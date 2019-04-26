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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 22 Мая, 14:08 |
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Инвестсовет: повестка развития
Инвестиционный совет Приморского края, прошедший под председательством губернатора Олега КОЖЕМЯКО, показал, что вектор экономического развития региона будет значительно скорректирован.
Глава Приморья озвучил в инвестиционном послании принципы взаимоотношения бизнеса и власти на ближайшие пять лет.
Приоритетом руководство края ставит поддержку проектов, приносящих быструю отдачу в виде новых рабочих мест и налоговых поступлений в бюджет. Помогать власти Приморья будут только инвесторам с проработанными бизнес-планами, имеющим средства для их реализации.
Особый акцент в послании губернатор сделал в отношении приморских земель, предоставление которых резидентам Свободного порта Владивосток вызывало много вопросов. Как подчеркнул Олег Кожемяко, за каждым резидентом СПВ или территорий опережающего развития должны будут стоять реальные инвестиции - просто так земельные участки и преференции уже никто не получит.
По словам Олега Кожемяко, данные меры поддержки создадут фундамент развития, позволяющий бизнесу уверено чувствовать себя на приморской земле. «Наш регион сам по себе имеет большую привлекательность - мы видим это по количеству резидентов Свободного порта и территорий опережающего развития. Но необходимо, чтобы на всех уровнях власти инвесторам оказывалось содействие. Это налоги и рабочие места, которые нужны Приморскому краю.» - подчеркнул он.
Значительное внимание губернатор уделил и положению Приморского края в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата регионов РФ. Не секрет, что в последние годы регион находился далеко не в верхней его части, что идет вразрез с задачей, поставленной президентом России Владимиром ПУТИНЫМ, - вывести все регионы Дальнего Востока в ТОП-30 данного рейтинга.
Говоря о положительных изменениях, призванных улучшить положение края в инвестиционном рейтинге, Олег Кожемяко отметил сокращение срока подключения объектов к сетям водо- и электроснабжения, постановки на кадастровый учет и регистрации права собственности. Безусловно, предприниматели приветствовали намерение губернатора «продолжить и кратно усилить» работу по упрощению административных процедур, с которыми сталкивается бизнес.
Согласно озвученным задачам, органы местного самоуправления должны будут перестроить свою работу в соответствии с муниципальным инвестиционным стандартом. Учитывая, что подход губернатора к решению задач отличает практичность, и в данном случае он призвал думать не о формальных показателях, а о создании простых, понятных и удобных условий для инвесторов. В числе которых приоритетными станут не только продуманные инструменты и правила ведения бизнеса, но и комфортность жизни в регионе.
- Качество жизни в Приморье должно быть сопоставимо с качеством жизни в центральных регионах России, - отметил губернатор. - Это потребует строительства новых объектов социальной инфраструктуры. Мы понимаем, что реализовать все эти проекты только за счет бюджета невозможно, поэтому будем шире применять механизм государственно-частного партнерства.
В качестве отраслей-драйверов губернатор обозначил транспорт и логистику, судостроение и судоремонт, агропромышленный и рыбохозяйственный комплексы, а также туризм.
17 проектов с общей суммой инвестиций в 348 млрд рублей планируется реализовать в транспортно-логистической отрасли. Акцент на развитие логистики, в первую очередь, вызван необходимостью развития экспорта российских товаров на перспективные рынки АТР. Модернизация коснется как дорог и портов, так и международных автомобильных пунктов пропуска: например, обновление «Марково» и «Турьего Рога» начнется уже в этом году.
Важнейшим направлением развития экономики региона также обозначены судостроение и судоремонт. При этом, говоря о строящейся суперверфи «Звезда», губернатор подчеркнул ее значение для появления качественно новой инфраструктуры в Большом Камне. Вокруг «Звезды» возникнет промышленный парк по производству большого перечня необходимой судам сопутствующей продукции. Олег Кожемяко также отметил важность поддержки небольших предприятий судостроения и судоремонта юга Приморья, для чего поручено разработать комплекс мер с началом реализации в текущем году.
Цель - вернуть судоремонт в Приморье, чтобы российские рыбодобывающие суда проводили его на местных предприятиях. «Это сложная и разноплановая задача, но у нас есть понимание с Минпромторгом и Федеральным агентством по рыболовству какими методами ее решить, - отметил он.
16 крупных инвестпроектов общей стоимостью 63 млрд рублей намечены к реализации в сфере рыбопереработки. Особое место в стратегии развитии региона займет развитие марикультуры. Решение многих вопросов в этой сфере требует изменения федерального законодательства, и этому будет уделено особое внимание.
Большая роль в инвестиционном послании придается развитию агропромышленного комплекса Приморья, который должен укрепиться 10 масштабными проектами на сумму 183 млрд рублей. В частности, точками экономического роста в крае станут инвестпроекты в сфере переработке сои, кукурузы, мясной и молочной продукции. Свое намерение участвовать в сельскохозяйственных проектах обозначили такие компании как «Русагро», «Приморский бекон», «Гринагро» и ряд других.
Учитывая значение агросектора для региональной экономики, администрация края совместно с дальневосточным Агентством по привлечению инвестиций и развитию экспорта, формирует «банк» свободных земельных участков, пригодных для ведения сельского хозяйства.
- Мы активно проводим мониторинг используемых участков сельхозназначения, а также их применение по целевому назначению. Ведется постановка на кадастровый учет свободных земель, - подчерк- нул Олег Кожемяко. Результатом данной работы должно стать максимально эффективное использование земель сельхозназначения.
Что касается традиционно значимой для Приморья горнодобывающей отрасли, то она уже получает поддержку из краевого бюджета. В феврале 2019 года был утвержден порядок предоставления энергоемким предприятиям субсидий на оплату потребленной электроэнергии, первым получателем которых стал Дальнегорский ГОК. При этом губернатор выделил ключевое условие их предоставления - обязательство собственников направить высвободившиеся финансовые средства на модернизацию оборудования фабрик и цехов, приобретение горной техники, что должно дать новый импульс развитию отрасли.
Динамично развивающийся туризм также был обозначен Олегом Кожемяко в числе приоритетных инвестиционных направлений. Ожидается, что в 2019 году во Владивосток зайдут 15 круизных лайнеров, в том числе суперлайнеров вместимостью около 5 тысяч человек. Особый акцент в развитии этого сектора планируется сделать на развитие событийного и экологического туризма.
- Хочется отметить, что выполнение всех обозначенных задач позволит выстроить эффективное взаимодействие бизнеса и государства, построить новую конкурентоспособную экономику Приморского края, обеспечив ей опережающие темпы развития. - резюмировал Олег Кожемяко. - Достижение поставленных целей невозможно без изменения системы государственного и муниципального управления. Необходимо внедрять образовательные программы для управленческих команд краевых и муниципальных служащих.
Поблагодарив бизнес-сообщество за активное участие в работе по улучшению инвестиционного климата в регионе, губернатор Приморья поручил профильным департаментам разработать план мероприятий по реализации задач, озвученных в инвестиционном послании.
Александр САЛКОВ.
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