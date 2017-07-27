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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 23 Августа, 15:34 |
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Инвестиционный климат Приморья зависит от слаженной работы каждого звена
- Национальный рейтинг - это очень полезный инструмент, который позволяет выводить определенную шкалу измерения инвестиционного климата, - уверен Антон Родионов. - Эта шкала не постоянная, ежегодно она тянется вслед за лидерами рейтинга, которые двигаются вперед, улучшая климат. И все остальные регионы знают, что для того, чтобы не отставать от лидеров, они должны бежать, а для того, чтобы двигаться вперед, необходимо бежать очень быстро. В этом смысле рейтинг стимулирует здоровую конкуренцию и заставляет каждый регион работать над собой.
- По каким показателям региону выделяется строчка в рейтинге?
- В общем виде рейтинг состоит из измеримых показателей, например срок получения разрешений на строительство, время регистрации компании и т. д., а также из оценочных показателей, которые формируются методом опроса предпринимательского сообщества. Поэтому рейтинг довольно широк и охватывает разные сферы деятельности: в него входят 45 показателей, которые группируются в 17 факторов, составляющих четыре направления: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства.
Досье «Дальневосточного капитала»: Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает условия ведения бизнеса в регионах и выявляет лучшие практики. Его пилотная апробация прошла в 2014 году в 21 субъекте Российской Федерации. Первый полномасштабный рейтинг был проведен в 2015 году, когда условия для бизнеса оценили в 76 субъектах Российской Федерации. В 2016 году исследование охватило все 85 регионов России. В 2017 году в рейтинге на общих условиях приняли участие все регионы России. 51 регион по результатам рейтинга продемонстрировал общий рост интегрального показателя по сравнению с прошлым годом.
- В рейтинге есть такие факторы, как доступность инфраструктуры. Не считаете ли вы, что они не позволяют дальневосточным регионам занимать более высокие места в рейтинге? И что нужно сделать, чтобы Приморье вошло в число лидеров рейтинга?
- Это очень важный вопрос. Действительно, регионы очень сильно различаются между собой, у многих есть своя специфика. Но надо признать: в последние годы развитию Дальнего Востока уделяется очень большое внимание. Был принят целый ряд законов, направленных на развитие Дальнего Востока, создан свободный порт Владивосток, у нас также созданы 4 территории опережающего развития, на которых для инвесторов будет подготовлена необходимая инфраструктура.
Что касается улучшения места края в рейтинге. Подчеркну, что это не самоцель. Нам нужно добиться того, чтобы бизнесу было проще работать, и эта работа ведется. Отмечу, что результат во многом зависит от слаженности усилий всех звеньев - федеральных и краевых органов власти, органов местного самоуправления. Например, получение разрешения на строительство от федеральных структур. И мы, конечно, пытаемся ускорить этот процесс. Так, в этом году мы получили разрешение на строительство центра ядерной медицины на острове Русском, что считаем нашей маленькой победой. Теперь мы ждем инвестора, который поможет софинансировать этот проект.
- Какие еще сферы требуют особого внимания Инвестиционного агентства Приморья?
- Особенно актуальной становится поддержка малого предпринимательства. За прошедший год в регионе сегмент МСП заметно вырос: количество предприятий увеличилось на 17%, а обороты - на 65%. Основной проблемой малого бизнеса Приморья выступает регистрация компании. Налоговый орган начал составлять реестры директоров, собственников предприятий. И если предприниматель ранее руководил компанией, которая, например, была неправильно ликвидирована, ему откажут в регистрации нового предприятия. Эта проблема существенно осложняет жизнь малому бизнесу. Но мы стараемся ее разрешить, и наша работа движется вперед.
- С какими проблемами предприниматели могут обратиться в Инвестиционное агентство? Как выстраивается работа с их обращениями?
- Для создания комфортной среды для работы инвесторов в Приморье было создано несколько институтов, которые отвечают за разные проблемы бизнес-сообщества. Так, бизнес-омбудсмен занимается проблемами незаконных проверок и других нарушений, ущемляющих права предпринимателей, Гарантийный фонд обеспечивает доступность финансовых средств для бизнеса, а Инвестиционное агентство Приморского края выступает дружественным интерфейсом между предпринимателями и органами власти. Например, у нас можно получить разъяснение о порядке деятельности органа власти, узнать, какие документы надо подать, чтобы получить то или иное разрешение, а также пожаловаться на административные барьеры.
Например, не так давно к нам поступило обращение от «Росгеологии». Сезон геологических работ в Приморском крае равняется 180 дням, а срок получения разрешения на данные работы - 170 дней. Соответственно, даже такая крупная организация не успевает собрать все бумаги и приступить к работе. Мы приняли решение собрать мнение других недропользователей, обобщить проблему. Далее проведем совещания с департаментом лесного хозяйства, подготовим дорожные карты. Если проблема не решится на этом уровне, она будет вынесена на инвестиционный совет при губернаторе Приморского края. При необходимости будет принято решение о выходе с законодательной инициативой на региональном или федеральном уровне. Такая работа проводится по каждому обращению, связанному с административными барьерами. Поэтому нельзя сказать, что мы решаем проблемы предпринимательского сообщества за пять минут, поскольку для эффективной работы бизнеса и власти зачастую приходится менять законодательство.
- Приморье добилось серьезных успехов в области государственно-частного партнерства: регион стал одним из лидеров среди субъектов ДФО в рейтинге регионов России по уровню развития ГЧП и теперь занимает в нем пятую позицию. (Рейтинг по ГЧП является составной частью Национального рейтинга состояния инвестклимата в регионах. - Прим. «ДК».) Насколько перспективно развитие данного вида сотрудничества для Приморского края?
- На мой взгляд, ГЧП - очень перспективный способ работы бизнеса и власти. Для государства или субъекта Федерации это возможность переложить первоначальные расходы реализации на частный сектор экономики, поскольку бюджетные возможности ограничены. А интерес инвестора заключается в том, что он начинает бизнес со стабильным партнером и получает возможность минимизировать риски. При этом решаются общественно важные задачи, строятся необходимые объекты, например дороги. Необходимым условием для более широкого распространения ГЧП в Приморье является развитие рынка заемного капитала. Ведь и у бизнеса не всегда есть собственные средства на реализацию проектов, особенно крупных.
Считаю, что для реализации инфраструктурных проектов с использованием схемы ГЧП необходимо совершенствовать налоговое законодательство. Например, пока власти владеют дорогой, имущественный налог на нее не платится, но как только она переходит по концессии, концессионер начнет платить 2% налога. Согласитесь, это будет достаточно сильно влиять на экономику таких проектов. Поэтому пока в области инфраструктуры ГЧП-проекты двигаются тяжело, хотя они очень нужны.
- А как влияют на поток инвестиций особые режимы - территории опережающего развития, свободный порт Владивосток?
- Особый налоговый режим положительно влияет на финансовую модель, сокращает сроки окупаемости и так далее. Нередко такая облегченная версия налогового бремени становится решающей - будет проект реализован в Приморье или нет. Целый ряд проектов получили развитие только после получения инвесторами статуса резидента. И мы отмечаем, что такие режимы очень привлекательны. К нам обращается много российских и иностранных предпринимателей, желающих стать резидентами. Мы консультируем их, помогаем заполнять документы, но решение о присвоении статуса резидента ТОР или СПВ принимает Корпорация развития Дальнего Востока.
- А как можно оценить эффективность работы Инвестиционного агентства?
- Мы некоммерческая организация, Приморский край тратит на наше содержание бюджетные деньги, поэтому правильное измерение - это бюджетная эффективность. На текущий момент на каждый рубль, который на нас тратит регион, в его казну поступает примерно 13 рублей налогов от проектов, которые мы сопровождаем на всех этапах их жизни - от стадии подготовки до эксплуатационной. Конечно, данная цифра говорит об эффективности, но мы не считаем, что на этом можно останавливаться - необходимо наращивать показатели и постоянно двигаться вперед.
Наталья КОМИССАРОВА.
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