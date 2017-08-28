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Государственная программа Российской Федерации "Развитие судостроения на 2013-2030 годы"
Судостроение относится к отраслям, обладающим большим научно-техническим и производственным потенциалом, способным влиять на развитие технологий в смежных отраслях промышленности. Это значимая причина того, что ведущие мировые страны уделяют особое внимание развитию морских и судостроительных технологий в обеспечение активной морской деятельности, оказывая значительную поддержку национальным судостроительным компаниям.
С приветственным словом к участникам заседания обратился председатель совета директоров АО «Восточная верфь» Александр КОСТЕНКО, поблагодарив собравшихся за внимание к теме российского судостроения.
Генеральный директор АО «Восточная верфь» Олег СИДЕНКО выступил с докладом, в котором подчеркнул значимую роль дальневосточного судостроения в реализации Государственной программы РФ «Развитие судостроения на 2013-2030 годы»:
- В Морской доктрине РФ на период до 2030 года, утвержденной В. В. Путиным в 2001 году, было определено, что в целях обеспечения национальной безопасности страны строительство современных морских судов для обновления российского флота: транспортного, научно-исследовательского и промыслового, а также морской техники для освоения месторождений нефти и газа - должно осуществляться преимущественно на отечественных предприятиях.
К дискуссии присоединились Сергей ЦЕЛУЙКО, генеральный директор ООО «Судостроительный комплекс «Звезда», г. Большой Камень, Ярослав СЕМЕНИХИН, генеральный директор АО «ДНИИМФ», Александр БЕККЕР, директор Инженерной школы ДВФУ, Валентин СЕРГИЕНКО, председатель Дальневосточного отделения Российской академии наук, и др.
Инесса БАБИЧ, председатель совета Международного Бизнес-Клуба «Диалоги» для владельцев и руководителей бизнес-предприятий Дальневосточного федерального округа и стран АТР:
«Дальневосточный федеральный округ входит в тройку лидеров в судостроительной отрасли России. Доля ДФО составляет: 15% по количеству предприятий, 12% по численности работников, 9% по объему производства.
В Дальневосточном федеральном округе работают: «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта», Амурский судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре, АО «Восточная верфь» во Владивостоке».
Досье «Дальневосточного капитала»: АО «Восточная верфь» образовано в 1952 году как Владивостокский судостроительный завод на базе судоремонтных мастерских и создавалось для строительства кораблей для Тихоокеанского флота, морских сил ФСБ. За годы работы предприятием построено свыше 500 кораблей для Тихоокеанского флота и морских пограничных сил, а также судов для рыбопромысловых организаций Дальнего Востока. Портфель заказов завода в 2017 году согласно заключенным госконтрактам составит 8 единиц.
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