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Порт Зарубино ждет инвесторов
Сложность в том, что объем инвестиций оценивается более чем в 200 млрд рублей, а потянуть в одиночку даже половину заявленных средств инициатор проекта в лице группы «Сумма» не сможет. «Без господдержки проект не заработает. В зависимости от конфигурации требуется до $2 млрд в (валютном. - «ДК») эквиваленте. Но это не значит, что надо сразу делать там две колеи железной дороги, автомобильную дорогу второй категории. Можно еще подумать», - заявлял год назад замглавы Минтранса Виктор ОЛЕРСКИЙ.
В настоящее время группа «Сумма» ведет активные переговоры по вхождению в проект китайской провинции Цзилинь и стратегического инвестора из КНР. «Провинция будет бенефициаром развития этой истории, поэтому они хотят участвовать как в equity (в капитале. - «ДК»), так и в реальном партнерстве. В настоящее время обсуждаются разные доли (участия в проекте), но для нас, безусловно, важен 51%, мы в этом свои планы не меняем, а как распределятся оставшиеся 49% - это чисто коммерческий вопрос», - заявляла глава «Суммы» Лейла МАММЕД ЗАДЕ.
Проект «Большой порт Зарубино» предполагает создание специализированных перегрузочных комплексов в морском порту Зарубино в бухте Троицы (Приморский край), в 18 км от границы с Китаем. Комплекс будет включать зерновой, контейнерный и бункеровочный терминалы, предусмотрено развитие железнодорожной, автодорожной, энергетической инфраструктуры на участке Зарубино - Хуньчунь (Китай). Первая очередь порта планируется к запуску в 2020 году. Под строительство терминалов порта уже приобретен участок площадью свыше 100 га.
В начале 2017 года премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал распоряжение правительства о включении зернового, контейнерного и бункеровочного терминалов в территориальную схему строительства морского порта Зарубино. Согласно документу, в территориальную схему морского порта Зарубино на первом этапе включены объекты строительства зернового терминала мощностью 10 млн тонн, контейнерного терминала мощностью 0,9 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера) и бункеровочного терминала мощностью 1,5 млн тонн в год. Планируется, что на следующем этапе мощность зернового терминала будет доведена до 33,5 млн тонн, контейнерный терминал будет обрабатывать до 2,5 млн TEU в год. Также запланировано строительство морского вокзала, который будет обслуживать до 1 тыс. пассажиров в день.
Большой плюс проекта в том, что на морскую инфраструктуру потребуются минимальные расходы, так как вблизи порта Зарубино большие глубины.
Для создания сухопутной транспортной инфраструктуры в рамках проекта «Сумма» и китайская China Railway Group (CRG) намерены создать совместное предприятие.
По оценке администрации Приморья, общая протяженность дорог от Зарубино до госграницы, которые необходимо построить или реконструировать для реализации проекта «Большого порта», составляет 70 км. Стоимость реконструкции и строительства оценивается властями Приморья в 39 млрд рублей.
«Видение того, как это сделать, у нас есть. Это концессионное соглашение с привлечением китайских партнеров. Они уже проявили интерес. Вопрос только в финансовой модели. До сих пор шел разговор о возврате инвестиций за счет платы за проезд. Но сейчас мы с (вице-премьером. - «ДК») Юрием ТРУТНЕВЫМ говорим о модели платы концедента. Возможен и комбинированный вариант», - говорил губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.
Еще один вопрос, который предстоит решить для реализации проекта, - увеличение пропускной способности многостороннего автомобильного пункта пропуска «Краскино».
По словам директора филиала ФГКУ «Росгранстрой» Министерства транспорта РФ Игоря ХРУЩЕВА, в настоящее время пропускная возможность пункта в сутки не превышает 48 единиц грузового автотранспорта и 40 автобусов. Модернизация призвана увеличить пропускную способность до 250 автомобилей и более 3 тыс. человек в сутки.
«Зарубино - правильное место. Это, конечно, перевалка транзитных контейнеров, которые идут из северо-восточных провинций Китая или в северо-восточные провинции Китая. Эта экономика работает. Еще 100-200 км (дальше от границы с Китаем. - «ДК») - и ничего работать не будет, какие бы зоны ни делали», - отмечал замминистра Виктор Олерский.
Итак, идея порта - обеспечить транзит китайских грузов между северо-восточными и южными провинциями Китая. «По нашим оценкам, до 60% грузооборота будет приходиться на это направление, - пояснял руководитель строительства порта Андрей ЗАГОРСКИЙ. - Кроме того, 30% грузооборота придется на продукцию, которая ориентирована на экспорт из северо-восточных провинций Китая в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Северную Америку. На экспортно-импортные операции российских компаний придется до 10% грузооборота».
К примеру, транспортировка контейнеров через новый порт в провинцию Цзилинь и из нее будет на $250 дешевле, чем при существующих на данный момент транспортных схемах.
В «Сумме» уверяют, что подписанные к настоящему времени соглашения с основными грузоотправителями обеспечивают грузооборот почти на 90 млн тонн. Но это не совсем так, так анонсированный ранее проект строительства глиноземного терминала под перевалку продукции ОК «Русал», уже перекочевал в соседний с Приморьем Хабаровский край. Терминал мощностью 1,5 млн тонн в год разместится у юго-восточной оконечности порта Ванино в границах свободного порта. В числе объектов первой очереди - строительство гидротехнических и береговых сооружений, причала, систем хранения, станции погрузки вагонов, также будут построены железнодорожные пути необщего пользования, которые примкнут к станции Ванино. Весь технологический процесс терминала будет механизирован и частично автоматизирован. В работе будет задействовано порядка 50 человек. Строительство объектов первой очереди, как ожидается, завершится к концу 2019 года.
«Русал» на протяжении более 17 лет переваливал глинозем в порту Ванино, поскольку именно из этого порта идет кратчайший путь до российских алюминиевых заводов по железной дороге. Более того, бухта Ванино редко замерзает зимой ввиду уникальных климатических условий: лед в акватории зачастую «выдувается» ветром.
«В настоящее время проект в Ванино является приоритетным для компании на Дальнем Востоке. Однако с учетом того, что строительство объектов терминала еще не началось, перенос площадки в другое место не исключен в случае предложения лучших условий», - поясняла директор ОК «Русал» по транспорту и логистике Мария НИКИТИНА. Как видим, для Зарубина еще не все потеряно.
Для реализации проекта в Приморье «Сумма» ищет соинвесторов по всему миру. Так, группа рассчитывает привлечь к проекту развития «Большого порта Зарубино» и транспортных подходов к нему портового оператора из ОАЭ DP World. В сентябре 2016 года стороны подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает их готовность «рассмотреть возможность совместных проектов в различных областях портовой, транспортной и логистической инфраструктуры».
Кроме того, «Сумма» и китайская компания Zhejiang Provincial Seaport Investment & Operation Group Co., Ltd. (ZJSG) планируют расширять сотрудничество между российскими портами на Дальнем Востоке и портами китайской провинции Чжэцзян.
Соответствующие договоренности зафиксированы в меморандуме о взаимопонимании, который подписан в июле председателем совета директоров группы «Сумма» Зиявудином МАГОМЕДОВЫМ и главой совета директоров ZJSG Мао ЦЗЯНЬХУНОМ. Компании намерены сотрудничать в рамках стратегии «Один пояс, один путь», поясняла «Сумма».
В рамках меморандума стороны намерены развивать сотрудничество между российскими ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток), «Большой порт Зарубино» и портами китайской провинции Чжэцзян с целью увеличения плотности маршрутов в регионе.
Досье «Дальневосточного капитала»: Группа «Сумма» - многопрофильный холдинг, объединяющий активы в портовой отрасли, логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах. Основатель и основной акционер компании - Зиявудин Магомедов, возглавляющий совет директоров «Суммы». В 1994-1998 годах Зиявудин Магомедов был президентом АОЗТ «ИФК-Интерфинанс», позднее стал председателем совета директоров компании. В 2002-2004 годах возглавлял совет учредителей Фонда поддержки программы «Диалог», в 2004-2005 гг. - совет директоров ОАО «Транс-Ойл», затем - совет директоров ОАО «Первая горнорудная компания». 1 июля 2010 года распоряжением президента РФ назначен представителем Российской Федерации в деловом консультативном совете форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» (ДКС АТЭС) на 2010-2012 годы. В 2012 году был председателем делового консультативного совета АТЭС.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА.
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