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21 Мая 2019, 17:10 | Проект ДК

Приморье становится центром высокотехнологичной медицины

В крае будут реализованы новые проекты в сфере здравоохранения

Первым резидентом СПВ, который начал работать в сфере медицины в Приморском крае, был ООО «Центр детского здоровья». Новый медицинский центр открылся во Владивостоке около года назад и стал одним из первых проектов, профинансированных в рамках программы «Доступный кредит для МСП», реализуемой Фондом развития Дальнего Востока совместно с банками-партнерами региона. Итогом этого сотрудничества стал детский медицинский центр «Аленка», который победил в конкурсе на лучший инвестиционный проект «Премия развития - 2019» в номинации «Лучший проект субъекта МСП».

На этом интерес соотечественников только усилился. В начале марта во Владивостоке состоялось открытие первой клиники Группы компаний «Мать и дитя». «Мать и дитя» Владивосток - это первая на Дальнем Востоке клиника федеральной медицинской сети, которая будет состоять из отделения ЭКО и поликлинического отделения. В настоящее время группа компаний «Мать и дитя» рассматривает возможность расширения своего присутствия на Дальнем Востоке.

«Открытие клиники является еще одним шагом в последовательной реализации курса компании на создание широкой сети клиник и госпиталей по всей России. Сегодня ГК «Мать и дитя» представлена уже в семи федеральных округах страны», - сообщил генеральный директор ГК «Мать и дитя» Марк КУРЦЕР. Открывшийся во Владивостоке медцентр, в числе прочих услуг, будет проводить ЭКО по ОМС. Инвестиции в проект составили около 50 млн рублей. Клиника рассчитана на 20 тысяч приемов врачей и до 500 циклов экстракорпорального оплодотворения в год.

Иностранцы хотят инвестировать

Открытие новых медицинских центров мирового уровня и привлечение на Дальний Восток крупных федеральных медицинских сетей позволит не только остановить поток выездного медицинского туризма, но и привлечет туристов со стороны КНР, которые заинтересованы в качественном медицинском обслуживании. В портфеле Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) находится на сопровождении 20 проектов в сфере медицины в 6 регионах ДФО, в том числе в Приморском крае, с объемом инвестиций около 40 млрд рублей. Все они - на разной стадии реализации. Фактически уже инвестировано более 100 млн рублей.

В начале марта АНО АПИ организовало бизнес-миссию российских компаний в Японию для обсуждения перспективных проектов в сфере бальнеологии и геронтологии. Темой обсуждения стали два проекта: реализация пилотного проекта строительства резиденций нового поколения для пожилых людей на Дальнем Востоке и создание на Камчатке бальнеологического комплекса с использованием опыта традиционных японских онсенов на термальных источниках. Российская делегация встречалась с руководством геронтологических центров «Welcare Shin-Yoshida» и «Tsushima Health Care & Welfare Group», компании «Medical Excellence JAPAN», Института развития Онсен , Токийского института геронтологии , национального центра гериатрии и геронтологии, федерации фармацевтических ассоциаций, представителями бальнеологических комплексов.

В начале апреля в регионе побывало руководство одной из китайских фармкомпаний, которая планирует реализовать проект по строительству современного завода по производству антибиотиков. Завод позволит создать высокотехнологичные рабочие места и развить фармацевтические компетенции на Дальнем Востоке. Переговоры и работа с инвестором идут с февраля 2017 года. Это важный проект для Дальнего Востока, который может стать первым заводом по производству фармсубстанций. Проект направлен на импортозамещение и способствует реализации стратегии «Фарма-2020». Сейчас проработана большая часть технических вопросов, идет поиск площадки под производство.

Директор японской медицинской корпорации «Хокуто» Нисида Такао представил концепцию проекта строительства японского ПЭТ-центра во Владивостоке Администрации Приморского края. Координатором проекта намерена выступить японская медицинская корпорация Хокуто. Консультантом проекта выступает японская инжиниринговая компания PJL Inc. «Наш опыт и ноу-хау по ПЭТ-диагностике в Японии сможет сделать вклад на Дальнем Востоке в повышение качества диагностики и контроля лечения онкологических заболеваний, а также в повышение квалификации специалистов. Мы думаем, что этот проект окажет содействие в снижении смертности от онкологических заболеваний в регионе», - рассказал Нисида Такао. Это не первый проект японцев на территории Дальнего Востока. Еще в 2013 году «Хокуто» открыла во Владивостоке диагностический медицинский центр. В мае 2018 года корпорация в статусе резидента СПВ и компания JGC Corporation открыли реабилитационный центр, специализирующийся на восстановительном лечении пациентов по японским методикам после инсультов, заболеваний позвоночника, спортивных травм и остеохондрозов.

Иностранный опыт по обмену

Иностранным партнерам интересно инвестировать не только в проекты, но и в образование будущих медиков. 20 марта на территории ДВФУ было подписано соглашение о запуске совместных дополнительных образовательных российско-корейских программ в области медицины. Партнерами программы выступают ДВФУ, Massachusetts Institute of Innovation Asia Inc. (MII Asia) и АНО АПИ. В рамках соглашения планируется не только реализация совместных дополнительных образовательных программы в области общественного здоровья и медицины, но и создание Академического департамента стоматологии и стоматологической клиники на базе ДВФУ, где смогут обучаться до 50 студентов, половина из которых - россияне. Преподавание будет вестись на английском языке, а выпускники получат двойной диплом ДВФУ и MII Asia.

На днях корейская сторона уже провела воркшоп в области медицины и биотехнологий. На мероприятии обсуждались развитие биотехнологической и фармацевтической промышленности в мире, биотехнологические и медицинские инновации. «Российские и корейские коллеги наметили планы сотрудничества по реализации совместных образовательных программ в области медицины и биотехнологий. Обсуждалось создание совместных лабораторий и исследовательских проектов в области молекулярных и клеточных технологий, исследований мозга и разработке лекарств. Отдельный вопрос был посвящен открытию совместных инновационных предприятий в области биомедицинской индустрии. Планируется, что одним из таких предприятий станет стоматологическая клиника, внедряющая новейшие разработки в области биоматериалов, протезирования, молекулярных и клеточных технологий», - сообщает пресс-служба Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

Южнокорейские партнеры занимаются передачей опыта не только студентам, но и практикующим врачам. В апреле специалисты южнокорейской клиники «АСАН» организовали мастер-класс по проведению лапароскопических и эндоскопических операций для российских коллег из Спасской городской больницы. «Наше сотрудничество с корейскими коллегами длится уже около пяти лет. Взаимодействие проходит в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного департаментом здравоохранения и институтом развития индустрии здравоохранения Республики Корея», - сообщила главный врач медучреждения Светлана ЗАБУДСКАЯ.

Новые проекты для приморцев

Развитие здравоохранения и улучшение качества медицинского обслуживания населения - одна из приоритетных задач, поставленных президентом страны в рамках национального проекта «Здравоохранение». Администрация Приморского края, совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) и благотворительными организациями: Фондом помощи хосписам «Вера», благотворительным фондом Константина ХАБЕНСКОГО и благотворительным фондом развития паллиативной помощи «Детский паллиатив», реализуют в регионе несколько проектов в области здравоохранения. Это проекты «Открытая реанимация» и «Перелом бедра 60+».

«Важность проекта «Открытая реанимация» заключается в получении терапевтического эффекта при совместном пребывании родственников с пациентами в реанимации, - объясняет руководитель представительства АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в Дальневосточном федеральном округе Ольга КУРИЛОВА. - Проект получил поддержку президента России Владимира Путина. Цель проекта - содействие реализации права граждан на совместное пребывание родителей с детьми в отделениях реанимации и интенсивной терапии на основе формирования семейно-ориентированной среды в российских учреждениях здравоохранения. Особенно актуален этот вопрос в отношении посещения родителями своих детей».

Проект «Перелом бедра 60+» разработан Агентством стратегических инициатив совместно с рабочей группой по травматологии и ортопедии (РТО), Московским государственный университетом им. М.В. Ломоносова (МГУ) и Ассоциацией руководителей учреждений здравоохранения (АРУЗ) в целях снижения уровня смертности, количества осложнений и числа повторных госпитализаций после перелома шейки бедра. Его основная задача - необходимость оперативного лечения людей старше 60 лет с переломом проксимального отдела бедра в течение первых 48 часов после получения травмы. На сегодняшний день соглашение по проекту «Перелом бедра 60+» находится на стадии подписания.

По мнению главы департамента, этот год для медицины Приморья будет тяжелым, но прорывным. «Благодаря активной работе губернатора Приморскому краю выделены огромные средства на медицину. Я уверен, что вы возьмете правильный курс и сумеете разумно распорядиться поступившими в бюджеты лечебных учреждений серьезными федеральными и региональными средствами», - отметил глава департамента здравоохранения Виктор ФИСЕНКО.

Фото автора

Диана БЕЛАЯ

Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2019 год. 

Теги: инвестиции  медицина  модернизация 


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