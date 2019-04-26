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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 22 Мая, 14:08 |
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Туристическая магистраль
В тройку лидеров Дальнего Востока также входят Хабаровский край (600 тыс. туристов) и Республика Бурятия (400 тыс. туристов).
Растущие туристические потоки формируют спрос на качественные продукты. Один из инструментов создания такого предложения - формирование туристических кластеров. Кластерный подход предполагает комплексное развитие территории: создание туристической инфраструктуры, обустройство современных пропускных пунктов, строительство качественных гостиниц, разработку новых экскурсионных маршрутов.
Туристические кластеры создаются по всей России, и многие из них формируются в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» (2019 - 2025 годы). Подобные объекты появились и на Дальнем Востоке. В ФЦП работает механизм поддержки: софинансирование строительства объектов туристической инфраструктуры. При этом попасть в программу не так-то просто: ее обязательным условием выступает привлечение на один рубль бюджетных средств порядка 2,2 рубля внебюджетных инвестиций (собственные средства организаций, кредиты, средства иностранных инвесторов, заемные и прочие средства). Подтвердить внебюджетное финансирование удается далеко не всем кластерам.
Впрочем, истории успеха на Дальнем Востоке есть. Так, в январе этого года Ростуризмом были отобраны три дальневосточных региона - Республика Бурятия, Приморский край, Хабаровский край - для финансирования в 2019 году объектов обеспечивающей инфраструктуры для туристических проектов. Это ТРК «На Великом Чайном пути» (Бурятия), ТРК «Амур-Хабаровск» и «Комсомольский» (Хабаровский край), а также интегрированный курорт «Приморье», объединивший в себе ТРК «Теплое море» и ИРЗ «Приморье» (Приморский край).
«На реализацию кластера «Приморье» и создание объектов инфраструктуры до 2025 года выделено 3,1 млрд рублей в рамках ФЦП. Лимит этого года - 350 млн рублей, которые будут выделены на создание транспортной инфраструктуры, - рассказал директор департамента туризма Приморского края Константин ШЕСТАКОВ. - Мы идем вперед, и хотелось бы, чтобы в программу вступали больше кластеров. Например, кластер «Пидан», у которого есть все шансы стать успешным. Многие туристы ходят на вершины Пидана и Фалазы и без наличия ТРК, но такой объект должен появиться и развиваться системно - это должна быть большая территория, которая принимает гостей качественно и на постоянной основе. Надеемся, что те инвесторы, которые сегодня ведут свою деятельность в кластерах, будут готовы принять участие в ФЦП в ближайшие годы».
В концепции ФЦП на 2019-2025 годы также сформирован «дальневосточный раздел» (чего не было в предыдущих версиях программы). Он включает в себя развитие пяти укрупненных инвестиционных проектов по приоритетным видам туризма. Так, круизное направление представляют проекты: «Приморье» (Приморский край), «Амур» (Хабаровский край, Амурская область, ЕАО), «Камчатка-Сахалин» (Камчатский край и Сахалинская область).
Еще один «круизный проект» «Русская Арктика» распространится на Республику Саха (Якутия) и Чукотский автономный округ. Проект создается для повышения «туристского освоения» Арктической зоны, и его специализацией выступят арктические круизы, популярность которых постоянно растет у российских и иностранных туристов. В границах этого перспективного проекта располагается национальный парк «Русская Арктика», который является одной из наиболее молодых охраняемых территорий в Российской Федерации.
Еще один дальневосточный проект представляет экологический туризм - «Байкал». Основой этого укрупненного инвестиционного проекта является уникальная экосистема озера Байкал и Байкальской природной территории, которая распространяется на Иркутскую область, Республику Бурятия и Забайкальский край. Увеличение антропогенной нагрузки на Байкальскую природную территорию требует рекреационного использования, а значит - развития инфраструктуры организованного туризма и отдыха на побережье озера, а также создания альтернативных мест, представляющих интерес для туристов на территории Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края.
Под зонтиком «Восточного кольца»
Растущий турпоток формирует спрос на различные туристские продукты, некоторые из которых выходят за границы одного региона. Как отмечают в Ростуризме, в России значительно расширилась практика создания и продвижения на рынке межрегиональных туристских маршрутов. Например, к успешным маршрутам с 50-летней историей «Золотое кольцо» и круизам по реке Волге добавились межрегиональные проекты в границах федеральных округов России. Один из них - «Восточное кольцо России», объединяющий 12 субъектов: Якутию, Бурятию, Забайкальский, Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Амурскую, Иркутскую, Магаданскую и Сахалинскую области, Еврейскую автономную область и Чукотский автономный округ.
В развитии «Восточного кольца» предусмотрен блок организационно-технических мероприятий, разработка новых маршрутов с использованием авиационного, железнодорожного, водного и автотранспорта, формирование единой базы фото-, видео- и других презентационных материалов, а также продвижение туристских услуг Дальневосточного и Сибирского федеральных округов на российском и мировом профильных рынках.
По мнению директора департамента туризма Приморья Константина Шестакова, проект «Восточное кольцо России», флагманом развития которого выступило Приморье, имеет огромное значение для всего Дальнего Востока. «Восточное кольцо» - очень интересный проект, который может быть и очень эффективным. Хочу подчеркнуть, что это не маршрут, у проекта стоит другая задача - сформировать бренд «Восточного кольца», под эгидой которого мы можем реализовывать отдельные туристские продукты. Мы понимаем, что Дальний Восток большой, перелет не дешевый, поэтому мы стремимся организовать такие туры, которые будут пользоваться массовым спросом. В конце концов, мы развиваем отрасль и хотим создать полностью сформированный турпакет», - подчеркнул руководитель профильного департамента.
Пока устойчивое взаимодействие регионов происходит только на туристических выставках, где субъекты встают единым стендом. Такой формат отмечен экспертами и представителями дальневосточных субъектов как успешный и эффективный способ продвижения туристического потенциала на международном и российском рынках. Но, как надеются эксперты, дальнейшее туристическое движение субъектов навстречу друг другу будет - это всего лишь вопрос времени. Так, по словам Константина Шестакова, регионы могут не только эффектно вставать единым стендом, но и не менее эффектно усилить турпродукты друг друга. Например, Владивосток, обладающий хорошей транспортной инфраструктурой и большим турпотоком иностранных гостей, мог бы стать донором для других регионов.
Особенно важно совместное продвижение для регионов, в которых исторически туризм не носит массовый характер. «Магаданский туристский рынок во многом схож с рынками соседствующих с нами регионов. Поэтому совместно продвигать те или иные турпродукты будет проще и эффективнее. У наших туркомпаний уже много лет существуют совместные автомобильные маршруты с Якутией, морские туры с Хабаровским и Камчатским краями. С 2015 года Магаданская область участвует в реализации проекта «Восточное кольцо России». В его рамках мы позиционируем два маршрута: «Морское путешествие Магадан-Мотыклей», с возможностью захода в порты Хабаровского края, а также «Автопробег «Золотое кольцо Колымы», с возможностью посещения Полюса холода в Оймяконе», - рассказал главный специалист отдела народного творчества и туризма министерства культуры и туризма Магаданской области Максимом ШУРХНО.
Как отмечают эксперты, включение новых субъектов в состав ДФО должно принести и новые плюсы бренду «Восточное кольцо». «У Бурятии и Забайкалья есть интересные предложения, нам точно стоит поработать вместе. У нас были разные рынки, мы делали акцент на различную аудиторию, но теперь имеет смысл создать нечто общее, чтобы украсить ресурсы друг друга», - уверен Константин Шестаков.
Впрочем, присоединенные регионы энтузиазма не разделяют. «Забайкальский край территориально входит в «Восточное кольцо», однако данный проект не популярен, на территории региона успешно реализуется альтернативный маршрут «Великий чайный путь» с движением иностранных граждан через Забайкальский край к побережью озера Байкал и далее в Москву и Санкт-Петербург. Этот маршрут обусловлен, прежде всего, географическим расположением края и глубокой историей: Китай, Монголия и Россия много веков вели торговлю по данному маршруту. К сожалению, без развития авиасообщения с Дальним Востоком, без создания и реализации региональных программ, привлечения инвестиций, внедрения новых современных технологий и повышения квалификации кадров, Забайкалье не сможет полноценно включиться в межрегиональный туристский проект «Восточное кольцо России», - отметила ведущий консультант управления туризма Министерства международного сотрудничества и внешнеэкономических связей Забайкальского края Ольга КЛЮЕВА.
Отсутствие дешевых авиаперевозок выделяют и другие регионы. «Дороговизна авиаперелетов по Дальнему Востоку - очень актуальная проблема. Возможно, ее решению способствовало бы создание дальневосточного авиаперевозчика. Однако пока мы решаем эту проблему путем субсидирования. Так, например, Магаданская область совместно с Камчаткой организует авиационные пассажирские перевозки на льготных условиях», - поделился Максим Шурхно.
«Развитие бренда «Восточное кольцо» и внутреннего туризма на Дальнем Востоке должно сопровождаться субсидированием авиабилетов, а также введением единого тарифа, - соглашается директор «Туристско-Информационного Центра Приморья» Дарья ГУСЕВА. - Причем такая мера активизирует не только путешествия дальневосточников по ДФО, но и стимулирует интерес жителей западной части России».
Дальний Восток в объективе блогеров
Как отмечают эксперты туристической сферы, Дальнему Востоку как туристическому направлению необходим эффективный маркетинг. Продвижение территории как благоприятной туристической дестинации было и остается одним из самых значимых направлений работы профильных ведомств и туристско-информационных центров всех субъектов.
Как отметил директор департамента туризма Приморья, в 2018 году департаментом проведено более 80 мероприятий, направленных на продвижение туристского потенциала края в России и за рубежом. И наибольшую эффективность показали информационные и фам-туры для блогеров. «Поэтому в этом году на лето мы запланировали целую серию таких туров для авиакомпаний КНР и Японии, новых на нашем рынке азиатских авиакомпаний, и не менее четырех туров для японских туроператоров, корейских и индийских блогеров, совместно с РЖД-тур. Кроме того, планируется участие делегаций края в более чем 20 крупных выставках и форумах сферы туризма, а общее количество мероприятий по продвижению туристского потенциала края на внутреннем и внешних рынках в 2019 году достигнет 90», - рассказал Константин Шестаков.
Помимо иностранных блогеров и журналистов, регионы Дальнего Востока привлекают и российские медиа-структуры. Так, не первый год Камчатский край приглашает в фам-тур журналистов из федеральных изданий, приурочивая их приезд к крупнейшим краевым праздникам: «Берингия» и «День вулкана». Как отмечают эксперты отрасли, ценность таких мероприятий понимают представители туриндустрии, стремясь принять участие в блогер-турах: предоставить места показа, места проживания и услуги общепита. Это повышает узнаваемость заведений и становится конкурентным преимуществом.
Работа известных блогеров может сформировать устойчивый интерес к регионам Дальнего Востока. Например, несмотря на желание властей Магаданской области провести ребрендинг Колымы, исключая ассоциацию региона только с временами ГУЛАГа, именно этот период истории привлек внимание известного российского блогера. В конце апреля Юрий ДУДЬ опубликовал на своем канале двухчасовой ролик «Колыма - родина нашего страха», который за пару недель набрал более 12 млн просмотров.
Как отметил заместитель директора Магаданского областного краеведческого музея Артем КОВАЛЕВ, принимавший участие в съемках, ролик вызвал живой интерес к региону. «Мне в различные социальные сети и на почту написали сотни людей, причем сообщения приходили не только из регионов России, но и со всего мира: Новая Зеландия, Австралия, Япония, Канада, США, Казахстан, Украина, Латвия, Англия и т.д. Помимо слов благодарности и историй о личных семейных трагедиях, связанных с репрессиями, я получаю сообщение и от туристов. Многие восхищены красотами Магаданской области и захотели приехать сюда. Спрашивают про маршрут, которым мы ехали, про то, в какое время года лучше приезжать, что с собой брать и т.д. Ежегодно Магаданскую область посещает официально не более 2000 туристов, интересно теперь, как пройдет этот сезон», - отметил Артем Ковалев на своей странице в Facebook.
Вкус территории
Кроме инфраструктурных и маркетинговых проектов, для интенсивного развития туризма необходимы события, привлекающие российских и иностранных путешественников. В последние годы событийный календарь дальневосточных регионов активно пополняется новыми гастрономическими фестивалями, а уже существующие - меняют форматы.
Активно наполняет событийный календарь в сфере гастрономического туризма Приморский край, который вошел в ТОП-3 самых «вкусных» регионов России. Самыми посещаемыми фестивалями еды в Приморье стали «ТайгаФест», «На Гребне!», «Мы - за навагу!» и «Держи краба!». Последний родился во Владивостоке в 2016 году, а уже через год распространился на другие города Приморья и вышел за пределы края, задействовав рестораны Хабаровска и Сахалина. В 2018 году фестиваль камчатского краба проходил уже во Владивостоке, Хабаровске, Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Ярославле, Челябинске, Уфе и Сочи. В прошлом году, по версии аналитического агентства «ТурСтат», фестиваль «Держи краба!» вошел в ТОП самых популярных гастрономических фестивалей России.
С 2014 года неотъемлемой частью большого фестиваля «Зима начинается с Якутии» стал гастрономический фестиваль «Вкус Якутии». Ведущие рестораны Якутска в течение недели представляют лучшие блюда национальной кухни в современной подаче. В рамках фестиваля проходят мастер-классы для шеф-поваров и студентов профучилищ, гастрономические сеты в ресторанах-участниках, а кульминацией фестиваля становится Праздник строганины.
Еще один фестиваль с многолетней историей - «Кухня без границ», созданный в 2013 году в Хабаровске. Фестиваль позволяет участникам познакомиться с разнообразием национальных кухонь. С этого года фестиваль развивает новое направление - организацию гастрономических туров. Поездки за новыми вкусовыми впечатлениями охватывают не только регионы Дальнего Востока, но и другие страны.
Чтят гастрономические традиции, передавая их из поколения в поколение, и на Колыме. «Любой фанат гастротуризма должен попробовать традиционные блюда народов севера, так как их специфические особенности не оставят его равнодушным. Самый простой способ познакомиться с местной кулинарией - посетить национальные праздники Бакылдыдяк, Хэбденек, Туйгивин. Для настоящих искателей гастрономических впечатлений можно предложить туристическую поездку по Северо-Эвенскому городскому округу. Недавно наш гастропроект «Магаданский тюлений жир» был удостоен награды в профессиональном туристском конкурсе «Гастрономическое впечатление». Деликатес отмечен за лучшее впечатление о продукте в категории «Что купить себе и в подарок», - отметил Максим Шурхно.
Подтвердили интерес к гастрономическим турам и в Забайкальском крае. «По информации туроператоров, большой интерес у китайских туристов вызывают гастрономические туры, для них при поддержке крупных рестораторов на регулярной основе проводятся Фестивали барбекю, кулинарные праздники, различные мастер-классы по приготовлению блюд русской, бурятской, кавказской кухни. Благодаря тому, что в состав региона входит Агинский бурятский округ, особой популярностью у жителей и гостей края пользуется бурятская кухня», - рассказала Ольга Клюева.
Свой набор гастрономических событий есть в Сахалинской области. В 2015 году впервые прошел гастрономический фестиваль «Остров-рыба», который настолько пришелся по вкусу горожанам и гостям островной столицы, что фестиваль было решено проводить ежегодно. До прошлого года основой для фестивальных блюд выступали исключительно морепродукты, но в 2018 формат был расширен: в программу вошли мастер-классы по приготовлению мясных блюд.
В 2017 году палитру вкуса Сахалина разнообразил первый фестиваль сахалинской кухни, который прошел на спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух». Мероприятие впервые за всю историю гастрономических событий на острове было призвано сформулировать понятие сахалинской кухни. В тот год сразу несколько площадок горнолыжного курорта «Горный воздух» превратились в один большой ресторан под открытым небом, где развернулась дегустация и ярмарка-продажа блюд от лучших шеф-поваров города. В 2018 году мероприятие было решено переформатировать: сделать более понятным, локальным и простым. Но переформатирование затянулось, и гастрономический фестиваль в событийную линейку Сахалина так и не вернулся.
«Гастрономический туризм стараются развивать все регионы Дальнего Востока, хотя все мы находимся в разных условиях. Например, не во всех регионах находится большое количество ресторанов, которые в принципе могли бы проводить такие мероприятия. Тем не менее, данное направление привлекательно. Эта гастрономическая история создается не только для туристов, но и для внутреннего рынка. Она дает возможность понять, что ресторанное блюдо может быть прекрасно по своим вкусовым качествам и доступно по стоимости. Это устраняет барьер, который сформировался у жителей Дальнего Востока к ресторанным продуктам. Гастрономия - сильная черта, тот якорный ресурс, который привлекает большое количество туристов. Дальневосточная кухня - это не только морепродукты, но и тайга, и очень бы хотелось, чтобы гастрономические фестивали помогали популяризировать как можно больше недооцененных дальневосточных продуктов. Помогая тем самым не только туристической и ресторанной отраслям, но и производителям этих продуктов», - резюмировал директор департамента туризма Приморья Константин Шестаков.
Иностранный акцент туризма
Все чаще иностранные туристы, особенно из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, выбирают для отдыха регионы Дальнего Востока. По итогам 2018 года регионы ДФО посетило 980 тысяч иностранцев, что на 19% выше прошлогодних показателей. Поскольку каждый регион Дальнего Востока имеет свои культурные, исторические и природные особенности, потоки туристов неоднородны.
Так, Китайская народная республика лидирует в потоках трех регионов: в Приморье, Хабаровском крае и Амурской области. При этом за последние годы в Приморском и Хабаровском краях значительно вырос поток из Республики Корея: за год Приморье посетило 222 тыс. чел. (+132,7%), а Хабаровский край - 24 тыс. чел. (+70%).
Досье «Дальневосточного капитала»: Лидер китайского направления - Приморский край: из 651,8 тыс. интуристов, прибывших на территорию региона, 56% - жители КНР. На втором месте - Амурская область, в которой из 101,4 тыс. туристов 90% составляют граждане Китая. Замыкает тройку Хабаровский край, где из 52 тыс. туристов 48% - граждане КНР.
Сахалинская область ориентируется на другого азиатского соседа: на протяжении ряда лет Япония остается лидером по количеству туристов, посещающих островной регион. Граждане Японии активно используют формат безвизового посещения Сахалинской области в течение 72-х часов через морскую паромную переправу «Корсаков-Вакканай», а также в рамках круизных программ.
2018 год стал рекордным за последние пять лет по числу иностранных гостей, посетивших Камчатский край. Прирост составил 82,5% (с 13,9 тысяч в 2017 году до 24,4 тысяч в 2018 году). В основном Камчатку посещают туристы из США, Китая, Германии, Австралии и Японии.
Визовые возможности
Для развития иностранного туризма на Дальнем Востоке был создан целый ряд преференций. Одна из наиболее эффективных - введение электронной бесплатной визы. Опросы иностранных гостей нередко показывали: одной из основных трудностей, с которыми сталкиваются иностранцы в России, является получение визы. Поэтому очевидно, что смягчение визового режима способствовало росту интереса к Дальнему Востоку.
Этот факт подкрепляет статистика: с момента введения бесплатной электронной визы для посещения ДФО в августе 2017 года было выдано более 66,8 тысяч виз. При этом интерес туристов к Дальнему Востоку России продолжает расти: с начала 2019 года более семи тысяч иностранцев получили электронные визы.
Досье «Дальневосточного капитала»: С помощью электронной визы можно прибыть в шесть дальневосточных регионов. Работают воздушные пунк- ты пропуска во Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Благовещенске, Хабаровске, Южно-Сахалинске, Анадыре. В трех регионах - Приморье, на Камчатке и Сахалине - работают морские пункты пропуска. По электронной визе в Приморье также можно прибыть через железнодорожные пункты пропуска «Пограничный», «Хасан», «Махалино», автомобильные пункты пропуска «Полтавка» и «Турий рог».
С 1 июня 2019 года механизм электронных виз распространится на Республику Бурятия и Забайкальский край, которые вошли в состав Дальневосточного федерального округа. «В Бурятии и Забайкалье два аэропорта региональных столиц получили возможность принимать туристов по электронной визе. Электронная виза - это упрощенный способ въезда на территорию нашей страны. После того, как такой механизм был введен в международных аэропортах Дальнего Востока, в округе значительно увеличился туристический поток. Поэтому ожидаем, что в Бурятии и Забайкалье также произойдет рост числа иностранных туристов, которые откроют для себя два этих ярких, удивительных региона», - считает Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр КОЗЛОВ.
Получить электронный документ могут граждане 18 стран. Для оформления визы туристам нужно заполнить анкету на специальном сайте за четыре дня до предполагаемой даты въезда. Виза действует 30 дней и позволяет туристу находиться в России не более восьми дней. Впрочем, в ближайшее время интуристам, прибывающим на Дальний Восток по одноразовой электронной туристической визе, могут дать право посещения всех дальневосточных регионов, а не только того, в который они приехали. Соответствующий законопроект, разработанный вице-спикером Госдумы Ириной ЯРОВОЙ, в апреле рассмотрели на заседании комитета нижней палаты парламента по федеративному устройству.
Попутный ветер круизного туризма
Визовые возможности распространяются на морские порты Дальнего Востока. Благодаря соседству с Азией, ДФО имеет все шансы стать узнаваемой круизной дестинацией - именно в АТР этот рынок развивается наиболее динамично. Для развития этой отрасли меняется и законодательство. В апреле Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, направленный на развитие круизного туризма в Арктике и на Дальнем Востоке.
Ставку на развитие круизного туризма делают сразу несколько регионов Дальнего Востока. Лидером этого направления выступает Приморский край: количество туристов, прибывших в регион в рамках круизов, в 2018 году превысило 13,5 тыс. чел., что на 1 тыс. больше, чем в 2017 году. И хотя в 2018 году Владивосток принял только 7 круизных лайнеров (меньше, чем в 2017, когда было 14 судозаходов), общее число пассажиров превысило показатели предыдущего года. После завершения дноуглубительных работ расширились возможности морского порта Владивостока. Как следствие, в этом сезоне запланировано 15 заходов круизных судов, среди которых два лайнера-гиганта круизной компании Royal Caribbean с пассажировместимостью более 4600 чел. Общее количество пассажиров 15 лайнеров, которые прибудут в столицу Дальнего Востока в 2019 году, оценивается в 30 тыс. человек.
«Мы сформировали интересную программу для пассажиров круизных лайнеров. В нее включены все основные объекты культуры Владивостока: Приморская сцена Мариинского театра, мемориальный комплекс «Ворошиловская батарея», Приморская краевая филармония, Приморская государственная картинная галерея, Приморский океанариум и обзорная экскурсия по городу. В этом году планируем включить в программу Владивостокский Государственный Цирк. Заходы круизных судов для региона - это деньги в экономику. Туристы заказывают автобусы, платят за билеты, посещают точки общепита и сувенирные магазины. Круизные компании платят портовые сборы, осуществляют бункеровку. Все это дает нам доход от круизной отрасли», - отметил Константин Шестаков. 2019 год станет для круизного Приморья знаковым и разнообразным на рекорды. В этом сезоне из Владивостока начинается круиз компании Costa Cruises в Японию, а также круиз по Японии и Китаю от компании Royal Caribbean. «Думаю, это предложение будет интересно не только жителям Приморского края, но и другим дальневосточникам, а также иностранцам», - уверен директор департамента туризма Приморского края.
Прошлый же год был знаковым для круизного туризма Камчатского края. В 2018 году морской вокзал начал принимать круизные суда. «Раньше крупные лайнеры вставали на рейд в Авачинской бухте, а туристов доставляли на берег тендерами. Введенный в эксплуатацию морвокзал закрыл эту проблему, - отметила руководитель Агентства по туризму и внешним связам Камчатского края Елена СТРАТОНОВА. - Также реконструированы и включены в пункт пропуска через госграницу три причальных сооружения, и теперь Камчатка может принимать круизные суда длиной до 250 метров». По ее словам, рост количества иностранных туристов на Камчатке произошел в основном за счет круизного направления, хотя число лайнеров осталось на уровне 2016 и 2017 годов - 12. На 2019 год туроператоры прогнозируют рост судозаходов.
Еще один морской регион Дальнего Востока - Сахалинская область. Ее морские ворота - порт Корсаков стал частью Свободного порта Владивосток, и операторы морских терминалов наметили обширные планы по развитию инфраструктуры порта, среди них и строительство пассажирского вокзала. В планах - дно- углубительные работы, а также удлинение причалов, которые позволят принимать круизные лайнеры и крупнотоннажные суда. Новый грузопассажирский терминал повысит транспортную доступность острова и его привлекательность для туристов. В морскую гавань смогут заходить до 40 судов океанского класса с несколькими тысячами пассажиров на борту. В 2018 году Южно-Сахалинск посетило 4,5 тысячи иностранных туристов с трех круизных судов. В этом году ожидается 7 заходов судов с ориентировочной численностью отдыхающих 8,5 тыс. человек.
Огромный потенциал развития круизного туризма видят региональные власти в Магаданской области. «Наш регион может предложить туристам посещение мест, расположенных вдоль берегов Охотского моря и граничащих с Государственным природным заповедником «Магаданский» - самой живописной части Тихоокеанского побережья России. Однако осуществлению морских круизных перевозок в Магаданской области сегодня препятствует ряд факторов: отсутствие оборудованных причалов для посадки и высадки пассажиров, соответствующих требованиям техники безопасности; отсутствие круизных судов; отсутствие региональных круизных туркомпаний. В настоящее время мы ведем переговоры с некоторыми российскими туроператорами об организации круизов в Магаданскую область», - рассказал главный специалист отдела народного творчества и туризма министерства культуры и туризма Магаданской области Максимом Шурхно.
Круизный туризм по рекам Дальнего Востока пока не получил значительного роста. Так, из 20 теплоходов, возящих туристов по реке Лена, большинство превысили нормативный срок эксплуатации. Но из-за короткого судоходного сезона доходов компаний не хватает, чтобы обновить флот. Впрочем, в сезон круизы пользуются популярностью. Например, путешествие на теплоходе «Михаил Светлов» называют «арктическим», так как маршрут проходит от столицы Якутии к низовьям Лены, где она впадет в море Лаптевых. Конечный пункт - поселок Тикси - один из самых северных населенных пунктов России. Круиз позволяет пассажирам познакомиться с природным парком Ленские столбы, увидеть питомник лесных бизонов. Примерно 40% круизных туристов в Якутии - иностранцы: жители Германии, Великобритании.
По Амуру круизные суда не ходят, хотя планы возрождения круизных маршрутов по главной дальневосточной реке зреют уже давно. Для этого министерство культуры Хабаровского края еще несколько лет назад разработало специальный проект «Амур-батюшка». Долгое время проект не мог найти инвестора, однако в прошлом году бизнесмен из Перми проявил к нему интерес и рассматривает возможность вложить деньги в строительство судов в Хабаровском крае и реализовать проект круизных туров на Амуре.
Круизы по Амуру были включены в стратегию развития туристско-рекреационного кластера Амурской области. В ней предусматривается создание и реализация маршрута речного круизного туризма «Благовещенск - Свободный». Также предусматривается создание межрегионального маршрута речного круиза с конечной точкой в Хабаровске. В проекте стратегии предлагается сделать маршрут по Амуру трансграничным и добавить дестинации на берегу реки с китайской стороны (Хэйхэ, Цзяинь, Сюнькэ).
ТОР и СПВ в туристическом режиме
Ряд дальневосточных проектов в сфере туризма воспользовались возможностями преференциальных режимов ТОР и Свободного порта Владивосток, действующих на территории ДФО. Самые яркие проекты представлены в подборке «ДК» Капитал».
Из 18 дальневосточных ТОР три имеют туристическую специализацию: «Горный воздух» на Сахалине, «Камчатка» в Камчатском крае и «Комсомольск» в Хабаровском крае. Цель создания ТОР «Горный воздух» - организация на Сахалине современного всесезонного центра спорта и туризма по мировым стандартам. Здесь обустроена самая большая на Дальнем Востоке зона катания - общая протяженность горнолыжных трасс составляет 25 км. До 2021 года планируется увеличить количество горнолыжных трасс до 80 км, построить еще шесть канатных дорог и объекты туристической инфраструктуры - гостиницы, рестораны, магазины, SPA-комплексы и так далее.
Первый инвестпроект в ТОР «Горный Воздух» уже реализован: им стал гибридный отель-хостел в Южно-Сахалинске. «Одно из самых важных преимуществ, которые имеют резиденты - это получение в упрощенном порядке земельного участка. Мы смогли на безвозмездной основе на 70 лет арендовать около гектара земли, где и был построен отель-хостел. Также рассчитываем получить субсидию на возмещение расходов на технологическое присоединение здания к сетям», - рассказал директор компании-резидента ТОР «Горный воздух» Алексей ЗАЛПИН.
ТОР «Комсомольск» стала решающим условием для перерождения другого горнолыжного курорта - «Холдоми» в Хабаровском крае. Она была создана в июне 2015 года, а уже в июне 2017 года компании «Флагман», ГЛК «Холдоми» и «Экстрим-сервис» подписали соглашения с КРДВ. ООО «Флагман» взялось модернизировать сам комплекс - нарастить трассы, протяженность которых планируется увеличить до 60 километров, поставить новый гондольный подъемник и систему искусственного оснежения.
ГЛК «Холдоми» возведет современную гостиницу повышенной комфортности на 20 номеров на вершине горы. Объем инвестиций в проект составит 193,9 млн рублей. Компания «Экстрим-сервис» реализует инвестиционные проекты с общим объемом капиталовложений 208,7 млн рублей. Инвестор построит водно-оздоровительный комплекс, пункт обогрева с кафе и свадебный городок, включающий в себя банкетный зал на 120 человек, кухню и несколько гостиничных номеров для размещения посетителей.
Активное развитие горнолыжной инфраструктуры на Дальнем Востоке позволило «Холдоми» и «Горному воздуху» приступить к реализации концепции совместного продвижения зоны единого ski-pass. Резиденты ТОР «Комсомольск» и «Горный воздух» считают, что это позволит привлечь еще большее количество туристов, в том числе из-за рубежа.
Еще один туристический ТОР - «Камчатка» - многопрофильный. В 2018 году инвесторы проводили работы по развитию туристического гостинично-развлекательного комплекса «Голубая Лагуна», строительству рекреационно-гостиничного комплекса ООО «Спутник», созданию базы отдыха «Шале». Ведутся переговоры с инициатором проекта по созданию нового туристского кластера - ООО «Роза Хутор». Инвестор намерен запустить в районе сопки Горячей курорт с 17 километрами горнолыжных трасс, двумя канатными дорогами и 1000 гостиничных номеров. Реализовать строительство комплекса в статусе резидента ТОР «Камчатка» планирует компания «Парк «Три вулкана». Название будущего курорта определили местные достопримечательности - вулканы Горелый, Мутновский и Вилючинский.
«Сегодня в ТОР и СПВ реализуется более 80 проектов в сфере туризма, - заявил исполняющий обязанности генерального директора АО «КРДВ» Аслан КАНУКОЕВ. - Курорт «Парк «Три вулкана», инициированный компанией «Роза Хутор», несомненно, будет самым масштабным из них как по объему инвестиций, так и по социально-экономическому влиянию на экономику макрорегиона в целом».
В ближайшее время особые режимы должны будут распространиться на Забайкалье и Бурятию. «В настоящее время с региональными властями Забайкалья и Бурятии прорабатываем оптимальные места для расположения ТОР и СПВ», - отмечают в КРДВ. Уже имеются идеи и наработки, но они должны быть приняты и поддержаны субъектами. В планах - после интеграции режима ТОР с уже действующей на территории Бурятии особой экономической зоной «Байкальская Гавань», создать на Дальнем Востоке еще одну туристическую зону опережающего развития: ТОР «Северный Байкал».
Досье «Дальневосточного капитала»: В соответствии с ФЗ «Об особых экономических зонах в РФ», в настоящее время в Республике Бурятия функционирует особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань». Зона была создана в 2017 году, ее общая площадь составляет 3613 гектаров, на которой работают 12 резидентов. Они специализируются на лечебно-оздоровительном, круизном, горнолыжном, экскурсионном и религиозном туризме.
Свободный порт Владивосток раскрывает туристический потенциал
Крупные инвестиционные проекты в сфере туризма реализуются и в рамках режима СПВ. Большая концентрация таких проектов находится в Приморском крае: средства размещения, точки общественного питания, туристические комплексы. Одним из первых резидентом СПВ стал туристско-рекреационный кластер «Приморское кольцо». Идея мотоспортивной точки - основная для этого объекта, и первоначально все объекты комплекса выстраивались вокруг нее, обрастая сопутствующими элементами - торговыми площадями, зонами рекреации. Но идея эволюционирует, и в ближайших планах команды «Приморского кольца» - строительство гостиниц, дороги, организация выставочного павильона и привлечение обширного списка инвесторов.
«Наша территория входит в режим Свободный порт Владивосток, и мы постоянно ведем переговоры по различным инвестиционным проектам, поскольку вся доступная площадь (а это 100 га) планируется к дальнейшему освоению, - рассказал исполнительный директор туристско-рекреационного кластера «Приморское кольцо» Леонид КОПЫЛОВ. - Сегодня переговоры с рядом инвесторов находятся на разных стадиях. Есть проекты строительства жилых домов, гостиничного сектора (вплоть до пятизвездочных отелей), развлекательных зон с аквапарком, футбольного поля и поля для гольфа, имеются проекты в сфере агрокультуры. Земли у нас много, а интерес к ТРК очень живой, поскольку во Владивостоке нет достаточных площадей, на которых можно было бы разместить столь масштабные проекты».
Два резидента СПВ во Владивостоке, связанные с туристической деятельностью, воспользовались преференцией режима и создали свою зону таможенного контроля. Это компания «Остров Русский», разрабатывающая комплексные туристические маршруты и катающая туристов на водном автобусе и в водной капсуле по заливу Петра Великого. Второй резидент с таможенной зоной - компания «Аквапарк «Теплое море», которая реализуют инвестиционный проект по развитию гостиничного комплекса «Теплое море» в поселке Славянка Приморского края. В рамках проекта компания планирует строительство второй очереди гостиничного комплекса и создание самого крупного в регионе аквапарка. По словам генерального директора компании-резидента Александра Вильде, проект позволит сделать серьезный шаг в развитие круглогодичного туризма в Приморском крае.
В рамках режима СПВ был открыт «Калина Молл» - первый на Дальнем Востоке торгово-выставочный комплекс, рассчитанный на плотность потока свыше 30 000 посетителей в сутки, ставший новым центром шоп-туризма Владивостока. Проект стоимостью свыше 3 млрд рублей реализован в рамках соглашения с КРДВ. На площади около 100 тысяч квадратных метров расположены современный гипермаркет, несколько развлекательных центров для детского, молодежного и семейного отдыха и современный кинотеатр с семью кинозалами. «Калина Молл» дал рабочую площадку еще для четырех резидентов СПВ в сфере общепита: ресторан итальянской кухни Il Патио (ООО «Фортуна»), «Чайхона Хлопок» с современной узбекской кухней (ООО «Калина Хлопок»), бар-бургерная DAB (ООО «Бургер Проджект») и ООО «ГудФуд», представляющий на Дальнем Востоке бренд KFC.
Наталья КОМИССАРОВА
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