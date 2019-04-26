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21 Мая 2019, 19:06 | Проект ДК

Приморские компании: лидеры задают тон

Бизнес, обеспечивающий налоги и создающий рабочие места, заслуживает признательности и высокой оценки общественности

Именно эту задачу решает Бизнес-Премия Приморского края, учрежденная 15 лет назад.

Во Владивостоке прошла торжественная церемония награждения победителей и лауреатов XV Бизнес-Премии Приморского края по итогам 2018 года, организаторами которой выступают издательская компания «Золотой Рог» и администрация Приморского края. В дружеской обстановке конгресс-отеля «Экватор» были озвучены имена лучших компаний края в трех номинациях: «Социально ответственный бизнес», «Развивающийся бизнес» и «Компания года». Еще две номинации стали публичным признанием заслуг руководителей Приморья: «Менеджер года» и «Почетный менеджер».

Экономика на благо людей

Традиционно церемония награждения начинается с номинации «Социально ответственный бизнес Приморского края-2018». Ведь главный принцип Бизнес-Премии: экономика должна работать на благо людей.

Коммерческий директор управляющей компании «Экватор», генерального спонсора Бизнес-Премии, Олег КАЛЬНИЦКИЙ особенно подчеркнул этот момент: «Отрадно, что во главе угла конкурса, и в целом экспертного сообщества, стоит именно социальная ответственность регионального бизнеса».

При выборе лауреатов и победителей учитываются не только мнения экспертов, но и данные Пенсионного фонда Приморья и профсоюзов. Совместным решением, в этом году победителем номинации был признан Холдинг «Монастырев и Ко».

Новая волна бизнеса

Номинация «Развивающийся бизнес Приморского края-2018» выделяет игроков, которые выбрали успешную стратегию и стали активно развиваться, формируя новое бизнес-лицо края. В номинации есть не только молодые компании, но и предприятия с богатой историей, которые обрели второе дыхание и новую рыночную профессию.

«Любой бизнес - это, прежде всего, история роста и борьбы. И мы уверены, что компании Приморского края находятся на траектории устойчивого роста, и мы еще услышим громкие истории их побед», - сказал в ходе церемонии награждения представитель генерального спонсора Бизнес-Премии - директор международной инвестиционной компании «Фридом Финанс» в городе Владивостоке Игорь РУМЯНЦЕВ.

Победителем в номинации «Развивающийся бизнес Приморского края» было признано ООО «Судостроительный комплекс «Звезда» - предприятие, знаменующее новую веху в истории российского судостроения. На сегодняшний день портфель заказов уникальной для России верфи насчитывает 38 судов. Здесь будут производить суда любой сложности, характеристик и назначений, в том числе ранее не выпускавшиеся в России.

«Спасибо за эту Бизнес-Премию, - поблагодарил генеральный директор ООО «Судостроительный комплекс «Звезда» Сергей ЦЕЛУЙКО. - Мы - молодое развивающееся предприятие, но численность сотрудников уже составляет 2300 человек. Свою производственную деятельность мы начали в 2017 году. Сегодня у нас большая загрузка - до 2035 года. ССК «Звезда» - развивающееся предприятие, и врученную награду мы оправдаем. Но мы также надеемся участвовать в других номинациях, ведь помимо строительства цехов и пароходов, мы участвуем и в социальных программах».

Ключевые фигуры приморского предпринимательства

Номинация Краевой Премии «Менеджер года Приморского края» - это публичное признание личных заслуг руководителя. От позиции первого лица компании зависит не только стратегия предприятия, но и активность в общественно-социальной жизни края. Как отмечает оргкомитет Бизнес-Премии, признание лучшего менеджера - всегда трудный выбор для экспертов. «С именами людей, номинированных на звание «Менеджер года», связаны многие знаковые для Приморья события, которые происходили и происходят в регионе. Роль лидера в бизнесе сложно переоценить потому, что именно он берет на себя ответственность и принимает решения, которые позволяют компании твердо стоять на ногах и уверенно смотреть в будущее. Любой из четырех номинантов Бизнес-Премии был достоин занять место победителя в этом году», - уверен исполняющий обязанности Председателя Законодательного собрания Приморского края Сергей КУЗЬМЕНКО.

В этом году Менеджером года Приморского края стал Михаил КУЗНЕЦОВ, который руководит группой компаний «Саммит Моторс» уже 27 лет. За это время компания выросла из станции технического обслуживания автомобилей в одном городе в Группу компаний, представляющих официальные дилерские центры «Тойота» и «Лексус» на Дальнем Востоке России.

Третий год подряд проводится награждение в номинации «Почетный менеджер Приморского края». Ввести эту номинацию предложил партнер Краевой Бизнес-Премии - Приморское отделение Российского союза промышленников и предпринимателей. Оргкомитет не выносит эту номинацию на голосование и в этом году единогласно сошелся на одной кандидатуре.

Право поздравить почетного менеджера Приморья предоставили главе Думы города Владивостока Андрею БРИКУ: «Для нас очень важно поддерживать во Владивостоке атмосферу делового климата, которая позволяет чувствовать себя уверенно его жителям, а бизнесу и власти - работать на одно дело: на благо города и края. Глядя на бизнес во Владивостоке, мы видим не только горизонты будущего, но и тех людей, которые стояли у истоков. А когда мы говорим о столице Приморья, она ассоциируется с заводами: «Дальприбор», «Изумруд», «Варяг», «Эра», «Восточная верфь».

Именно так Андрей Брик представил «Почетного менеджера Приморского края-2018» Владимира ТИТКОВА, который руководил 38 лет заводом «Дальприбор».

Компания года

Кульминацией Церемонии по традиции стала номинация «Компания года Приморского края». Неофициально это звание стало самым почетным в Бизнес-Премии.

«В этом году банк «Приморье» отмечает юбилей: 25 лет. И мы надеемся, что в будущих Премиях мы будем участвовать не только как партнеры, но и как номинанты. Мы тоже - неотъемлемая часть экономики Приморья и стараемся ее поддерживать. Считаю, что предприятия, которые успешно работают и создают новые рабочие места в Приморье, которые платят налоги - это наше будущее. А их руководители - это золотой фонд не только края, но и всей страны», - отметил представитель официального парт- нера Бизнес-Премии - председатель правления банка «Приморье» Сергей БЕЛАВИН.

«Компанией года Приморского края-2018» стало ООО «ДНС Ритейл» (ДНС Групп). Компания, начавшая работу более 20 лет назад с розничной торговли компьютерной техникой и обслуживания корпоративных клиентов, сегодня стала высокотехнологичным многопрофильным предприятием.

 


 

С приветственным словом к гостям и участникам торжественной церемонии обратился председатель Оргкомитета XV Краевой Бизнес-Премии, вице-губернатор Приморского края Константин БОГДАНЕНКО:

«На Бизнес-Премии я присутствую уже пятый раз, и пытаясь оценить конкурс, понимаю: то, что премия проходит уже 15 раз - достойно восхищения. Я точно знаю, что результаты, которые сегодня озвучены - абсолютно честные: нет никаких тонкостей в определении победителей. Поэтому я поздравляю всех присутствующих с тем, что мы выполняем важную функцию: меняем восприятие бизнеса обществом. Потому что именно это - самая главная задача, которую решает Бизнес-Премия».

Фото автора

Наталья КОМИССАРОВА.

Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2019 год. 

Теги: бизнес  Приморье  бизнес-премия  компания и менеджер года 


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