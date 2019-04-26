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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 22 Мая, 14:08 |
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Маршрутами Восточного кольца
На пути к заветным туристическим магнитам гости дальневосточных регионов могут столкнуться с неожиданностями. Приятными или не очень, журнал «Дальневосточный капитал» спросил у путешественников.
Нетронутая Камчатка
Илья КОМАРОВ, менеджер по работе с государственными структурами в фармацевтической компании (г. Москва):
«В прошлом сентябре я с женой отдыхал на Камчатке. Благодаря тому, что планировали перелет заранее, удалось купить билет по плоскому тарифу. Цена показалась вполне доступной. Конечно, если бы мы не взяли эти билеты, то вряд ли вообще отважились лететь, заплатив в три раза больше: цена поездки в одну сторону выросла бы до 37 тысяч рублей и выше. Думаю, для многих путешественников именно вопрос цены авиабилета становится первостепенным при выборе направления для отдыха.
Мы пытались организовать восхождение на вулкан, еще будучи в Москве: созвонились с парой туристических агентств, которые пообещали устроить поездку. Забронировать тур на конкретную дату не удалось: агентства не брали пред- оплату. Поэтому по прилету мы столкнулись с тем, что турагентства либо переносили наше восхождение на другой день, либо вообще не брали трубку. В итоге, взойти на вулкан мы так и не смогли. Найти добросовестную компанию в интернете у нас не получилось: красивые сайты с большим объемом информации оказались в итоге ненадежными партнерами.
В целом же создалось впечатление, что на полуострове групповые туры развиты намного лучше, чем индивидуальные. Когда мы брали другие экскурсии, нам с женой постоянно приходилось присоединяться к какой-то группе и менять даты путешествий, подстраиваясь под туристов. За индивидуальное обслуживание пришлось бы платить очень много. Нам повезло, что у нас в регионе есть друзья, и до многих достопримечательностей мы добирались с ними. Но если знакомых на полуострове нет, лучше ехать группой. Групповым туристам будет комфортней: они живут с сопровождающим, который водит их по списку достопримечательностей в соответствии с графиком. Группа также может позволить себе посещение труднодоступных красот Камчатки, таких как долина гейзеров или Курильское озеро, финансово осилив аренду вертолета.
Несмотря на организационные шероховатости, Камчатка остается местом, куда хочется вернуться. Я прекрасно понимаю, что даже за две полных недели интенсивной программы мы не успели очень многое посмотреть. Поэтому мы с женой планируем вернуться в регион зимой».
Екатерина КОМАРОВА, менеджер в лизинговой компании (г. Москва):
«Мне показалось, что если хочешь насладиться Камчаткой, а не просто пожить в провинциальном городе, лучше селиться не в столице Камчатского края. Сравнительно хороший туристический сервис предоставляют загородные базы, расположенные возле термальных источников. Это, с одной стороны, местный колорит и одна из достопримечательностей, а с другой - относительно развитая инфраструктура, ориентированная, в том числе, и на иностранцев. Об этом свидетельствует большое количество иностранных групп, отдыхающих на термальных источниках.
В самом Петропавловске-Камчатском мы провели всего один день - прошлись по основным достопримечательностям. И растягивать знакомство с городом не захотелось. Да, безусловно, сами городские достопримечательности облагорожены, но в целом инфраструктура недружелюбна для туристов. Чувствуется недостаток уютных общественных пространств: кроме двух-трех торговых центров и площади, ничего нет. Симпатичных кафе и ресторанов, в которые хотелось бы зайти и попробовать местную кухню, мы тоже не увидели на улице краевой столицы.
Несмотря на все минусы, ехать на Камчатку стоит. Мы путешествовали по природным достопримечательностям: посетили малую долину гейзеров, были на рыбалке в Усть-Камчатске, купались в диких термальных источниках, любовались водопадами. Нетронутая природа настолько красива и самобытна, что скрашивает любые недостатки сервиса. Если бы у меня спросили, в какое лучшее путешествие я отправилась за последние несколько лет, я назвала бы Камчатку».
Поездом Владивосток-Байкал
Андрей УРБАНОВСКИЙ, фотограф (на верхнем фото):
«Люди выбирают поезд не столько из соображений экономии, сколько из потребности в романтике. Поезд - это не бездушный самолет, в котором ты посидел пару часов, съел засохший ролл с курицей и вышел в новом городе. В поезде романтическая сказка начинается с момента, когда из-за городских построек внезапно показывается лес. Правда, лес - это единственное, что вы будете видеть между станциями, но это не грустная новость. Виды по пути на Байкал (причем в любое время года) должны стать обязательным пунктом жизненной программы. Мы ехали осенью, листва только начинала становиться золотой и алой. Вечерами просто сидели и смотрели, как закатные лучи играют на листьях деревьев.
В той поездке на Байкал я провел целую неделю с любимым человеком, своими мыслями, умными и не очень книгами. Понял, как долго можно есть какую-то ерунду и не мыться. Конечно, все, что выходит за пределы романтики, вызывает вопросы. В первую очередь, сам поезд. Он описан как обновленный и прокачанный, но вся его «прокачка» заключается в наличии кондиционера, который похож на большую вытяжку для духовки (в которой вас и готовят). Но вам выдают чистое постельное белье, и вы можете читать круглыми сутками на своей полке. Вы даже не будете отвлекаться на телефон, так как мобильные сети ловят не по всей стране. Совершать такое путешествие два раза из-за бытовых нагрузок не всегда хочется, но первый раз никто жалеть не будет.
Особое удовольствие - отправляться со станции Владивосток, на которой почти никого нет. Вы, как первопроходцы, садитесь и едете на сам Байкал. По дороге сменилось множество соседей с разными историями. Отчетливо видны различия в поведении людей в разных регионах России. Все были дружелюбными, но без инцидентов не обошлось. В конце пути мы ехали с ребятами с Ближнего Востока. Большая шумная семья старалась вести себя прилично, но природную склонность к болтовне до самого утра они деть никуда не могли. На каждой станции, где кто-то из их 50 человек сходил, остальные 49 начинали провожать его хором.
Часто говорят, что дорога - самое главное в путешествии, а «вершина горы» не так важна. Нам очень повезло, мы проезжали разные станции и городки, путь был прекрасен, а Иркутск нас очень порадовал. Но Байкал начинается с Листвянки, а это просто поселок для выкачивания денег, где эксплуатируют байкальских нерп. Омуль нас, как жителей приморского города, не восхитил. Ни особенного запаха, ни вкуса необычного, зато много костей.
Мы также посетили остров Ольхон, который находится посреди озера Байкал. После поездки на остров я влюбился в «буханку». Она делает совсем страшные вещи: ты даже не понимаешь, в какой момент руль начнет вращаться сам. Ольхон по форме напоминает черепашку, которую можно условно разделить на две части. Первая - большая куча грязи, и там живут люди. Вторая половина - это прекрасные горы, хвойные леса, скалы, непривычная приморскому глазу природа, где даже мох имеет необычный оттенок.
Местные работают на туризм. Кафе, кальянные, туристические агентства. Раньше на острове был даже аэропорт, который сейчас закрыт из-за нерентабельности. Есть на острове и совсем уж очевидная ловушка для туристов, причем иностранных. Посреди деревни выстроено что-то вроде замка: милые улочки, приличная гостиница и невероятные цены. За капучино, объемом 220 миллилитров, нужно отдать 550 рублей.
На Байкале меня поразила энергетика. Ты просто перестаешь чувствовать напряжение. Что-то неуловимое есть в воздухе… Может, на этом и держится туризм. Магия Байкала - это не выдумка или красивое словосочетание. Есть там какая-то отеческая сила, которая поддерживает и маргиналов на уровне забора, и предпринимателей на уровне душевного спокойствия, и туристов расслабляет».
Негостеприимный Дальний Восток
Денис БУЛБУК, независимый эксперт по информационной безопасности:
«Я был в нескольких регионах Дальнего Востока, и у меня сложилось впечатление, что территория почти не ориентируется на туристов. Для фанатов какой-то конкретной достопримечательности или любителей экстрим-туров ДФО подойдет идеально. Но как направление для массового туризма Дальний Восток неинтересен: ни в ценовой политике, ни в инфраструктуре, ни в туристическом сервисе. Свои главные туристические магниты - зачастую природные - регионы не могут привести в порядок и предоставить адекватный сервис.
Например, Ленские столбы Якутии. Естественные процессы удивительным образом сложили скалы, которые кажутся развалинами старинной крепости. Красота этих каменных замков притягивает туристов, но найти возможность полюбоваться ими будет непросто. Официальные туроператоры предлагают недоработанный турпродукт за космическую цену, а информацию о «черных» перевозчиках тяжело найти в интернете. Если в Якутии нет знакомых, отправиться в длительное путешествие к Ленским столбам за адекватную цену практически невозможно. С невозможностью добраться до желаемого места показа сталкиваются путешественники на Камчатке, Сахалине и в любом другом регионе ДФО.
Наличие друзей в регионах Дальнего Востока - это залог более-менее насыщенной туристической программы. Я с трудом представляю, как индивидуальный турист сможет ориентироваться в наших регионах, а тем более иностранцы, которым мешает языковой барьер. Информации о туристических компаниях, их ценах и даже о местах показа на Дальнем Востоке крайне мало. Например, на такой популярной площадке, как TripAdvisor, из всего ДФО насыщенно представлены только три города: Якутск, Хабаровск и Владивосток.
Гостиницы - отдельная тема, которая зачастую поражает соотносительностью цены и качества. В крупных городах Якутии, Камчатки, Амурской области эта проблема особенно остра. По цене 100 долларов в сутки вам продадут советский шик, который уже много лет умоляет о модернизации и подразумевает хотя бы снижение стоимости. Впрочем, в других регионах ДФО вопрос гостиниц закрывают только в столице, а за ее пределами гостиничная инфраструктура не поспевает за туристическим потоком.
Гастрономический туризм, который принялись развивать на Дальнем Востоке, прорабатывают однобоко. Рестораторы угощают гостей ДФО уникальными кулинарными специалитетами, многие из них делают ставку на дары моря и удивляют туристов их разнообразием и изумительным качеством. Но я ни разу не встречал на Дальнем Востоке благоустроенного и приятного глазу туриста рыбного рынка! Обычно путешествие на рыбный рынок становится путешествием во времени - возникает ощущение, что на дворе все еще конец 90-х годов. Бабули за прилавками будут полусонно улыбаться и, хитро подмигивая, утверждать, что их рыба - самая свежая на всем Дальнем Востоке. Жестом фокусника на свет извлекается кусочек, который действительно выглядит аппетитным и свежим, потому что бабушка щедро смазала его маслом. А на деле рыба была выловлена примерно год назад и терпеливо ждет встречи со своим туристом.
Такое ощущение, что туристическая индустрия Дальнего Востока не может избавиться от странной русской застенчивости: представители турбизнеса не знают, как правильно себя вести с туристами и встречают их настороженно. «Смотрите, - как будто говорят они. - У нас туризма нет, а если есть, я сам не путешествую и не скажу, какой продукт хорош, а какой - нет. Могу продать, а вы сами решайте». И повезет, если турист сможет найти даже подобный сервис! На мой взгляд, это самая большая проблема туристической отрасли Дальнего Востока. Ведь туристы хотят не только любоваться природными достопримечательностями, они хотят приезжать к радушным хозяевам, которые рады гостям. А регионы ДФО пока крайне негостеприимны».
Уютная Чукотка
Олег ТРЕТЬЯК, соучредитель группы компаний «Артемовский завод ТЕПЛОБЛОК25»:
«Перелететь страну с востока на запад и обратно, чтобы увидеть самый восточный город России. Анадырь - труднодоступный, суровый, местами дикий, но манящий и, однозначно, влюбляющий в себя. Здесь живет всего 15 тысяч человек. И за несколько дней, проведенных на полуострове, во время прогулок по городу случайно встречал людей, с которыми познакомился по командировочным делам - непривычно для жителя большого города. Но оттого столица Чукотского автономного округа кажется приветливой, по-домашнему уютной.
В Анадырь летел прямым рейсом из Хабаровска, с Владивостоком прямого сообщения нет. Кстати сказать, первым классом в том самолете летели овощи и фрукты - это, как мне потом объяснили, единственный способ пополнить продовольственные запасы, когда навигация закрыта. Обратный путь планировал через Магадан, но три дня пришлось ждать рейс, который так и не смог вылететь с Колымы из-за метели. Единственный вариант - лететь через Москву. Кстати, путешествовал в апреле, когда у нас была настоящая весна, но на севере еще стояли крепкие морозы. Относительно тепло здесь бывает в июле, когда воздух прогревается до 15 градусов, а вот в море не купаются даже летом - температура не выше 10 градусов.
Город хоть и небольшой, но ухоженный и яркий. Пятиэтажные дома непривычно нам выкрашены в разные цвета, на торцах - информация о городе и его красотах. Примечательно, что дома без домофонов, и в чужом подъезде можно переждать пургу, когда дойти до дома не позволяет погода. Но при этом на окнах нет решеток, и город считается безопасным. Работая в строительстве, обратил внимание на особый конструктив фундаментов. Он выполнен на забивных сваях - в условиях вечной мерзлоты это единственное решение.
Особым воспоминанием остался рыболовный праздник «Корфест» - фестиваль корюшки. Соревнования по ловле корюшки объединяют местных жителей, привлекают туристов, в том числе и иностранных. «Корфест» проводится ежегодно с 1991 года и уже стал одной из визитных карточек Анадыря. Помимо ловли рыбы здесь можно пройти по национальной площадке с ярангами, попробовать блюда традиционной кухни, посмотреть на гонки на собачьих упряжках. В этом году ежегодный фестиваль возродился после шестилетнего перерыва.
Здесь, на Чукотке, есть и горные долины с богатой растительностью, северные реки, зажатые труднопроходимыми горными хребтами, на которых коренные народы и занимаются оленеводством. Стройте свой маршрут восточнее от Анадыри - в национальные села с оленеводами, которые занимаются охотой на моржей, китов. Туда-то я и планирую вернуться».
Наталья КОМИССАРОВА
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