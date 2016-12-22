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20 Сентября 2016, 20:00 | Проект ДК | Туризм: Приморский маршрут

Минеральные источники подтянут туристов

Развитие туриндустрии в крае может опереться на минеральные воды и грязи

Приморский край славится обилием минеральных источников, в том числе и теплых, и наличием минеральных лечебных грязей. Как считают специалисты, их потенциал еще далеко не полностью использован. Но нарастающий с каждым годом поток любителей природы, желающих побывать в местах выхода на поверхность минеральных вод, говорит о том, что бизнесу пора пристальнее присмотреться к этим природным дарам.

Большинство минеральных источников в крае все еще требует обустройства и создания поблизости инфраструктуры отдыха. Только в этом случае можно ожидать полноценной отдачи от их использования. Так как в Приморье действует программа «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 гг.», то такие проекты могут рассчитывать на государственную поддержку.

Много и разных источников

По данным Владивостокского филиала НИИ медицинской климатологии и восстановительного лечения, на Дальнем Востоке известно около 150 источников подземных минеральных вод, перспективных для бальнеологического освоения. Широко распространены такие группы вод, как углекислые холодные, азотные термальные кремнистые, азотно-метановые холодные и азотные холодные. По разнообразию типов химического состава они не уступают многим известным районам - Европе, Кавказу, Прибайкалью.

Приморский край известен тем, что здесь разведано не менее 50 минеральных источников. Тем самым Приморье считается чуть ли не самым богатым на всем Дальнем Востоке по числу разведанных минеральных источников, применимых в бальнеологических целях.

Досье «Дальневосточного капитала»: Понятие «минеральные воды» подразумевает, что они содержат биологически активные компоненты не ниже бальнеологических норм и обладают лечебным или лечебно-профилактическим эффектом. Как отмечают специалисты, они могут быть минерализованными или пресными (минеральные природные питьевые воды). Бальнеологические нормы биологически активных компонентов определены ГОСТом «Воды минеральные природные питьевые», а их воздействие на организм человека устанавливается бальнеологическим заключением.

Ими, например, изобилует хребет Сихоте-Алинь. По данным ООО «Примгидрогео», специализирующегося на проведении геологоразведочных работ, подсчете запасов, расчетах дебита подземных вод, в пределах Восточно-Сихотэ-Алинского вулканического пояса локализованы выходы на поверхность теплых подземных вод с температурой 20-350С. Они объединены в две группы: Чистоводненскую, что расположена в нижней части бассейна р. Киевки на юге Приморского края, и Амгинскую, расположенную в районе п. Амгу, т. е. в нескольких сотнях километров к северу.

В составе Чистоводненской группы наиболее изученным и освоенным считается известное Чистоводненское месторождение. На его базе уже многие годы работает краевая специализированная больница «Чистоводное». Однако она совсем небольшая.

Досье «Дальневосточного капитала»: В долине р. Чистоводной обнаружено 7 выходов щелочно-известково-углекислых термальных источников с температурой воды 20,4-30,20С и дебитом 41,5 тыс. литров в сутки. Источники были открыты в 1924 г. жителем деревни Унаши Н. П. КОВАЛЕВЫМ.

Родники термальных вод Чистоводненского месторождения сосредоточены на двух участках: Верхнем и Нижнем. В настоящее время для бальнеологического лечения используются только Нижние источники. В большинстве из них температура вод, выходящих на поверхность, ниже 22-280С. Но есть среди них источник, который выходит на поверхность с температурой 30,50С. По химическому составу эти воды гидрокарбонатные, натриевые, слабощелочные.

Досье «Дальневосточного капитала»: Источник «Теплый ключ» открыл в начале века местный охотник. Вода источника содержит около 30 солей. Ее назначают в виде ванн при кожных и костно-мышечных заболеваниях, внутрь - при поражениях желудка и кишечника. В 1947 г. на его базе началось строительство водолечебницы.

В этом же районе имеется еще несколько выходов азотных терм - Синегорские, Горячий Ключ, Сухой, Прямушка Вторая. Из них к эксплуатации подготовлено только Горячеключевское месторождение. Остальные находятся на территории Лазовского заповедника, из-за чего их освоение пока невозможно.

В составе Амгинской группы минеральных источников известны четыре теплых, с температурой вод 27-36,50С. По химическому составу эти воды разнообразны - пресные с минерализацией, гидрокарбонатные, натриевые, слабощелочные. Большинство источников используется стихийно, хотя и достаточно активно. К ним есть дороги, но нет электричества. Лишь на одном источнике - Теплый Ключ - длительное время функционировала больница «Тернейской ЦРБ», правда рассчитанная всего на 25 мест.

Из этих данных следует, что минеральные воды Приморья остаются в большинстве своем малодоступными, что подтверждают и специалисты. В 2010 году Владивостокский филиал НИИ медицинской климатологии и восстановительного лечения СО РАМН издал справочник «Минеральные воды и лечебные грязи Дальнего Востока», где написано следующее: «Общее состояние изученности и подготовленности минерально-сырьевой базы санаторно-курортного лечения на Дальнем Востоке следует признать неудовлетворительным. Значительное число источников и месторождений минеральных вод эксплуатируются нерационально, без соответствующего контроля и сертификатов на производимую продукцию».

Не те условия хозяйствования

Неудовлетворительным признано использование тех источников, на эксплуатацию которых имеются лицензии. Об остальных, у которых просто нет хозяина, и говорить нечего.

По мнению представителей бизнеса, перспектива использования термоминеральных низкотемпературных вод источников для бальнеологического применения и создания зон отдыха в Приморском крае в целом высока, но условия для организации предпринимательской деятельности неблагоприятны. Требуются большие затраты на создание инфраструктуры и ее поддержание, там, где она уже существует. При этом окупаемость затрат низкая.

Инвестор и владелец лицензии на подземные воды еще до начала строительства лечебницы или базы отдыха обязан сделать оценку запасов месторождения вод, подготовить его к эксплуатации, получить бальнеологическое заключение о пригодности вод для лечебных целей. А впоследствии вести постоянный мониторинг минерального состава воды, так как он может меняться. Например, бальнеологические заключения на лечебные минеральные воды и заключения по составу и качеству разрабатываются на срок не более 5 лет, при обязательном проведении режимных наблюдений за изменением химического состава вод в скважине или источнике. Полный физико-химический анализ по всем контролируемым показателям должен выполняться не реже одного раза в год, сокращенные анализы на основные компоненты проводятся ежеквартально, микробиологические - не реже 1 раза в месяц. Все эти затраты повышают стоимость содержания лечебниц и ограничивают желание инвесторов войти в этот бизнес.

Бизнес пытается искать пути снижения затрат, совмещая использование минеральных источников с другими видами отдыха. Как один из вариантов - организация там, где это возможно, на базе водолечебницы горнолыжного курорта. Этот вид отдыха с каждым годом становится все популярнее у россиян.

Грязелечение все так же популярно

Приморский край располагает и разведанными месторождениями минеральных грязей. Они, как и минеральные воды, обладают заметным бальнеологическим эффектом. История применения лечебных грязей края давняя. Многие годы сюда со всей страны ехали на знаменитые садгородские морские иловые грязи, что добывались в верховье Амурского залива в пригороде Владивостока.

В настоящее время в Приморье разведано новое богатое месторождение - Ясное (б. Экспедиции), не уступающее по своим бальнеологическим свойствам садгородскому. Ясное расположено на юге Приморья, но грязи с этого месторождения поставляются во многие краевые санатории.

Досье «Дальневосточного капитала»: Лечебные грязи бухты Экспедиции использовались местным населением с незапамятных времен. По воспоминаниям старожилов, в досоветское время в п. Посьете на их основе функционировала частная грязелечебница. Первые официальные сведения о лечебных грязях бухты Экспедиции, основанные на физико-химических исследованиях, были получены в 1984-1987 годах.

Это далеко не все лечебные грязи, разведанные в Приморском крае. Здесь встречаются почти все основные типы известных лечебных грязей. Помимо морских иловых в крае найдены сапропелевые грязи (Лазовские, Ольгинские, Кировские, Ласточкинские и др.), торфяные (Ласточкинские, Кировские, Арсеньевские, Чернореченские и др.). В целом их прогнозные ресурсы оцениваются в более чем 100 млрд т, однако детальная разведка грязевых месторождений в северных районах все еще не выполнена, что не позволяет сделать вывод о реальных запасах.

Надежда ОКОВИТАЯ. Фото Екатерины Казанковой.

Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2016 год. 

Теги: туризм  источники  лечебные грязи 


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