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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Проект "Приморский маршрут": PITE-2016 окольцевала Восток России
II Туристский тихоокеанский форум, в рамках которого прошла туристская выставка PITE, - результат действия краевой госпрограммы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 годы». В этом году его организаторами стали администрация Приморского края, Торгово-промышленная палата Приморья, Туристско-информационный центр и ВГУЭС, при поддержке Ростуризма и Министерства культуры РФ.
Пленарное заседание «Восточное кольцо России» собрало представителей региональных органов исполнительной и законодательной власти, Федерального агентства по туризму, Российского союза туриндустрии, Министерства культуры РФ, Минвостокразвития и турбизнеса. Присутствующий на нем губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ подчеркнул актуальность развития межрегиональных туристских маршрутов и объединения субъектов ДФО: «Президент России поставил перед регионами Дальнего Востока масштабные задачи по развитию территорий, и туризм играет в этом не последнюю роль. Чем лучше население стран-соседей знает и понимает друг друга, тем легче им потом взаимодействовать в любых сферах, включая экономическую. И именно комплексный региональный турпродукт позволит серьезно увеличить потоки иностранных гостей на Дальний Восток и в Восточную Сибирь».
«Восточное кольцо России» - очень перспективный межрегиональный проект, - подтверждает заместитель руководителя Ростуризма Роман СКОРЫЙ. - По соседству с территориями Дальнего Востока - сотни миллионов потенциальных туристов, которых нужно развернуть к региону. Конечно, для этого предстоит решить немало инфраструктурных проблем, и регионам Дальнего Востока нужно активнее включаться в федеральные целевые программы. Не могу не отметить Приморье, в котором сразу три туристских кластера вошли в ФЦП по развитию внутреннего и въездного туризма, в результате чего получат 7,2 млрд рублей в виде софинансирования строящейся инфраструктуры. А ведь есть еще смежные целевые программы, которые также можно и нужно использовать».
«Силами туристических администраций Дальнего Востока для проекта «Восточное кольцо России» сделано многое, - говорит министр по делам предпринимательства и развития туризма Республики Саха (Якутия), член президиума координационного совета по туризму Минкульта Екатерина КОРМИЛИЦЫНА. - Мы разработали бренд, стали представлять проект на российских и международных выставках, получили поддержку Минкульта России («Восточное кольцо» вошло в число четырех перспективных и приоритетных межрегиональных туристических проектов России), Ассоциация российских туроператоров отобрала ряд продуктов проекта в массовые продажи - и сегодня пришло время турбизнеса активнее включаться в его реализацию. Да, существует много больных вопросов, касающихся инфраструктуры, логистики, авиатарифов, но эти вопросы постепенно решаются, в т. ч. через ФЦП, при поддержке региональных властей и федеральных законодателей».
К слову, территории ДФО в последнее время все активнее развивают межрегиональные программы. Например, тур «Пять столиц Дальнего Востока» связывает Мирный, Якутск, Хабаровск, Владивосток и Петропавловск-Камчатский, маршрут «От Байкала до моря Лаптевых» - города Восточной Сибири и Якутии. Среди прочих - «Транссибирская магистраль», «Пять элементов к познанию России», «Золотое кольцо Колымы» и другие. В скором времени новые программы соединят Республику Саха с Приморьем: акцент будет сделан на три главных туристических события республики - Бриллиантовую неделю, Ысыах и Фестиваль зимы.
Кроме того, Приморье и Хабаровск еще в 2015 году опробовали детский маршрут «Моя Россия», организованный при поддержке Минкультуры и РСТ и получивший единый круговой тариф. Также обе территории последние три года активно работают с Сахалином: СТК «Горный воздух» стал точкой притяжения для горнолыжников региона.
Тем не менее Екатерина Кормилицына обратилась к губернатору Приморья с просьбой заключить межрегиональное соглашение о сотрудничестве по развитию и продвижению проекта на уровне глав регионов ДФО, и Владимир Миклушевский предложил сделать это в ходе работы второго Восточного экономического форума.
Татьяна СУШЕНЦОВА.
Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2016 год.
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