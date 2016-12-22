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21 Июня 2016, 13:26 | Проект ДК

Проект "Приморский маршрут": Туристический маршрут подстелят бюджетом

Внутренние маршруты региона получают господдержку

Заезды на болидах, подъем на канатной дороге высоко в горы, посещение Музея тигра и Птичьего озера - все это станет доступным для туристов уже в ближайшем будущем. Сразу три туристических кластера от Приморского края попали в Федеральную целевую программу по развитию внутреннего и въездного туризма, а это значит, что инфраструктура для новых туристических объектов будет построена не только при содействии государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 гг.», но и при поддержке федерального бюджета. Эксперты уверены, что благодаря федеральным и краевым инвестициям проекты возьмут хороший старт и дальше будут успешно развиваться самостоятельно.


 

На "Примринге" оборудуют дополнительные скоростные трассы, в том числе и знаменитую "большую петлю".

«Мы выдвинули на федеральный уровень три проекта. Это автокластер «Изумрудное кольцо» и туристско-рекреационные кластеры «Приморское кольцо» и «Пидан». Конкуренция была велика, ведь свои проекты представили многие регионы, в том числе гуру развития туризма Москва и Санкт-Петербург. И мы гордимся тем, что наши проекты были оценены по достоинству. Приморье - единственный регион, который смог войти в федеральную целевую программу сразу с тремя кластерами», - говорит директор департамента туризма Приморья Константин ШЕСТАКОВ.


 

От палеолита до русских острогов - таков размах ландшафтно-исторического парка "Изумрудная долина" .

Включение кластеров в ФЦП позволяет рассчитывать на средства из федерального бюджета. 70% должны составить внебюджетные инвестиции и 30% - бюджетные средства на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры. При этом бюджетная составляющая делится на два направления: 25% - это федеральные вложения, 5% - вложения субъекта или муниципалитета в рамках программы «Развитие туризма в Приморском крае».

По предварительным подсчетам, включение трех кластеров в указанную программу позволит привлечь федеральное финансирование в объеме более 750 млн рублей на создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры региона.

«Это, в свою очередь, будет способствовать скорейшему созданию современной туристической инфраструктуры края и, безусловно, даст весомый стимул реализации конкретных инвестиционных проектов», - отметил директор профильного департамента Приморья.

Какие же вложения запланированы в проекты со стороны властей?

Автокластер «Изумрудное кольцо» включает создание комплексов туристических объектов и придорожной инфраструктуры. Его якорный проект - ландшафтно-исторический парк «Изумрудная долина» в селе Утесном Уссурийска, который будет включать культурно-развлекательный и гостинично-рекреационный комплексы. Парк представляет собой исторический комплекс, рассказывающий о Древней Руси и народах Приморского края на основе реконструкции жилищ Уссурийского края разных исторических эпох - от палеолита до русских острогов. Недалеко от парка находятся древние исторические памятники - чжурчженьский и мохэский, где археологи регулярно проводят раскопки.

В ландшафтной зоне будут расположены: озеро лотосов, Птичье озеро, озеро Рыбное, цветочная аллея и Музей тигра.

Центральным объектом туристско-рекреационного кластера «Пидан» на территории Шкотовского района является гора Ливадийская, более известная как Пидан, по которой кластер и получил свое название. Данный природный объект пользуется большой популярностью среди жителей и гостей Приморского края. Немалый интерес к горной вершине проявляют также туристы из Южной Кореи, КНР, Японии. ТРК «Пидан» создадут на основе двух горнолыжных баз «С-Нежная» и «Грибановка», а также центра активного отдыха «Пидан». Отремонтируют подъездные пути к каждому из учреждений и протянут, в случае необходимости, линии электропередачи. «Грибановке» уделят особое внимание. Здесь протянут канатную дорогу, из кабин которой путешественники смогут оценить красоту приморской природы, и возведут современный скалодром.

Шкотовский район - популярное у туристов место, отмечают местные власти. Путешественники приезжают сюда не только со всей страны, но и со всего мира.

- Однако сейчас, кроме восхождения на гору летом и зимних видов спорта зимой, мы не так много можем предложить туристам, - отметил глава Шкотовского района Виктор МИХАЙЛОВ. - ТРК «Пидан» позволит создать необходимую развлекательную инфраструктуру. Турист сможет не только подняться на вершину, но и сходить в ресторан, поиграть с ребенком в детской зоне и принять участие в пешеходных экскурсиях. Такие прогулки откроют путешественникам Приморье с новой стороны. Край же получит рабочие места, возможности для развития малого бизнеса и вливания в экономику. В рамках данного проекта будут созданы инженерная инфраструктура для дальнейшего развития существующих горнолыжных баз и новые горнолыжные трассы различной категории сложности, оснащенные системой оснежения, кресельными подъемниками, а также увеличение номерного фонда.

Туристско-рекреационный кластер «Приморское кольцо» представляет собой качественно новый уровень спортивных сооружений и призван стать одним из лучших в России. «Приморское кольцо» позволит принимать соревнования самого высокого уровня национальных и международных серий, а также обеспечивать тренировочный процесс для спортсменов и команд. Планируется создание детских и юношеских спортивных школ, что даст возможность приморским детям и юношам вырасти до пилотов международного уровня.

Наличие трассы обеспечит безопасность проведения всех видов автомобильных соревнований, а также выведет спортивную и зрительскую культуру региона на новый качественный уровень. Уникальная архитектура комплекса позволяет совмещать различные спортивные события и культурно-развлекательные программы. Гостиничный комплекс, выставочные и торговые аллеи, детские развлекательные зоны позволят повысить экономическую эффективность и окупаемость проекта.

Приморье станет площадкой для проведения гоночных соревнований. Заезды на болидах младших формульных серий и гоночных кузовных автомобилях будут устраивать на территории спортивно-технического комплекса (СТК) «Приморское кольцо». Для этого здесь оборудуют дополнительные скоростные трассы, в том числе и знаменитую «большую петлю», а также возведут стадион для спидвея. Кроме того, на «кольце» появится инфраструктура для спринтерских заездов и соревнований по дрэг-рейсингу. Все перечисленное будет создано на территории СТК «Приморское кольцо» в течение нескольких лет.

«Проект «Приморское кольцо» начал развиваться на собственные средства компании «Сумотори», но поддержка из федерального бюджета при создании инженерной инфраструктуры позволит значительно ускорить темпы строительства второй очереди объекта, - говорит генеральный директор СТК «Приморское кольцо» Максим НАУМЕЦ. - Дальнейшая реализация проекта предусматривает строительство выставочного комплекса и экспоцентра, где разместится ключевая выставка региона. Это позволит привлекать не только спортсменов и туристов, ориентированных на семейный отдых, но и бизнес-туристов».

«Участие в ФЦП даст возможность создать в Приморье инженерную транспортную инфраструктуру к кластерам, - говорит Константин Шестаков. - Ввиду того, что это самые дорогие составляющие проекта, с региона снимается значительная финансовая нагрузка. А значит, и завершить начатое мы сможем намного быстрее».

На верхнем фото:  Таинственный Пидан станет центром туристического кластера.

Татьяна СУШЕНЦОВА.

Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2016 год. 

Теги: приморский маршрут  бюджет  туризм 


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