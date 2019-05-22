|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 24 Мая, 18:37 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
25-этажный дом во Владивостоке от резидента
В реализованный инвестпроект резидент СПВ вложил более 1,1 млрд рублей. Построенный 25-этажный дом является частью жилого комплекса «Меридианы Патрокла». Строительство еще двух домов этого комплекса планируется завершить в октябре и декабре 2019 года.
«В построенном доме куплены почти все квартиры, в настоящее время на продаже остаются 28 трехкомнатных квартир, - говорит генеральный директор ООО ИСК «Патрокл» Эдуард РАССОЛОВ. - Как резидент Свободного порта Владивосток, компания будет пользоваться льготами по налогам на прибыль. Уже сейчас мы платим пониженные страховые взносы в ПФР, ФСС, ФОМС».
Как сообщили в Корпорации развития Дальнего Востока, для резидентов СПВ и ТОР действуют одинаковые налоговые и административные льготы: сниженный на 10 лет до 7,6% общий размер страховых взносов, налоговые преференции на землю, прибыль, имущество, свободная таможенная зона, возможность привлечения иностранной рабочей силы без квот, разносторонняя административная поддержка.
Резидент СПВ начал выпускать сантехническое оборудование
Компания «СПК» приступила к сборке металлических изделий для ванных комнат и кухни. Инвестиционный проект стоимостью 5,3 млн рублей реализован по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока». Новое производство санитарно-технического оборудования, смесителей и комплектующих находится во Владивостоке и рассчитано на создание 16 рабочих мест, сообщает пресс-служба КРДВ.
Для запуска предприятия резидент Свободного порта Владивосток заключил договор аренды помещения и приобрел оборудование: ленточный конвейер с поворотом для сборки смесителей, станок для тестирования в солевом тумане, стенд для проверки герметичности смесителей, упаковочную машину и индукционный стол для комплектации упаковки. В настоящее время техника смонтирована, проведено тестирование и начата сборка пробной партии смесителей.
«Недостающее оборудование будет закуплено в течение года, что позволит нам расширить ассортимент и производить трубопроводные краны, предохранительные и впускные клапаны и другое санитарно-техническое оборудование», - поясняет генеральный директор ООО «СПК» Владимир ГРИНЧЕНКО.
Причем закупку материалов и комплектующих деталей компания осуществляет у российских производителей и поставщиков и не планирует поставлять свою продукцию на экспорт. Территория распространения - Дальний Восток и другие регионы России по договорам с оптовыми поставщиками различных бытовых товаров.
«В планах - заключить дилерский договор с крупной федеральной розничной сетью гипермаркетов, - делится инвестор. - В числе наших обязательств - поставки качественной продукции, изготовленной в соответствии со стандартами и техническими условиями, действующими в Российской Федерации».
Сохранить готовые продукты
Компания Pacific Real Package, резидент Свободного порта, провела во Владивостоке круглый стол на тему «Потенциал использования современных технологий сохранения готовых продуктов: взгляд науки, бизнеса, опыт, возможности и перспективы». 130 участников из Сибири и Дальнего Востока обсудили инновационные методы стерилизации и упаковки готовых к употреблению продуктов.
«Наша цель - познакомить дальневосточных производителей с новыми для российского рынка технологиями сохранения и упаковки продуктов и показать преимущества и выгоды их использования, - подчеркнул основатель компании «Pacific Real Package» Александр СОКОЛОВ. - Для малого и среднего бизнеса это означает расширение охвата продаж за счет увеличения срока годности и упрощения условий хранения. А еще - это возможность вывести свой продукт на международный уровень, предложив его зарубежным потребителям в том виде, в котором они ему доверяют».
Центральными темами встречи стали внедрение инновационной технологии стерилизации Steri-Ace и применение ретортной или «мягкой консервной упаковки». Сегодня эти инновационные методы активно используются в азиатских и западных странах в производстве широкого спектра продукции: от сельскохозяйственной до кулинарной.
Напомним, ООО «Пасифик Реал Пэкэдж» получила статус резидента Свободного порта Владивосток и год назад запустила современное предприятие по выпуску продуктов питания длительного хранения с использованием ретортной упаковки. Компания имеет собственное производство ретортных пакетов из многослойных высоко-барьерных комбинированных пленочных структур.
На модной волне
Компания «Спорт Девелопмент» открыла во Владивостоке новый спортивный клуб бизнес-формата под брендом World Class. Масштабный инвестиционный проект стоимостью 323 млн рублей резидент Свободного порта реализовал по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», создано 44 рабочих места, сообщает пресс-служба КРДВ.
Фитнес-клуб общей площадью 13 тысяч кв. метров выстроен на территории стадиона «Строитель», что позволяет любителям спорта совмещать занятия на открытом воздухе и в помещении. На нескольких этажах нового спортивного центра расположены просторный тренажерный зал, оснащенный оборудованием от ведущих мировых производителей, зоны свободных весов, силовых тренажеров и кардио, большая зона боевых искусств, летняя терраса для загара и занятий на свежем воздухе. Есть залы групповых программ и студии персональных тренировок. Для самых маленьких жителей Владивостока оборудован детский фитнес-центр. Для удобства посетителей созданы кафе, магазин аксессуаров и бесплатная парковка вместимостью 196 машиномест.
Приморские окна пошли на экспорт
Компания «Глобал Виндоуз» начала производство фасадного остекления и окон в статусе резидента Свободного порта Владивосток. Предприятие, действующее по соглашению об инвестиционной деятельности с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», реализует продукцию на территории Приморского края, в Республике Корея, Австралии и Канаде. Вложения в проект составили 2,5 млн рублей, сообщает пресс-служба КРДВ.
Фасадное остекление и пластиковые окна нового завода используют в строительстве жилой и коммерческой недвижимости. В данный момент идет остекление жилых комплексов «Высота» и «Надеждинское Полесье» резидентов СПВ, а также других объектов. Совместно с зарубежными партнерами инвестор открыл пять шоу-румов в Республике Корея, один в Торонто и один в Мельбурне. Компания уже имеет сертификаты лабораторий из Южной Кореи и Канады. В апреле пройдут испытания продукции в Австралии.
«В настоящее время мы успели произвести несколько тысяч квадратных метров фасадного остекления и пластиковых окон как для внутреннего рынка, так и на экспорт. Планируем выйти на мощность до 50 000 квадратных метров остекления в год, - говорит генеральный директор ООО «Глобал Виндоуз» Никита ПОПОВ.
Фото Юрий РОГОВ, пресс-служба Минвостокразвития
Подготовил Виктор КУДИНОВ
Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2019 год.
- Приморские компании: лидеры задают тон
- Маршрутами Восточного кольца
- Инвестсовет: повестка развития
- Туристическая магистраль
- НеТОРопливый подход
- Приморье становится центром высокотехнологичной медицины
- Приморье энергично перевооружается
- Приморье сделало удачную ставку
- Уникальные проекты больших коллективов
- 25-этажный дом во Владивостоке от резидента
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.