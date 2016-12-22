Проект "Приморский маршрут": Сервис на дорогах увеличит поток туристов

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 23 Декабря, 08:10 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 60 р.
1 EUR 63 р.
100 JPY 5100 р.
10 CNY 870 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Кластерный подход и господдержка призваны повысить эффективность лесной отрасли Дальнего Востока
свежий номер
Дальневосточный капитал № 12, 2016

Регион сегодня
22.12 |
Губернатор Хабаровского края подвел итоги года
22.12 |
Внешэкономбанк принял новую стратегию
22.12 |
Компания "ЛедСтрой" стала сотым резидентом особого экономического режима ТОР Дальнего Востока
22.12 |
В закон о "дальневосточном гектаре" внесены важные поправки
22.12 |
Дальспецстрою недобросовестные контрагенты должны почти 8 млрд рублей
статьи раздела
Вкус жизни
22 Декабря 2016, 09:10
Куда на Дальнем Востоке направить лыжи этой зимой? Статистика демонстрирует рост туристического интереса к Дальнему Востоку. И если до последнего времени основной поток путешественников устремлялся в регион в летний сезон, то сегодня можно констатировать: дальневосточная зима также привлекательна для активного туриста.
статьи раздела
Часовой пояс
25 Ноября 2016, 17:53
В Приморье "Природа без границ" предлагает решения экологических проблем, государство - принимает Трансграничные природные процессы, сохранение биоразнообразия, восстановление прибрежных биоресурсов и экологическая модернизация экономики, а также проблемы экологического мониторинга - вот темы, которые стали основными на прошедшем во Владивостоке Х форуме "Природа без границ".
статьи раздела
Компании
22 Ноября 2016, 09:30
Сингапур и Япония поделили аэропорты Владивостока и Хабаровска В 2017 год аэропорт Владивосток войдет с новыми владельцами: консорциум инвесторов с участием сингапурской Changi Airports International (управляет аэропортом Changi в Сингапуре) планирует закрыть сделку в декабре. Речь идет о приобретении консорциумом 100% акций ЗАО "Терминал Владивосток" и 52,16% плюс 1 обыкновенной акции ОАО "Международный аэропорт Владивосток", управляющих владивостокским аэропортом.
статьи раздела
Финансы
22 Ноября 2016, 09:10
Рынок страхования жилья ожидает новый закон Природные стихии, техногенные аварии и даже катастрофы в Дальневосточном федеральном округе не редкость. Ежегодно регионы считают убытки, а бюджеты всех уровней тратят большие деньги на компенсацию ущерба. Страховые компании по сложившейся практике не сильно вовлечены в эти процессы по вполне объяснимой причине - из-за низкого уровня проникновения страхования имущества на Дальнем Востоке. По данным компании "Согаз", полисы страхования по итогам первого полугодия нынешнего года приобрели в Дальневосточном ФО в среднем 4,1% граждан старше 18 лет.
статьи раздела
Финансы
22 Ноября 2016, 09:00
Евгений АКСЕНОВ, управляющий партнер СК "ХОСКА": ОСАГО береженого бережет Пожалуй, ни один вид страхования не обсуждается так широко и не вызывает столько противоречивых мнений, как обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО).
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Проект ДК
21 Июня 2016, 12:54 | Проект ДК

Проект "Приморский маршрут": Сервис на дорогах увеличит поток туристов

Приморье стоит перед задачей оперативной модернизации придорожной инфраструктуры

С началом летнего сезона на морское побережье Приморья устремляются тысячи дальневосточников. Рост внутреннего турпотока, активное строительство и реконструкция сети федеральных и краевых дорог Приморья, создание международных транспортных коридоров «Приморье-1», «Приморье-2» и «Приморье-3» влекут за собой потребность повышения придорожного сервиса до международного уровня. Это станет возможным, когда в соответствии с краевой госпрограммой «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 гг.» и разработанной Росавтодором концепцией развития дорожного сервиса в крае появится достаточное количество комплексов придорожного сервиса.

Чего нам не хватает

Заместитель генерального директора ПАО «Примавтотранс» Леонид САПРУНОВ, отвечающий за пассажирские, в том числе туристические перевозки, отметил, что пассажиров междугородних автобусов и туристов придорожный автосервис в крае практически не обслуживает. Этой функцией наделены автовокзалы и станции, где, в принципе, есть все, что надо. Останавливаться в других местах на трассе специально или по требованию не принято, поскольку есть жесткий график, которого придерживаются водители. В случае же каких-либо неполадок с автобусом придорожные авторемонтники также остаются без дела, а пассажиры продолжают путь на автобусе, который оперативно присылается на замену.

А вот у автомобилистов легковых и большегрузных машин, совершающих многочасовые поездки, пожеланий по улучшению придорожного сервиса хватает.

«В крае нет специализированных площадок для отстоя грузового транспорта, - отмечает зам. генерального директора ПАО «Приморавтотранс» Роман БУССЕЛЬ. - Соседний Китай в этом нас далеко опередил. Недавно я проезжал по трассе Хуньчунь - Чанчунь, на которой через каждые 40 километров есть площадки отстоя машин, где в комплексе предусмотрены и питание, и длительный отдых, включая ночевку, для водителей, и автосервис. У нас же таких комплексов нет, за исключением площадки для большегрузов под Артемом. Но если с питанием там вопрос решен, то гостиницы не хватает. Приморские автомобилисты там не останавливаются, в основном - заезжие.

Досье «Дальневосточного капитала»: Проведенный Росавтодором опрос о том, какие именно объекты сервиса хотели бы видеть потребители в составе многофункционального дорожного комплекса, показали следующее: пункт общественного питания - 24%, АЗС - 17%, площадка для отдыха - 17%, станция техобслуживания - 12%, мотель - 11%, кемпинг - 8%, моечный пункт - 5%, предприятие торговли - 5% и пр. - 1%.

На трассе Владивосток - Краскино припарковаться, поесть и отдохнуть водителям-дальнобойщикам и туристам из соседних с Приморьем регионов удобно разве что в селе Барабаш. На трассе М-60 («Уссури»), где сделаны или завершают строиться объезды населенных пунктов, в стороне остались и объекты придорожного сервиса, обслуживавшие ранее автотранспорт и людей. Отдельно стоящие автозаправки, кафе и пункты шиномонтажа встречаются, но полноценных мест отдыха, где водители и пассажиры могли бы принять душ, перекусить и хотя бы пару часиков вздремнуть, не наблюдается».

Роман Евгеньевич считает, что на приморских трассах так же, как и в Китае, должны в достатке появиться сервисные комплексы с кемпингами, причем их надо планировать заранее при реконструкции и строительстве новых дорог.

Кстати, в ряде западных регионов нашей страны площадки отстоя автотранспорта в рамках создания таких комплексов строятся на бюджетные средства, а объекты сервиса - за счет бизнеса. Подобную практику хорошо бы применить и в Приморье. Для начала хотя бы на федеральной трассе «Уссури» и на новой дороге Владивосток - Находка.

По мнению Бусселя, из разряда наболевших за последние 20 лет проблем в прошлом осталась лишь нехватка в крае АЗС, их уже достаточно, к тому же постоянно строятся новые. На автозаправках можно купить чай-кофе, шоколадку, бытовые мелочи, которые иногда требуются в пути, и пр. Есть и туалеты, правда теплые - только на АЗС «Роснефть». В остальных случаях - удобства во дворе, для особо нуждающихся (но только из числа клиентов) - внутри станции. А ведь хороший туалет может стать серьезным козырем для остановки у объекта придорожного сервиса.

Особое внимание нужно уделить вопросам безопасности дорожного движения, чтобы избежать трагедий, подобных той, что произошла недавно на трассе «Уссури» в районе поселка Нового, когда в огне сгорели три иномарки и два человека, один из которых торговал на обочине садовым инвентарем. Если бы торговля шла в более безопасном месте, трагедии бы не случилось. Придорожные продовольственные или специализированные рынки - нормальная для запада страны практика. Но они соответственно и обустраиваются. Кстати, относительно недалеко от места трагедии действуют два «садовых» рынка - в Артеме и в районе поселка Новая Земля Надеждинского района.

Перспективы есть

Жители и гости края, проезжающие по автомобильным дорогам Приморья, продолжают сталкиваться в пути с трудностями и дискомфортом. Это при том, что формирование придорожного сервиса уходит своими корнями в глубокое прошлое и соответствующие объекты в разные годы на приморских дорогах вводились и по плану, и по инициативе частных компаний и предпринимателей.

Руководитель экспертного центра строителей «Властра» Людмила ДАВЫДЕНКО считает ошибкой прошлого, что разные по функциям объекты строились или появлялись отдельно, без учета того, что потребитель желает получить ряд услуг в «одном пакете», на единой площадке придорожного сервиса. Естественно, отдельные объекты, с удачным расположением, успешно работают, а другие даже на фоне серьезного автопотока, проносящегося мимо, остаются малопосещаемыми и постепенно закрываются. А ведь будь они в едином комплексе, их судьба сложилась бы иначе. В итоге часть услуг, которые особенно важны для автовладельцев и пассажиров в отдаленных районах края, выпадает из арсенала придорожного сервиса.

Именно поэтому приморский экспертный центр выступил с инвестиционным предложением создания типового придорожного комплекса в районе села Михайловка. Одна из особенностей - этот комплекс, как и другие аналогичные, но разные по «весовой категории» проекты, предлагается развивать в рамках придорожных технопарков, сеть которых могла бы появиться в «точках роста» вдоль основных дорог края.

Предполагается, что Михайловский придорожный сервисный комплекс будет включать АЗС на 90 заправок в час, мотель на 22 койко-места, кафе на 120 посадочных мест, магазин продовольственных и непродовольственных товаров, включая сувенирную продукцию, отделение банка, шиномонтажную мастерскую, автомойку на два места и автостоянку для 12 большегрузных и 15 легковых автомобилей. Учитывая перспективу развития, под комплекс придорожного сервиса в предлагаемом месте рекомендовано отвести 2 га территории.

«Просто так создавать сервисные центры на краевых дорогах нет никакого смысла, - отмечает доцент кафедры Инженерной школы ДВФУ Николай ГАВРИЛОВ. - Отдельные комплексы придорожного сервиса будут окупаться на федеральных трассах с большим автомобильным потоком. Мы считаем, что их надо развивать в составе придорожных технопарков, куда стоит включать предприятия сельскохозяйственного комплекса и лесопереработки, строительного бизнеса, ремонтно-дорожного сервиса. Можно размещать логистические центры (такой формат очень удачно вписывается в Михайловский технопарк), заготовительные пункты приема дикоросов и их первичной обработки и т. д. При этом должна решаться главная задача - создание новых рабочих мест для закрепления местного населения. Так, например, сегодня решается вопрос совместного создания с китайскими предпринимателями десяти заготпунктов дикоросов на территории Приморья. Они вполне могут быть включены в такие придорожные технопарки».

По мнению Николая Антоновича, выгода бизнеса при организации таких комплексов состоит не только в их высокой конкурентоспособности по сравнению с одиночными объектами. Она проявляется уже на этапе строительства: упрощаются вопросы согласования и утверждения проектной документации, удешевляется прокладка электросетей, тепло- и водоснабжения и т. д. Комплексные очистные, например, могут обойтись почти вдвое дешевле, чем если бы по каждому объекту принималось «автономное» решение.

Николай Гаврилов считает, что этот инвестиционный проект вполне соответствует решению одной из тех задач, которые поставлены губернатором Приморья Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ в рамках «Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года». С помощью государственной программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края» и краевой госпрограммы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 гг.» можно будет поднять уровень придорожного сервиса в регионе до практики передовых стран, на что нацеливает и концепция Росавтодора, и растущие потребности потребителей из числа жителей и гостей края.  

Татьяна Орлова.

Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2016 год. 

Теги: инфраструктура  туризм  приморский маршрут 


Loading...







Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика


Компании
18 Ноября 2016, 15:02
Деликатес из глубины Камчатский край остается лидером по добыче водных биоресурсов не только на Дальнем Востоке, но и в Российской Федерации в целом. По данным Росрыболовства, общий улов всех российских рыбопромышленников по состоянию на 31 декабря 2015 года составил 4,4 млн тонн. Почти миллион тонн в этой доле - вылов камчатских рыбаков.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Часовой пояс
18 Ноября 2016, 14:57
Очередная серия смертей животных стала поводом для уголовного расследования в Приморском океанариуме Следственный комитет по Приморскому краю приступил к доследственной проверке в ФГБУ "Приморский океанариум". Поводом для проверки стала смерть двух тихоокеанских белобоких дельфинов.
статьи раздела
Вкус жизни
18 Ноября 2016, 09:15
Зимний отдых не за горами Из-за валютных колебаний многие похоронили надежду на отпуск в экзотических странах и на знаменитых горнолыжных курортах Европы. Впрочем, дальневосточникам переживать из-за этого не приходится, так как родной регион является одним из самых богатых в мире по природным ресурсам и предлагает уникальные возможности для отдыха. Есть на нашей территории места, где бьют целебные минеральные источники и сопки укрываются красивыми снежными шапками, а есть и крупные горнолыжные курорты, которые собирают туристов со всего мира. Поэтому на Дальнем Востоке может найти развлечение по вкусу и заядлый охотник, и турист, привыкший к удобствам. Своими планами на зимний отдых 2016-2017 годов поделились читатели журнала "Дальневосточный капитал".
статьи раздела
Вкус жизни
18 Ноября 2016, 09:00
Заповедник "Командорский": Там, где киты держат землю Командорские острова - уникальное место, в России найти что-то подобное совершенно невозможно. Здесь сочетаются удивительной красоты тундровые ландшафты, холмы и горы. Множество видов редких краснокнижных зверей и птиц обжили эти неприветливые с первого взгляда острова, западающие в самое сердце после близкого знакомства, а в водах Северной Пацифики, омывающей Командоры, живут киты - чудесные морские исполины. Все это кажется невероятным, но действительно существует. И вы можете прикоснуться к этому, в чем вам помогут сотрудники государственного природного биосферного заповедника "Командорский" имени С. В. Маракова.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Ноября 2016, 09:40
До Дальнего Востока дошли тенденции меховой моды из европейской части России Главный тренд сезона - яркий мех ненатурального оттенка
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика