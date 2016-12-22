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21 Июня 2016, 13:09 | Проект ДК

Проект "Приморский маршрут": База туристической отрасли

Рынок баз отдыха в Приморском крае стремительно меняется. Количество игроков увеличивается, и требования гостей к средствам размещения становятся все жестче. Их владельцы смотрят в будущее с оптимизмом - их не пугают растущие вложения в бизнес, ведь поток туристов не иссякает: прибрежные зоны края в бархатный сезон становятся магнитом не только для дальневосточников, но и для иностранных гостей.

«Приморские базы отдыха все активнее развиваются, расширяют комплекс услуг, предлагая экскурсионное обслуживание, предоставляя гостям возможность совершить конные прогулки или полеты на воздушных шарах, взять в прокат необходимое снаряжение для морского отдыха, и это не может не радовать, - говорит и. о. директора департамента туризма Приморского края Владимир ЩУР. - Мультипликативный эффект от туристической деятельности постепенно растет. К сожалению, точные цифры посчитать невозможно. В целом вклад туризма в ВРП от прямых видов деятельности (гостиничного бизнеса и туристического обслуживания) составляет 1,7%, а от косвенных (организации питания и дополнительных услуг) - примерно 5,5% по данным 2014 года. По результатам мониторинга, сегодня базы отдыха Приморского края предоставляют более 45 тысяч койко-мест, но если мы возьмем данные Росстата, то эта цифра будет в три раза меньше. К сожалению, часть баз работают не совсем легально либо еще не введены в эксплуатацию».

Административный ресурс поможет

По мнению экспертов, базы отдыха, которые не хотят работать законно, закрывают себе многие перспективы, открывающиеся перед легальными игроками этого рынка. С последними очень конструктивно взаимодействует администрация Приморского края, помогая им в рамках третьей подпрограммы госпрограммы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 годы». «Мы активно продвигаем региональный турпродукт, повышая уровень узнаваемости края и попутно рекламируя игроков туристического рынка, - продолжает Владимир Щур. - Начиная с 2013 года предоставляем турбизнесу возможность бесплатного участия на наиболее значимых международных и российских выставках - таких, как «Интурмаркет» в Москве, KOTFA в Сеуле, BITE в Пекине, JATA в Японии и т. д. Кроме того, представляем туристический потенциал края на многочисленных российских и зарубежных форумах, в том числе через инвестиционные проекты. Нами была проведена огромная работа по увеличению турпотока в Приморье. Например, в 2014 году, спустя две недели после участия в выставке KOTFA, во Владивосток прилетела группа из 160 корейских туристов».

По словам Щура, официально работающие базы отдыха размещены на туристическом интернет-портале, поддерживающем английский, русский, корейский, японский и китайский языки. Здесь есть интерактивная карта Приморского края, и гость из Азиатско-Тихоокеанского региона, находясь дома, на своем родном языке может легко узнать информацию как о средствах размещения, так и об услугах, которые они предоставляют.

Проблемные места

Тем не менее есть ряд проблем, которые существенно тормозят развитие баз отдыха в крае. Так, по словам директора комплекса отдыха «Маяк» Татьяны ЛИПАТОВОЙ, одной из самых острых является проблема мусора. «Конечно, на территории комплекса мы следим за чистотой самостоятельно, у нас также заключен договор с организацией, ответственной за вывоз и утилизацию жидких и твердых отходов. Но мы находимся в прибрежной зоне, и с нами соседствуют дикие пляжи, на которых отдыхают «дикие» люди, оставляющие огромное количество мусора, вывозом которого уже никто не занимается», - отмечает она.

Соглашается с этим и представитель базы отдыха в Хасанском районе. «Далеко не все хозяева баз ухаживают за пляжами, - сетует он. - В итоге после окончания сезона мы, за свои собственные средства, убираем еще и соседние пляжи, на которых скапливаются огромные свалки. Владельцы расположенных там баз отказываются помогать. По их мнению, море все смоет. Но, как показывает практика, ничего море не смывает, и туриста в новом сезоне встречает все тот же старый мусор».

Бесспорно, захламленная местность, встречающаяся туристам по пути к местам отдыха, негативно сказывается на имидже края, особенно это отмечают иностранные гости. «Каждому из нас хочется поехать к чистому морю, погулять по чистому лесу и наслаждаться красотой природы, а не видом свалок, - резонно замечает Липатова. - Поэтому по собственной инициативе наш персонал два раза в год очищает прилегающую к «Маяку» территорию. Мы думали над тем, чтобы поставить несколько мусорных баков вдоль дорог, но в таком случае также возникнет необходимость эти отходы куда-то вывозить. К сожалению, таких ресурсов у нас нет. Поэтому мы бы хотели более тесного сотрудничества с властями по этому вопросу, ведь без их вмешательства проблема не решится».

К сожалению, точного алгоритма поддержки предприниматели пока не представляют. «Штрафными санкциями эту проблему точно не решить, - рассуждают они. - Как доказать, что пляж грязный, и кому предъявлять претензии, если территория базы, например, арендована у военных? Нужна какая-то другая мера. Мы бы занимались уборкой, но нам не хватает средств. По этой же причине мы не можем сделать заказ в крупных клининговых компаниях. А у администрации края есть возможность заказать работу по очистке пляжных зон у больших предприятий».

«Другая наболевшая проблема - сложность оформления земельных участков, - признается Алена ПОПОВА, менеджер одной из приморских баз отдыха. - Аукционная система на практике показала себя не очень эффективной. Можно собрать все документы, произвести геодезическую съемку, составить бизнес-план, подходящий к этому участку, а потом прийти в администрацию и проиграть аукцион. И все эти работы будут выполнены зря. А землю могут забрать люди, которым она и не нужна вовсе и которые постараются сдать ее мне же в субаренду по более высокой стоимости. Есть, конечно, программы приобретения земельных участков без аукционов, но они охватывают очень узкий сектор».

Впрочем, представители администрации советуют предпринимателям не жаловаться, а действовать и более тесно сотрудничать с властью, заявляя о своих проблемах. Благо, для этого есть масса возможностей. «Мы проводили совещание о подготовке к новому пляжному сезону, куда приглашали владельцев баз отдыха и специалистов муниципальных образований для обсуждения проблем сферы, и мероприятие еще раз показало, что с нашей помощью можно решить многие острые проблемы», - говорит Владимир Щур.

Высокий сервис, высокий ценник

Тем не менее, невзирая на проблемы, рынок баз отдыха стремительно меняется и расцветает. Толчком к этому стало не только увеличившееся количество туристов, но и их изменившиеся требования. «Побывав в других странах, наши соотечественники сформировали свое представление об уровне сервиса и комфорта, - отмечает Татьяна Липатова. - И поскольку у нас регулярно останавливаются туристы из стран АТР и Европы, могу утверждать, что российские отдыхающие намного требовательнее иностранцев. Если те всегда благодарны и искренне рады сервису, то россияне будут искать недостатки в работе, писать жалобы, давать советы. Это стремление вполне понятно: люди хотят, чтобы появились места отдыха качественно нового уровня, и мы ценим обратную связь».

Отметила рост туристов и их увеличившиеся запросы и Алена Попова. «Если раньше люди ехали на море дикарями, то сейчас им требуются комфортабельные домики со всеми удобствами: кондиционерами, хорошей отделкой, вплоть до москитной сетки на окнах даже в приморской зоне, где комаров никогда не было. И базам отдыха приходится подстраиваться под требования клиентов», - пояснила она.

Татьяна Липатова прогнозирует, что «рынок баз отдыха ждет рост как на количественном, так и на качественном уровне. Уже сегодня он серьезно изменился: все больше солидных игроков с высоким уровнем сервиса, с которыми приятно конкурировать. Их появление - результат прихода инвестиций в регион. И даже мелкие игроки нашего рынка стали «прихорашиваться» и улучшать уровень сервиса, так как становится понятно, что в борьбе за клиента неустроенным базам отдыха уже не выиграть».

Обратной стороной этого процесса становится неконкурентная по сравнению с другими регионами ценовая политика игроков рынка. Из-за высоких тарифов и необходимости содержать базы в холодное время года, в бархатный сезон предприниматели стремятся не только покрыть расходы, но и заработать. Поэтому снижения цен в этой сфере эксперты не прогнозируют. «Все-таки себестоимость этого бизнеса очень высока, да и от сезонности никуда не деться. К тому же повышение уровня сервиса требует определенных вложений, которые не могут не отражаться на стоимости услуг. Вполне возможно, что через какое-то время цены у игроков этого рынка сравняются, но точно не упадут. Тем не менее базы отдыха Приморья в конкурентной борьбе за туристов соседним регионам не проиграют, ведь у нас есть море, замечательный климат и прекрасная природа», - резюмирует Татьяна Липатова.  

Екатерина Сергеева.

Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2016 год. 

Теги: база отдыха  приморский маршрут  туризм 


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