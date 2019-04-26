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21 Мая 2019, 17:35 | Проект ДК |

НеТОРопливый подход

Возведение объектов инфраструктуры приморских территорий опережающего развития тормозят недобросовестные подрядчики

Создание новых производств в Приморском крае по-прежнему тормозится как минимум по двум причинам: получение подходящего земельного участка и подвод всех необходимых коммуникаций. Снизить остроту вопроса призваны территории опережающего развития (ТОР).

В Приморье создано четыре территории опережающего развития: «Надеждинская», «Михайловский», «Большой Камень» и «Нефтехимический» (см. досье). Каждая из них имеет свою специализацию, которая важна не только с точки зрения текущего развития, но и в плане создания новой экономики региона. Объем подписанных соглашений с резидентами ТОР сегодня превышает 967 млрд рублей, планируется создание более 26 тыс. рабочих мест.

В свою очередь государство, определив земельные участки для создания новых производств, взяло на себя обеспечение резидентов ТОР необходимой инфраструктурой, речь идет о строительстве дорог, объектов водоснабжения и водоотведения, газо-, электро- и теплоснабжения. Стоимость и надежность необходимой инфраструктуры - вопрос, напрямую влияющий на основные показатели бизнес-плана. При этом объем государственной поддержки на создание инфраструктуры, включая бюджетные инвестиции и субсидию, не должен превышать 30% заявленных частных инвестиций в проект.

Досье «Дальневосточного капитала»: По данным АО «Корпорация развития Дальнего Востока», сегодня в Приморском крае в активной стадии находятся 49 объектов инфраструктуры ТОР: из них 18 уже построено, 12 проектируются, остальные 19 - в стадии строительства. В 2018 году инвесторам приморских территорий опережающего развития было предоставлено 279 земельных участков общей площадью 16 тыс. гектаров для 52 резидентов.

Как правило, сроки строительства синхронизированы с бизнес-планами инвесторов, что позволяет параллельно возводить промышленный объект и требуемую инфраструктуру. Увы, но на практике документы опережают дело - резиденты все чаще говорят о затягивании сроков строительства коммуникаций.

Огрехи несогласованности

Приморский край несет финансовые обязательства по созданию до 2020 года инфраструктуры ТОР «Михайловский» в объеме не менее 2,2 млрд рублей и ТОР «Надеждинская» в объеме не менее 2 млрд рублей. Перечень мероприятий по развитию ТОР зафиксирован в планах-графиках, утвержденных Минвостокразвития России и согласованных с администрацией края. На практике все оказалось не так гладко. Ввиду несогласованности действий предыдущей администрации Приморского края с федеральными структурами, принятие решений по реализации проектов резидентами ТОР и обеспечение их инфраструктурой было отдано на уровень АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ).

«Вследствие чего нарушены графики выполнения работ, государством не выполнены обязательства по строительству объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры. Инфраструктурные обязательства Приморского края выполнены на 66,36%. В целом создание инфраструктуры ТОР «Надеждинская» завершено, резидентам предоставляются услуги водоснабжения и водоотведения, к площадке построена дорога. Расходы краевого бюджета за 2016-2018 гг. составили 778,86 млн рублей», - сообщил глава Приморья Олег КОЖЕМЯКО в недавнем отчете Законодательному собранию региона.

Проблемным объектом «Надеждинской» является станция очистки (обезжелезивания) воды, строительство которой до настоящего времени не завершено. Губернатор уже дал поручение КГУП «Приморский водоканал» расторгнуть контракт с недобросовестным подрядчиком ООО «ССВ». Проектная документация будет доработана с учетом новых современных технологических решений. Срок завершения строительных работ - декабрь 2020 года.

КРДВ, со своей стороны, пообещала оптимизировать сроки подключения резидентов ТОР «Надеждинская» к инженерной инфраструктуре. Так, в Корпорации заявили, что работы по обеспечению водоснабжения и канализации, устройству постоянной схемы электроснабжения и организации второго примыкания от трассы на площадку резидента ООО «Домостроительный комбинат Приморье» (ведет производство домостроительных комплектов) будут выполнены до конца текущего года.

Необходимость в подключении по временной схеме к электрическому хозяйству для реализации проектов с последующим переводом на постоянную схему существует у компаний-резидентов «ДорХан-Владивосток», «Нептун Холод», «Терра», «Вертикаль» и «Стиквуд», которые создают в ТОР «Надеждинская» производственно-складские комплексы, склады-холодильники, промышленные предприятия по деревообработке и выпуску одноразовых деревянных палочек.

«Со всеми инвесторами достигнуты договоренности о синхронизации сроков обеспечения инфраструктурой в соответствии с фактическим статусом проектов», - поясняет Минвостокразвития.

Недобросовестных подрядчиков накажут

«Сложная ситуация с объектами инфраструктуры для резидентов ТОР «Михайловский», - отмечает губернатор Кожемяко. Расходы краевого бюджета на создание инфраструктуры площадки за 2016-2018 гг. составили 994,94 млн рублей. Вместе с тем, не завершено строительство двух дорог из пяти. Не закончен в установленные сроки ремонт существующих дорог, которыми пользуются не только резиденты площадки, но и местные жители. Крайне медленно ведется создание объектов водопроводно- канализационного хозяйства».

Губернатор поручил завершить строительство и ремонт объектов транспортной инфраструктуры «Михайловского» к концу текущего года.

«Профильным департаментом индексированы сметы, из-за некачественной проработки которых в прошлом году не состоялись торги на ряд этапов дорожных работ. Подрядчики, проводящие некачественную работу, из-за которых Приморский край сегодня срывает выполнение своих обязательства перед правительством РФ и резидентами ТОР, будут внесены в список недобросовестных поставщиков», - сказал глава региона.

В ожидании газа

Сейчас Артемовский городской округ и Надеждинский район - самые перспективные места с точки зрения размещения производственных объектов, требующих газификации. Более того, на этих территориях есть возможность увеличить пропускную способность газораспределительной системы.

«Инвесторы могут обращаться в департамент энергетики, чтобы согласовывать свои инвестиционные решения и планы со Стратегией развития Приморского края в части развития газовой и электрической инфраструктуры. В нашем департаменте всем инвесторам дают достоверную информацию о том, когда и где будет проведен газ, и на какие сроки предоставления услуг можно ориентироваться», - заявила на встрече с предпринимателями директор департамента энергетики Приморья Алла ФОРТУН.

По Надеждинскому району газопровод будет идти от газораспределительной станции в Заводском. Дальше вести трубопровод будут по маршруту: Кневичи, Ясное, поворот на поселок Новый и Де-Фриз. Заканчиваться пока он будет там, где размещается инвестиционная площадка.

С более дальней перспективой (около 5 лет) газификации рассматриваются районы возле газораспределительной станции Уссурийска. Маршрут будет следующий - Уссурийск, село Некруглово (Михайловский район), ТОР «Михайловский», в Спасском муниципальном районе - села Летно-Хвалынское, Славинка и Красный Кут.

Досье «Дальневосточного капитала»: ТОР - это территория с особым правовым режимом ведения предпринимательской деятельности, с масштабными налоговыми и административными государственными преференциями. ТОР «Надеждинская» (Надеждинский муниципальный район, Владивостокский городской округ) - многопрофильная производственно-торговая площадка с мультимодальным транспортно-логистическим комплексом. ТОР «Михайловский» (Михайловский, Спасский, Черниговский, Яковлевский, Хорольский муниципальные районы) - агропромышленный парк производств с полным циклом переработки, хранения и эффективной логистики сельскохозяйственной продукции, производимой в крае. ТОР «Большой Камень» (Большой Камень) призвана стать одним из крупнейших центров судостроения не только в России, но и в мире. Якорным резидентом ТОР «Нефте- химический» выступает НК «Роснефть» с инвестиционным проектом по строительству комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств.

 


 

Строительный эксперимент

Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ на недавнем заседании Совета ДФО поручил Минстрою РФ и Минвостокразвития проработать вопросы оптимизации строительных процедур.

Как отметил г-н Трутнев, в ТОР планируется провести «строительный эксперимент». «Начнем с маленькой экспериментальной площадки. Коллеги-губернаторы говорили о том, что вопросы, связанные с волокитой в строительстве, беспокоят их на всех объектах. Если эксперимент пройдет успешно, будем его расширять. Но сначала надо пройти первый шаг», - пояснил он.

Фото автора

Александр САЛКОВ

Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2019 год. 

Теги: ТОР  подрядчики  строительство  инвестиции 


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