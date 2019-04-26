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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 22 Мая, 14:08 |
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Налоги на каникулах
Значимость предпринимателей в экономике, социальном благополучии Приморского края слишком велика, и это заставляет власть постоянно совершенствовать систему мер поддержки.
По статистическим данным, в Приморском крае работают порядка 90 тысяч предприятий, относящихся к малому и среднему бизнесу. Они обеспечивают рабочими местами более 270 тысяч приморцев. Цифры на протяжении последних лет не сильно меняются, но это не значит, что в крае иссякли новые предпринимательские инициативы. Новые предприятия создаются постоянно, заменяя собой ушедшие с рынка. Эволюционный процесс: выживает конкурентоспособный, наиболее приспособленный к рыночным условиям, тот, чьи продукция и услуги востребованы рынком.
Но самое трудное - это сделать первый шаг. На начальном этапе, когда предпринимательская инициатива только начинает оформляться в «свое дело», особенно важна поддержка региональной власти - организационная, финансовая, маркетинговая.
«В первые годы работы бизнес наиболее уязвим. Предприниматель, который осваивает новую нишу или впервые открывает свое дело, всегда сталкивается с вызовами рынка, конкуренцией, непредвиденными рисками. Чтобы дать возможность молодым компаниям окрепнуть и направить все ресурсы, в том числе финансовые, на развитие, им предоставляются налоговые льготы. Преференции получают ИП и предприятия, которые работают в приоритетных отраслях экономики региона или решают социальные задачи», - говорит заместитель директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края Сергей ДМИТРИЕНКО.
Налоговые каникулы для ИП
Один из наиболее востребованных видов поддержки - «налоговые каникулы».
Налоговые каникулы - это двухлетний срок, в течение которого начинающий предприниматель имеет право не платить налоги.
На это время забыть об уплате обязательных платежей могут индивидуальные предприниматели (ИП), которые впервые зарегистрированы и работают по упрощенной или патентной системе налогообложения. Льготы предоставляются в зависимости от вида деятельности компании.
Если речь идет об упрощенной системе налогообложения (УСН), то индивидуальный предприниматель должен заниматься научными исследованиями и разработками, работать в сфере образования, здравоохранения и социальных услуг, спорта и ряда других социально-значимых направлений.
Перечень видов предпринимательской деятельности, по которым в течение двух лет применяется нулевая ставка налогообложения, гораздо шире для тех, кто выбрал патентную систему налогообложения (ПСН).
Досье «Дальневосточного капитала»: Всего в Приморье на ПСН работают около 3 тысяч индивидуальных предпринимателей. В 2017 году льготой воспользовались 200 индивидуальных предпринимателей, в 2018 - 250.
На налоговые каникулы могут рассчитывать предприниматели с ПСН, оказывающие бытовые, автотранспортные, строительные услуги. Работающие в сфере торговли, образования, физической культуры. На эту льготу могут рассчитывать те, кто занят в сельском хозяйстве, пищевой промышленности, оказывает услуги производственного характера.
В этом перечне выступившая с законодательной инициативой администрация Приморского края постаралась предусмотреть максимально широкой круг видов деятельности, тем самым стимулируя создание компаний в отраслях, которые наиболее значимы для социально-экономического региона в настоящее время.
Ставки снижены
Новый вид налоговых льгот, существенно снижающий их ставку, заработал в крае с 1 января 2019 года. Соответствующий закон был разработан по поручению губернатора Приморского края Олега КОЖЕМЯКО.
Закон определяет перечень получателей поддержки - это впервые зарегистрированные юридические лица, которые выберут упрощенную систему налогообложения и создадут в Приморье обрабатывающие производства, предприятия по утилизации отходов, будут предоставлять услуги в области ликвидации последствий загрязнений, займутся разработкой компьютерного программного обеспечения, начнут работать в области информационных технологий или в сфере культуры. Вовлечь малый бизнес в развитие именно этих отраслей экономики - одно из поручений «майского» Указа президента России Владимира ПУТИНА.
Для таких компаний налоговая ставка снижена в два раза. В случае, если объектом налогообложения являются доходы предприятия, ставка составит 3%, вместо действующих сейчас 6%. А если налогом облагается разница между доходами и расходами, ставка составит 7,5% вместо общей в 15%.
«Налоговые льготы будут предоставляться в течение трех лет с момента создания предприятия. Считаю, что это станет хорошим стимулом и поддержкой для тех, кто планирует начать свое дело в Приморье, позволит таким предпринимателям развить бизнес, чтобы в последующем уверенно работать на общих условиях», - прокомментировал нововведение врио вице-губернатора Приморского края Константин БОГДАНЕНКО, курирующий в администрации края вопросы экономики и развития предпринимательства.
Ксения ПЛЕТЦЕР, исполнительный директор НКО «Гарантийный фонд Приморского края»:
«Мы с нетерпением ждем перевыпуска закона о самозанятости, подписанного Владимиром Путиным 27 ноября 2018 года. Данная инициатива должна приучить людей в принципе платить налоги и вывести из тени так называемый «самозанятый» бизнес, дать законную возможность работать предпринимателям, используя те налоговые преференции, которые предоставляет им власть»
Свободный порт Владивосток
Предприниматели активно пользуются преференциями, которые получают одновременно со статусом резидента Свободного порта Владивосток. В Приморье насчитывается более 1000 компаний, которые уже создают в регионе новый бизнес.
«Получая статус резидента Свободного порта Владивосток, инициатор проекта берет на себя обязательства инвестировать в основной капитал своего предприятия не менее 5 миллионов за три года. Это сравнительно небольшой вклад в создание нового бизнеса. Среди уже реализованных проектов - рестораны, кафе, фитнес-клубы, медцентры, компании, которые оказывают транспортные услуги, запустили небольшие производства и многие другие. Большинство реализованных проектов - это как раз малый и средний бизнес», - пояснили в пресс-службе вице-губернатора Приморского края Константина Богданенко.
Досье «Дальневосточного капитала»:
Резиденты получают множество преимуществ, но если говорить о налогах, то это:
0% по налогу на прибыль в течение 5 лет работы и 12% следующе пять лет;
0% - налог на землю в течение первых 3 лет;
0% - налог на имущество в течение первых 5 лет, и не более 0,5% следующие 5 лет;
Единый социальный налог, страховые взносы в ПФР, ФСС, ФОМС) снижен с 30% до 7,6%.
Оценка экспертов
Директор ООО Арсеньевский молочный комбинат Юрий МИНКИН рассказал, что система налоговых преференций существует давно и работает весьма эффективно. «Что касается налоговых каникул для нового бизнеса, вступивших в законную силу с 1 января текущего года, я убежден, что любые вновь установленные правила, способствующие развитию предпринимательства, - это замечательная инициатива. Но, для того, чтобы этими правилами воспользоваться на практике, необходимы определенные знания, которые на безвозмездной основе должны доноситься до бизнеса в рамках консультационных центров, круглых столов, конференций и так далее. В этой связи, недавно созданный Краевой Центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес», можно сказать, незаменим. Профессиональные эксперты готовы не только доносить до МСП необходимую информацию в рамках организации бизнес-процессов, но и объяснять, в том числе, как именно законно получить налоговые преференции».
«Безусловно, Приморье остается лидером Дальнего Востока по количеству субъектов малого и среднего бизнеса. Руководство региона считает МСП одним из основных драйверов развития экономики, и особое внимание уделяют тем, кто только планирует начать свое дело. Первые шаги в этом направлении сделаны», - рассказала исполнительный директор НКО «Гарантийный фонд Приморского края» Ксения ПЛЕТЦЕР. - «Для предпринимателей, которые только вступают на путь бизнеса, разработан комплекс мер поддержки, начиная от бесплатного обучения, заканчивая налоговыми льготами. Однако, на данный момент перечень компаний, которые могут получить налоговую льготу, достаточно ограничен. На территории региона расположено чуть более 1% обрабатывающих производств, в основном в крае превалирует торговля и услуги. В связи с этим, мы с нетерпением ждем перевыпуска закона о самозанятости, подписанного Владимиром Путиным 27 ноября 2018 года. Данная инициатива должна приучить людей в принципе платить налоги и вывести из тени так называемый «самозанятый» бизнес, дать законную возможность работать предпринимателям, используя те налоговые преференции, которые предоставляет им власть», - подчерк- нула Ксения Плетцер.
На верхнем фото:
Константин БОГДАНЕНКО, врио вице-губернатора Приморского края :
«Налоговые льготы будут предоставляться в течение трех лет с момента создания предприятия. Считаю, что это станет хорошим стимулом и поддержкой для тех, кто планирует начать свое дело в Приморье, позволит таким предпринимателям развить бизнес, чтобы в последующем уверенно работать на общих условиях».
Анна МАЦОВСКАЯ
Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2019 год.
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