|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 22 Августа, 18:45 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Спрос на гостиницы Владивостока вырос на 100%
Гостиницы и отели приморской столицы готовы принять гостей ежегодного Восточного экономического форума, который в третий раз стартует во Владивостоке 6-7 сентября. Как сообщили организаторы форума, в этом году сфера гостеприимства во Владивостоке готова обеспечить номерами до 6,5 тыс. участников форума.
Большая часть номерного фонда, подготовленного для ВЭФ-2017 краевыми властями совместно с крупнейшими игроками рынка, находится на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ): здесь для гостей предусмотрено 3,5 тыс. номеров. Кроме того, организаторы форума договорились о размещении гостей ВЭФ с 22 гостиницами Владивостока.
Напомним, что в 2017 году в ВЭФ примет участие высокопоставленный гость из Японии, премьер-министр Синдзо АБЭ. Впервые премьер-министр посетил Владивосток в 2016 году, тогда же он предложил превратить Владивосток в «процветающий, комфортный, удобный город». Нынешний ВЭФ посетят также новый президент Республики Корея МУН Чжэ Ин, недавно избранный президент Монголии Халтмаагийн БАТТУЛГА. О своем участии заявили многочисленные делегации из Китая, Республики Корея, Японии, Индии, Канады, других стран.
Как отмечают эксперты лидера рынка делового туризма ГК «Аэроклуб», в первой половине 2017 года спрос на гостиницы Владивостока вырос на 100% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го, судя по количеству забронированных ночей. Больше подобных результатов по России не отмечается, разве что в Москве эта цифра достигает 41%, а в Санкт-Петербурге - 32%.
Тем не менее, по словам экспертов владивостокской сферы гостеприимства, проблема нехватки номерного фонда в столице Приморья актуальна до сих пор. По статистике 2016 года, во владивостокских гостиницах (за исключением номерного фонда ДВФУ) насчитывалось 4,6 тыс. койко-мест.
- Сегодня Владивосток привлекателен не только для туристов, но и для «командировочных», - отметил директор риелторского агентства «Владимир» Владимир КАПЛИНСКИЙ. - Мы наблюдаем хороший приток деловых гостей во Владивосток, однако номерного фонда для размещения таких гостей до сих пор недостаточно.
Нехватку номерного фонда подтвердил президент ДВ ассоциации рестораторов и отельеров Роман ИВАНИЩЕВ.
- Вопрос до сих пор актуален, особенно в летнее-осенний период, когда Владивосток посещает большое количество гостей из Китая, Кореи, Японии и других стран, - добавил Роман Иванищев. - Конечно же, номерной фонд города постепенно растет, и, думаю, в долгосрочной перспективе мы не будем сталкиваться с проблемой размещения гостей.
Любовь Хмелевская.
- Государственная программа Российской Федерации "Развитие судостроения на 2013-2030 годы"
- Спрос на гостиницы Владивостока вырос на 100%
- Порт Зарубино ждет инвесторов
- Инвестиционный климат Приморья зависит от слаженной работы каждого звена
- Масштаб для инвестиций
- Приморье открывает новую визовую историю
- Таможня идет навстречу бизнесу
- Светлогорье защитили в "Сколково"
- Стройку тормозят земля и регистрация
- Снеговая Падь задает новый стандарт
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.