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22 Августа 2017, 14:02 | Проект ДК | Адреса инвестиций. Приморский край

Приморье открывает новую визовую историю

Теперь граждане 18 стран смогут прилететь на Дальний Восток по электронной визе, подав заявку на специализированном сайте.

«Дальний Восток стал территорией применения беспрецедентных решений и внедрения уникальных механизмов. Введение электронной визы - новаторский инструмент для нашей страны. И начнется внедрение этого инструмента с Дальнего Востока», - прокомментировал событие министр по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА.

По электронной визе можно будет приехать в любой регион, на территории которого установлен режим свободного порта. Первыми по новой схеме начали работать два пункта пропуска во Владивостоке. По электронной визе можно приехать через морской пункт пропуска во Владивостоке и аэропорт Кневичи.

По словам главы Минвостокразвития, с января 2018 года таких пунктов пропуска станет четыре. Можно будет посетить также Камчатку и Сахалинскую область. Тем временем на статус свободного порта претендуют Хабаровск и Благовещенск. Воспользоваться электронными визами смогут граждане 18 государств, включая Японию, Китай, Сингапур и др.

Введение механизма электронной визы станет залогом существенного роста туристического потока на Дальний Восток. Такое мнение высказал директор департамента туризма Приморского края, председатель координационного совета по туризму Дальнего Востока Константин ШЕСТАКОВ.

По его словам, стратегическими партнерами в туристической сфере для Приморского края являются Китай, Япония, Республика Корея и Сингапур. Эти страны входят в перечень утвержденных правительством России 18 стран, граждане которых могут въехать в свободный порт по электронной визе. Итоги первого полугодия 2017 года показывают прирост туристов из этих стран.

- Прирост туристов из Японии составляет практически 100% по сравнению с первым полугодием прошлого года. Такая же ситуация на рынке въездного туризма из Республики Корея. Тоже почти сто процентов прироста. Стабильным остается прирост въездных потоков из Китайской Народной Республики, - прокомментировал Константин Шестаков.

Первым иностранцем, въехавшим во Владивосток по электронной визе, стал гражданин Саудовской Аравии. А всего за первые два дня работы новой системы электронные визы оформили 166 человек.

- Каждый день мы видим, как желающих получить визы становится все больше, особенно востребована такая виза у жителей КНР и Японии, - рассказал статс-секретарь - заместитель министра по развитию Дальнего Востока Павел ВОЛКОВ.

Людмила Барскова.

Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2017 год. 

Теги: виза  СПВ  галушка 


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