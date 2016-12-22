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21 Июня 2016, 13:16 | Проект ДК

Проект "Приморский маршрут": Тур за трофеем

В рамках государственной программы "Развитие туризма в Приморском крае" на 2013-2020 годы на территории Приморского края предполагается появление туристско-рекреационных комплексов, неотъемлемой частью которых станут охотхозяйства.

О развитии их туристического потенциала «Дальневосточному капиталу» рассказал заместитель директора департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края Алексей СУРОВЫЙ.

- Алексей Леонидович, насколько перспективным для охотхозяйств края является направление экотуризма, о котором так много сегодня говорят?

- Интерес к экологическим турам, во время которых можно поймать в кадр тигра, кабана либо медведя на подкормочной площадке или на дороге и которые сегодня активно предлагают охотпользователи края, налицо. Конечно, заснять тигра - большая редкость. Но даже в случае неудавшейся фотоохоты прогулка по лесу, возможность увидеть следы диких животных и путешествие по глухим тропам дарят туристам море впечатлений.

Развивают это направление туризма и заказники, на территории Приморского края их насчитывается десять. В настоящий момент мы занимаемся вопросом по изменению их режима для организации рекреационно-туристической деятельности. В частности, разрабатывается проект перспективного развития для двух заказников: совместно с экспертами исследуем территорию, выделяя зоны особой охраны - участки, имеющие большое значение для сохранения либо восстановления природных комплексов и их компонентов, на которых должен быть запрещен любой вид деятельности. Определяем зоны, перспективные для развития познавательного туризма и семейного отдыха, планируем обустройство экологических троп, которые будут проложены в наиболее красивой и интересной местности. Тем самым мы хотим показать всю прелесть нашего края, а также определить комплекс мероприятий по сохранению этого уголка первозданной живой природы в целости и сохранности.


 

- Традиционно охота - выбор индивидуального туриста. Есть ли, на ваш взгляд, возможность создать массовый туристический продукт в этой сфере?

- С одной стороны, в Приморском крае сохраняется большой потенциал в развитии охотничьего туризма. Это организация охоты на самый крупный подвид кабана (уссурийский), пятнистого оленя, сибирскую косулю, гималайского медведя, пернатую дичь и т. д. С другой - к сожалению, у большей части охотничьих хозяйств отсутствует необходимая инфраструктура, что серьезно тормозит развитие охоты как направления туризма. Во-первых, до охотничьих хозяйств, как правило, тяжело добраться. Во-вторых, отсутствуют элементарные условия для проживания: горячая и холодная вода, ванная, теплый туалет и т. д. Только у 20-30% охотпользований имеется инфраструктура, способная привлечь массового туриста. Но поскольку спрос на этот вид туризма есть, думаю, со временем необходимые условия для его развития будут созданы.

- Данный вид туризма предполагает получение разрешений как на охоту, так и на рыбалку. Насколько сложна процедура получения этих документов?

- Сделать это совсем не сложно. За разъяснением порядка выдачи разрешения на рыбалку необходимо обратиться в департамент рыбного хозяйства Приморского края. А для получения разрешения на охоту необходимо иметь при себе охотничий билет единого федерального образца (не путать с членским охотничьим билетом), разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, разрешение на добычу охотничьих ресурсов и путевку-договор об оказании услуг в сфере охотхозяйства. Иностранным гражданам достаточно заключить договор с охотпользователем и иметь разрешение органов внутренних дел на провоз оружия. Механизм выдачи разрешений следующий: после утверждения квот по видам животных для каждого охотничьего хозяйства охотпользователи получают в департаменте бланки разрешений и на основании соответствующих заявлений от туристов-охотников в течение пяти дней выдают разрешения.

- Из чего формируется стоимость путевки?

- Ценообразование - это личное дело охотпользователя. Стоимость путевки, как правило, складывается из заработной платы егерей, оплаты их услуг, найма автотранспорта, проведения учетных работ и биотехнических мероприятий. Соответственно, в разных хозяйствах цена варьируется: от 5-10 тыс. руб. в северных районах - до 25-30 тыс. руб. в центральных. Чем более массовый вид охоты, тем ниже цена. Разнится стоимость услуг в охотхозяйствах и для членов охотничьего общества. Для «своих» охотников путевки обходятся дешевле.

В общедоступных охотничьих угодьях Ольгинского, Спасского, Пожарского, Лесозаводского районов Приморья механизм ценообразования более прозрачный. Разрешения на добычу охотничьих ресурсов на этих территориях выдает департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, и их стоимость формируется из фиксированной госпошлины в размере 650 руб. за выдачу разрешения и сбора за пользование. Так, сбор за добычу изюбря составит 1500 руб., кабана и косули - 450 руб., бурого медведя - 3000 руб., гималайского - 6000 руб. и т. д. Получается, что стоимость разрешения для охоты на кабана составит максимально 1100 руб., в то время как у охотпользователей это же разрешение и путевка обойдутся уже в 18-25 тыс. руб.

- Какие санкции влечет за собой отсутствие разрешений на охоту?

- Нахождение в охотничьих угодьях Приморского края с оружием без разрешения на добычу животных и путевки влечет за собой административную ответственность от 500 до 4000 руб. В случае незаконной добычи браконьеру придется заплатить: за самца кабана - 45 тыс. руб., за самку - 75 тыс. руб. Самец и самка косули обойдутся в 60 тыс. руб. и 100 тыс. руб. соответственно. Добыча оленей (изюбря и пятнистого), а также медведей кроме исков за незаконную добычу предусматривает еще и уголовную ответственность с конфискацией орудий незаконной охоты - автотранспорта, оружия и т. д. За добычу краснокнижного даурского журавля иск вырастает до 182 тыс. руб., утки-мандаринки - 46 тыс. руб., плюс охотнику грозит уголовная ответственность.

За стрельбу в закрытый для охоты сезон можно лишиться права охоты на срок до трех лет. А если при этом будет добыто копытное или краснокнижное животное, может наступить уголовная ответственность за незаконную охоту.

- Снизился ли уровень браконьерства в Приморском крае за последние годы?

- На территории Приморья работает десять оперативных отрядов, оснащенных техникой высокой проходимости - автомобилями, квадроциклами, снегоходами. Благодаря слаженной работе отрядов раскрываемость правонарушений в сфере незаконной добычи в последние годы увеличивается и люди становятся более законопослушными. Так, если раньше на территории Приморского края ежегодно выявлялось 2500-3000 браконьеров, то сегодня их количество уменьшилось. Но, к сожалению, увеличилась тяжесть правонарушений. Если мелкое браконьерство, связанное с забытым охотничьим билетом или отсутствующей отметкой в разрешении, практически исчезло, то правонарушений, влекущих серьезные штрафы за незаконную охоту, стало больше.  

Татьяна ОРЛОВА.

Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2016 год. 

Теги: туризм  экология  приморский маршрут  охота 


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