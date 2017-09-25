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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 11 Октября, 14:02 |
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"Улица Дальнего Востока" открывает потенциал регионов
Выставка не только позволяет гостям добавить расслабляющую паузу в насыщенный график, но и оценить инвестиционный, культурный и природный потенциал дальневосточных регионов.
В этом году фестиваль «Улица Дальнего Востока» изменил свой формат и продлился дольше: с 5 по 8 сентября выставка работала для участников ВЭФ, а 9-10 сентября ее смогли посетить гости и жители столицы Приморья. Особое внимание было уделено концепциям павильонов, где регионы сделали акцент не только на географических и природных особенностях территорий, но и на культурном богатстве.
Приморский край в этом году был представлен в виде цветка лотоса и хребта Сихотэ-Алиня. Гости павильона могли воспользоваться мультимедийными опциями и с помощью интерактивных карт ознакомиться с инвестиционным потенциалом региона. В частности, интерес гостей привлекали представленные проекты в рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей отрасли, в аграрном секторе.
Особый интерес у посетителей вызывали историческая экспозиция об основных этапах развития региона и макет Владивостокской крепости, а также аквариум с обитателями Приморского океанариума. В павильоне можно было даже окунуться в киноиндустрию, побывав на настоящей съемочной площадке, которую удалось организовать при поддержке кинокомиссии Приморского края. Отметим, что в Приморье киноорганизации могут претендовать на субсидии, если съемки фильма осуществляются на территории края.
Настоящей фишкой Приморского края и местом, где уставшие от прогулок по улице гости могли комфортно посидеть и отведать приморских деликатесов, стал экобар.
В рамках фестиваля гости смогли совершить виртуальные прогулки по заповедным уголкам Дальнего Востока, а также отправиться в настоящее гастрономическое путешествие: на рыбном рынке профессиональные повара угощали посетителей уникальными деликатесами из дальневосточных продуктов.
Фото Екатерины Казанковой.
Наталья КОМИССАРОВА.
Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2017 год.
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