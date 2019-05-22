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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 24 Мая, 18:37 |
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"Мой бизнес": связанные одной целью
Центр «Мой бизнес» объединяет все краевые институты развития предпринимательства и оказывает бесплатную помощь тем, кто хочет начать свое дело или развить действующий бизнес: это консультации и обучение, содействие в сертификации и аккредитации продукции, в подготовке и продвижении товаров и услуг на региональные и международные рынки, финансовая поддержка и другие направления.
О механизмах реализации проектов по поддержке МСП в Приморье журналу «Дальневосточный капитал» рассказал генеральный директор АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» Евгений НИКИФОРОВ.
Новые направления для взаимодействия B2С и В2В
Разговор о работе Центра хочется начать с нового для нас проекта, направленного на взаимодействие бизнеса с так называемыми незащищенными слоями населения. Центр инноваций социальной сферы - это площадка для профессионального взаимодействия всех участников социальных инициатив и проектов социальной значимости. Цели создания ЦИСС заключаются в популяризации и эффективном продвижении перспективных и стратегических проектов и инноваций в социальной сфере. В текущем году ключевыми задачами ЦИСС мы определили формирование единой базы подготовленных проектов, готовых к вынесению на инвестиционные сессии. В ближайших планах - объединить в единую базу предпринимателей, готовых к реализации проекта, выявить их запросы, касающиеся государственной и краевой поддержки, и со следующего года уже адресно внедрять инструменты, которые будут востребованы именно в Приморском крае.
Речь идет о создании новых социальных услуг и сервисов, повышении качества жизни на территории Приморья посредством взаимодействия бизнеса с социально незащищенными группами - это люди старшего возраста, дети-сироты, инвалиды, одинокие мамы и так далее.
О данном новом направлении Центра мы официально заявим в рамках конференции «Бизнес у моря», которая пройдет во Владивостоке 22 мая.
Второе новое, не менее важное, направление, над которым работает Центр поддержки предпринимательства Приморского края - Инжиниринговый центр. Он создается с целью оказания услуг организациям реального сектора экономики и продвижения российских инновационных проектов в промышленный сектор МСП ДФО.
Инжиниринговый центр будет оказывать инженерно-консультационные услуги по подготовке процесса производства и реализации продукции или услуг приморского бизнеса, а также в части сертификации производства, патентования, аудита, модернизации и многом другом.
Бесплатное обучение и повышение квалификации предпринимателей
Одно из традиционных и основных направлений работы Центра поддержки предпринимательства - обучение и повышение квалификации предпринимателей. Всего в этом году для владельцев малого и среднего бизнеса, их сотрудников, а также тех, кто только планирует начать свое дело, мы планируем провести в регионе более 100 бесплатных семинаров, тренингов, мастер-классов и круглых столов.
Перечень тем обучающих мероприятий формировался по просьбам предпринимателей. Традиционно, наибольший интерес они проявили к тренингам «Навыки продаж», «Автоматизация бизнеса», «Коучинг в бизнесе», «SMM-продвижение», «Государственные и муниципальные закупки», программам «Азбука предпринимателя» и «Школа предпринимательства». В числе нововведений этого года - мастер-классы и тренинги, посвященные тайм-менеджменту, личной эффективности, социальному предпринимательству.
К обучению мы привлекаем высококвалифицированных тренеров, практикующих специалистов, некоторые приезжают из Москвы. Поэтому по содержанию наши мероприятия ничем не уступают платным дорогостоящим бизнес-курсам. В этом году мы расширили тематику семинаров и мастер-классов - на сегодняшний день речь идет о 20 разноплановых темах. Так как Минэкономразвития только ведет работу над созданием федерального оператора образовательных программ, конкретная методика до нас еще не была доведена. Но уже в середине текущего года мы ждем единый федеральный подход, обуславливающий четкий и ясный алгоритм действий в этом направлении. После этого все принятые Центром программы будут объявлены официально.
Пока могу сказать, что заявленные нами программы затрагивают все сферы текущей предпринимательской и экспортной тематик.
В частности, отмечу, что не так давно мы подписали соглашение с Российским экспортным центром, в рамках которого стали официальным оператором «Школы экспорта» на Дальнем Востоке. Предприниматели смогут пройти обучение по образовательной программе «Жизненный цикл экспортного продукта» или выбрать один, или несколько модулей. Курс состоит из 11 семинаров по правовым аспектам экспорта, финансовым инструментам, таможенному регулированию, международным торговым онлайн-площадкам, особенностям налогового обложения для компаний-экспортеров и другим темам. Первые семинары во всех основных муниципалитетах мы планируем провести уже в ближайший месяц.
Узнать о предстоящих образовательных мероприятиях и зарегистрироваться для участия можно на портале малого и среднего предпринимательства Приморского края в разделе «Календарь событий».
Аlibaba - уникальная мера поддержки МСП
Компании-экспортеры также могут получить помощь в продвижении своей продукции на международные рынки на онлайн-платформе для оптовых закупок - Аlibaba.com. Центр развития экспорта Приморского края одним из первых в России запустил электронную витрину региона, где предприниматели могут представить свою продукцию бесплатно.
Аlibaba является универсальной площадкой по формату «Бизнес для бизнеса» («B2B»), которая рассчитана на взаимодействие российских и международных оптовых производителей. Такого инструмента, как прямые продажи, проект не предусматривает. Это место, где презентуются определенные товары, анализируется рынок и размещаются запросы на определенную продукцию, востребованную для заинтересованных сторон.
По результатам первого квартала, платформа уже доказала свою эффективность: мы имеем порядка 40 тысяч просмотров от представителей бизнеса самых разных направлений. В рамках более чем 300 адресных запросов, уже пять образцов продукции приморских производителей были отправлены в разные страны. На мой взгляд, в контексте эффективного взаимодействия бизнеса, востребованность и пользу такого инструмента как электронные торговые площадки трудно переоценить.
Выставки и бизнес-миссии
На протяжении вот уже нескольких лет Центр поддержки экспорта ведет колоссальную работу по организации выставок для предпринимателей, а также бизнес-миссий.
Мы помогаем МСП принять участие практически в любой выставке по всему миру, изучив предварительно не только продукт заявителя, но и рынки, на котором данный продукт может быть востребован.
Хочется сделать акцент на том, что наш Центр не является сторонником так называемого бизнес-туризма, когда люди, пользуясь возможностью выехать на выставку, просто путешествуют за границу. Наша задача - помогать продвигать продукцию приморских производителей на международные рынки, а не заниматься организацией отдыха российским предпринимателям.
В связи с этой концепцией, господдержка выражается в следующем: Центр за свой счет выкупает выставочное место, брендирует, готовит промопродукцию и предоставляет переводчиков. Проезд и проживание оплачивают сами экспортеры.
Такая позиция Минэкономразвития четко обоснована. Софинансирование увеличивает ответственность бизнеса за конечный результат в продвижении собственного продукта и гарантирует вовлеченность предпринимателя в сам бизнес-процесс.
Если говорить о бизнес-миссиях, то ответственность сторон происходит по той же схеме, что и выставки. Мы берем на себя все организационные моменты, предприниматели - логистику, если речь идет о мероприятиях вне Российского государства.
На этот год у нас запланировано порядка 6 бизнес-миссий, и прежде всего - в страны Азии: Японию, Корею, Китай и Монголию. Что касается последней страны: в Монголии бизнес-миссия пройдет в рамках ежегодного Саммита по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии. Уже летом мы объявим набор предпринимателей - потенциальных участников мероприятия.
Хочется отметить, уже 17 мая представительство центра «Мой бизнес» открылось в Уссурийске. И это только начало. В этом году представительства появятся еще в пяти городах региона: в Арсеньеве, Находке, Артеме, Дальнегорске и Спасске. В целом, за два ближайших года Центр планирует создать представительства «Мой бизнес» в 22 муниципалитетах Приморского края.
Досье «Дальневосточного капитала»: В центр «Мой бизнес» входят Гарантийный фонд Приморского края, Центр развития экспорта Приморского края, Центр поддержки предпринимательства Приморского края, Инвестиционное агентство Приморского края. В текущем 2019 году добавляются новые направления - Центр инноваций социальной сферы (ЦИСС), Инжиниринговый центр и Микроредитная компания, первый государственный коворкинг.
Анна МАЦОВСКАЯ
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