверен, что у туристической сферы Приморья большой потенциал, который можно рентабельно развивать.

В Приморье живет много обеспеченных людей, которые предпочитают вкладывать деньги либо за границу, либо в торговые центры. Конечно, у ТЦ окупаемость больше и быстрее, но торговых площадей уже достаточно, а вот поле гостиничных и туристических услуг еще ждет своих игроков. И мне бы хотелось, чтобы «Теплое море» было примером для других бизнесменов и демонстрировало, что на аналогичных проектах можно зарабатывать. Вот и давайте создавать комфортные места отдыха для себя и своих соотечественников. А туристы приедут. 

Наталья КОМИССАРОВА.

Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2016 год. 

Теги: Теплое море  туризм 


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