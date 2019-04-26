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Среда| 22 Мая, 14:08 |
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Приморье сделало удачную ставку
Интегрированная развлекательная курортная зона (ИРКЗ) «Приморье» за три с половиной года уже стала одной из визитных карточек региона, обеспечивая дополнительный туристический поток, рабочие места и налоговую базу. На данный момент компании-инвесторы вложили в проект чуть более 16 млрд рублей. В то же время, по заключенным соглашениям сумма инвестиций составляет более 78 млрд рублей. Дополнительно на рассмотрении находятся несколько сделок примерно на 40 млрд рублей. В сумме - почти $2,3 млрд.
На данный момент на территории будущего курорта свободными остаются две инвестиционных площадки, однако на каждую из них уже есть претенденты. При этом «вторую волну» резидентов формируют уже азиатские инвесторы, похоже, убедившиеся, что дальневосточный проект будет стабилен, а значит, гарантированно выгоден.
Сегодня в бухте Муравьиная рядом с городом Артемом уже работает гостиничный комплекс с казино «Tigre de Cristal», активно ведется строительство гостиничных комплексов с аквапарком и казино «Naga Vlаdivostok» и «Шамбала», идет подготовка к началу строительству гостинично-развлекательного комплекса Imperial.
По данным администрации Приморья, в 2018 году общий объем поступлений от предприятий туристской отрасли региона (турфирм, гостиниц, казино) составил 4,3 млрд рублей. Из них 1,6 млрд - налоги, а 2,7 млрд - страховые взносы. В совокупности, это на 6,9% больше по сравнению с 2017 годом.
«Интегрированный развлекательный курорт «Приморье» станет одним из основных туристских объектов, который будет привлекать туристов в наш регион. Сейчас с этой задачей прекрасно справляется первый объект курорта - Tigre de Cristal. Для наших гостей из северо-восточной Азии визит в комплекс является обязательным в рамках развлекательной программы посещения Приморского края. Для нас очень важно, что мы обладаем таким эксклюзивным ресурсом. Также мы приветствуем инициативу наших инвесторов развивать неигровой сектор, это заставляет с оптимизмом смотреть в будущее», - говорит директор департамента туризма Приморского края Константин ШЕСТАКОВ.
Азартный подход
Первопроходцем ИРКЗ «Приморье», как и следовало ожидать, стали иностранцы - ООО «Джи 1 Интертейнмент» (контролируется компанией Melco Crown Entertainment, крупнейшим оператором казино в Макао) 12 ноября 2015 года официально открыло первое казино в зоне после месяца работы в тестовом режиме. Tigre De Cristal - самое большое и технически оснащенное казино в России, включает в себя 498 игровых автоматов, более 42 классических настольных игр и 25 VIP-столов.
За первые девять месяцев 2018 года гостиница комплекса Tigre de Cristal разместила 238 тыс. гостей, что на 8,6% больше показателей 2017 года. Основной поток гостей прибывает из северных провинций Китая, а также из Южной Кореи и Японии.
Разработка проекта второй фазы казино-курорта Tigre de Cristal находится в финальной стадии. За счет строительства второго объекта масштаб всего проекта компании казино будет расширен в три раза благодаря большему количеству гостиничных номеров, помещений для отдыха и игровых площадей.
«Фаза 2А» подразумевает строительство гостиницы, казино, крытого пляжного клуба и торгового центра премиум-класса с бутиками топовых мировых брендов и возможностью беспошлинной торговли. В первую фазу второго этапа планируется инвестировать $250-300 млн. Завершить проект в «Приморье» компания планирует в конце 2020 года - начале 2021 года. Общая стоимость реализации проекта «Фаза 2А» оценивается в $500 млн.
Первым полноценно российским инвестором-резидентом ИРКЗ «Приморье» стало ЗАО «Шамбала». Год назад инвестор игорной зоны «Азов-Сити» (расположенна в Щербиновском районе Краснодарского края) по итогам аукциона получил право на аренду двух свободных земельных участков в ИРКЗ «Приморье» общей площадью 13,78 га. Согласно условиям торгов, арендатор должен инвестировать в строительство гостинично-развлекательного комплекса не менее 8 млрд рублей. Комплекс будет включать в себя не менее 270 гостиничных номеров, а также не менее 500 игровых автоматов и 50 игровых столов.
Согласно установленным в Приморском крае налоговым ставкам на игорный бизнес, объект компании «Шамбала» будет приносить в бюджет региона более 120 млн рублей ежегодно, без учета других налоговых отчислений. Планируется также создание свыше 2 тыс. рабочих мест.
На данный момент «Шамбала» начала подготовку к строительству казино и гостиницы. Инвестор намерен к 2020 году реализовать первый этап проекта, в рамках которого будет построена гостиница категории «пять звезд» на 250 номеров, казино, рестораны и SPA-салон.
Иена в помощь
В прошлом году география инвесторов ИРКЗ «Приморье» расширилась за счет японской компании Simple Create Co. Ltd., выступившей cоинвестором одного из крупнейших объектов курорта - гостиничного комплекса с казино «Imperial».
Проект, ранее называвшийся Selena, реализует российское ООО «Даймонд Форчун», имеющее в аренде несколько участков интегрированного курорта. По соглашениям с администрацией Приморья, компания сегодня ведет строительство на двух участках, возводя гостиницу с казино, SPA-центром и ночным клубом.
Первая фаза комплекса «Империал» включает отель с четырьмя категориями номеров и казино площадью около 9 тыс. кв. м с 50 игровыми столами и 300 игровыми автоматами. На первом этапе комплекс создаст почти 800 рабочих мест.
Запланированный срок открытия комплекса - осень 2020 года. Инвестиции в первую фазу составят $70 млн.
Вторая фаза проекта предполагает строительство еще одной гостиницы на 300 номеров с инвестициями около $200 млн.
«Мы скорректировали проект гостинично-развлекательного комплекса, сделали его еще более современным с учетом растущих потребностей российских и иностранных туристов. В связи с тем, что правительство России предоставляет облегченный визовый режим нашим ближайшим соседям - жителям Китая, Кореи, Японии и Гонконга, мы намерены принимать около 340 тыс. гостей в год», - пояснил председатель совета директоров ООО «Даймонд Форчун» Сергей СИДОРОВ.
Председатель совета директоров Simple Create Co. Ltd. Кояма НОБУКАДЗУ подчеркнул, что решение инвестировать в курорт «Приморье» было принято из-за уверенности в успехе проекта.
«Я не видел ни одного казино в мире, которое так красиво выходит на побережье, как в Приморье. В пределах двух часов полета отсюда проживает очень много наших потенциальных клиентов из Китая, Японии, Республики Корея, Тайваня, и это - залог большого количества гостей», - отметил Кояма Нобукадзу.
Simple Create в Японии занимается широким кругом проектов - от недвижимости до торговли нефтепродуктами. Опыт инвестирования в российские проекты у бизнесменов уже есть, совместно с российскими партнерами они открыли медицинский центр в Хабаровске.
Корея ставит на гольф
Наконец-то увидели свой интерес в проекте южнокорейские бизнесмены. Намерение участвовать в развитии ИРКЗ «Приморье» уже выразили два инвестора из Южной Кореи. Так, компания K International Inc. намерена построить на территории курорта новый игорно-развлекательный комплекс с объемом вложений $300 млн. В рамках проекта в игорной зоне появятся казино, торговый центр, зона Duty-free, а также развлекательные объекты, среди которых - зона виртуальной реальности, парковая зона, сцена для проведения концертов и другие объекты для семейного и молодежного отдыха. Также, по словам представителя южнокорейского инвестора, к участию в проекте будут привлекаться франшизы известных ресторанов. «Для нас важно, чтобы в интегрированный курорт «Приморье», и на наш объект в частности, смогли приезжать отдохнуть всей семьей», - отметил вице-президент K International Inc ЛИ Донг Тэк.
Компания Dongnam Industry Co., Ltd планирует создать рядом с игорной зоной гольф-поле с объемом инвестиций более $30 млн. Для реализации проекта требуется не менее 80 гектаров земли.
«Интегрированный курорт «Приморье» в будущем способен привлекать большое количество туристов благодаря транспортной доступности и растущему интересу к Дальнему Востоку со стороны жителей стран АТР. Создание развлекательных объектов элитного уровня поможет привлечь в игорную зону соответствующих туристов. Для нашего проекта основная целевая аудитория - это иностранные игроки из Кореи и Японии, где гольф является очень популярным видом спорта и развлечением», - отметил председатель совета директором КИМ Ин-Тае.
Российском партнером компании Dongnam выступает компания Vladivostok Country Club. Инвестор рассчитывает реализовать проект в течение года с момента получения земельного участка в аренду - первый этап включит в себя создание 9 лунок, строительство клубного домика и сопутствующих объектов инфраструктуры. Следующим этапом планируется строительство гостиницы категории «4 звезды» на 100 номеров и еще 9 лунок для гольфа.
Еще одной «ласточкой» из Страны Утренней свежести может стать компания Ramid Hotels & Resorts (владеет сетью отелей в Южной Корее).
У Ramid Hotels & Resorts уже готов меморандум о взаимопонимании в плане строительства в ИРКЗ «Приморье» гольф-поля мирового уровня и казино. При этом, корейская компания готова совместно с российской стороной участвовать в разработке законодательных условий для развития туристического бизнеса в Приморье на уровне признанных мировых развлекательных центров - Лас-Вегаса, Гонконга и Дубая.
Компания Ramid Hotels & Resorts включает в себя крупные действующие гостиничные комплексы на территории Республики Корея, такие как Ramada Seoul Hotel, бизнес-отель высокого класса Ramada Songdo Hotel, Miranda Hotel Icheon. Кроме этого, компания специализируется на гольф-парках. Парк Yangpyeong TPC в Янгпьенге принимает международные соревнования по гольфу, парк Namyangju Country Club в провинции Кенги имеет поле для гольфа 220 ярдов и создан по технологии Smart Lamp, которая позволяет проводить игры в ночное время.
Инфраструктура на подходе
В конце прошлого года АО «Корпорация развития Приморского края» (КРПК, девелопер проекта ИРКЗ «Приморье») заключило договор с АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Приморские электрические сети» на технологическое присоединение к сетям электроснабжения развлекательных комплексов с отелями и казино на территории курорта.
По заказу корпорации ДРСК выполнит реконструкцию подстанции «Муравейка» с увеличением ее мощности на 16 МВт и построит сети электроснабжения до границ участков инвесторов игорной зоны. Увеличить существующие мощности планируется поэтапно до 2020 года, к моменту завершения второй фазы реализации проекта ИРКЗ «Приморье». Энергетический ресурс будет, в первую очередь, поделен между компаниями ООО «Приморский Энтертейнмент Резортз Сити» (Naga Vladivostok), ЗАО «Шамбала» (Shambala) и ООО «Даймонд Форчун» (Selena).
Согласно условиям, прописанным в инвестиционных соглашениях, корпорация должна своевременно обеспечить инвесторам все технические условия для работы, а именно: построить автодорогу, системы водоснабжения и водоотведения, канализации, а также системы энергоснабжения.
Параллельно специалисты КРПК и китайской энергетической корпорации Energy China ведут совместную работу по строительству газовой генерации мощностью до 100 МВт для обеспечения потребностей всех объектов курорта «Приморье» электрической энергией.
Намерение о сотрудничестве по строительству этого энергообъекта было закреплено в меморандуме, подписанном в сентябре прошлого года в Пекине вице-президентом компании СЕЕС ДЭН Цзянхуа и генеральным директором АО «КРПК» Игорем ТРОФИМОВЫМ. Согласно условиям меморандума, китайская компания планирует поэтапно реализовать проект газовой электростанции к концу 2025 года.
Фото автора, из сети Интернет.
Виктор КУДИНОВ
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