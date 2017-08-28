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Восточный маршрут российской нефти

Восемь лет назад в Приморском крае в бухте Козьмина начал работу специализированный нефтеналивной порт, созданный для увеличения объемов российской нефти, поставляемой на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона.

Запуск позволил диверсифицировать поставки российской нефти на экспорт, в том числе транспортировать нефть по магистральному нефтепроводу Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО-2) в восточном направлении для дальнейшего экспорта. При этом нефтепорт Козьмино является заключительным звеном в цепи, от слаженной работы которого зависит бесперебойная транспортировка «черного золота».

«Азиатско-Тихоокеанский регион оказался очень привлекательным с точки зрения прибыльности. Сегодня это самое премиальное направление нефтеэкспорта из России», - отмечал глава АК «Транснефть» Николай ТОКАРЕВ.

Запуск второй очереди магистрального нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО-2) в декабре 2012 года вывел трубопроводную систему на новый уровень.

Запуск ВСТО-2 позволил отказаться от дорогостоящих перевозок нефти от Сковородино железной дорогой, гарантировав при этом надежность и своевременность поставок, что очень важно в работе с иностранными партнерами. Кроме того, использование ВСТО-2 позволило значительно увеличить поставки в порт Козьмино в Приморье и дало возможность увеличения мощностей находящихся на территории прохождения ВСТО-2 нефтеперерабатывающих заводов в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

ВСТО-2 сегодня проходит по территории четырех субъектов Дальнего Востока: Хабаровского и Приморского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. Транспортировку нефти сорта ВСТО по нему осуществляет ООО «Транснефть - Дальний Восток», дочерняя компания ПАО «Транснефть».

Отгрузка нефти из ООО «Транснефть - Порт Козьмино» с момента запуска в 2009 году идет по нарастающему графику. Так, если в 2010 году объем отгрузки нефти ESPO составил 15,3 млн тонн, то в 2016 году - уже 31,8 млн тонн. Всего же с 2010 по 2016 годы в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) было экспортировано более 155 млн тонн российской нефти.

Основными получателями нефти из Козьмино в 2016 году стали: Китай - 22,2 млн тонн (69,8%), Япония - 3,9 млн тонн (12,3%), Южная Корея - 2,4 млн тонн (7,5%). В направлении Малайзии отгружено 1,6 млн тонн (5%), Сингапура - 0,6 млн тонн (1,9%), Таиланда - 0,4 млн тонн (1,3%), США - 0,3 млн тонн (1%), Филиппин и Новой Зеландии - по 0,2 млн тонн (0,6%).

В 2017 году заявленная техническая возможность отгрузки нефти через порт Козьмино составляет 31,3 млн тонн.

Достижению рекордных показателей способствовало выполнение Программы развития, технического перевооружения и реконструкции производственных объектов и Программы капитального ремонта порта на 2016 год.

Так, в минувшем году был реализован крупный инвестиционный проект по реконструкции подходной дамбы с дноуглублением операционной акватории причала №2 нефтепирса до отметки минус 21 метр. Введенная в эксплуатацию дамба позволяет принимать танкеры дедвейтом до 150 тыс. тонн как у причала №1, так и у причала №2 нефтепорта Козьмино. В феврале 2017 года к реконструированному второму причалу пришвартовался первый танкер Nordic Freedom. После погрузки на судно 140 тыс. тонн российской нефти ESPO оно отбыло в направлении Китайской Народной Республики.

В 2015 году был пущен в эксплуатацию отвод от ВСТО-2 на Хабаровский НПЗ. Подключение к магистрали нефтеперерабатывающего завода в Комсомольске-на-Амуре запланировано на 2018 год. Для решения этой задачи будет проложено 300 километров трубопровода и построены 3 нефтеперекачивающие станции (НПС).

Досье «Дальневосточного капитала»: Расположенный на побережье Японского моря нефтеналивной порт Козьмино - конечная точка трубопроводной системы Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО), которая имеет протяженность почти 5 тыс. километров и соединяет шесть регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока. ВСТО-1 представляет собой участок нефтепровода Тайшет (Иркутская область) - Сковородино (Амурская область), ВСТО-2 - участок нефтепровода Сковородино - нефтеналивной терминал «Козьмино». Проект расширения ВСТО предполагается реализовать к 2020 году: мощность ВСТО-1 планируется увеличить до 80 млн тонн в год, ВСТО-2 - до 50 млн тонн в год.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.

Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2017 год. 

Теги: порт  Транснефть  Козьмино  нефть  ВСТО-2 


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