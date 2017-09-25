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22 Сентября 2017, 15:42 | Проект ДК | Адреса инвестиций. Приморский край

Курорт "Приморье" способен стать одним из самых популярных в Азии и России

Приморский край стал одним из четырех регионов России, где реализуется проект игорной зоны. По оценкам специалистов, уникальная экосистема края и его близость к странам Азиатско-Тихоокеанского региона с точки зрения инвестиций делают приморскую игорную зону одной из наиболее привлекательных. В радиусе двух-трех часов полета проживает около 400 млн человек (Япония, Северо-Восточный Китай, Республика Корея).

По последним данным, общее количество внебюджетных инвестиций в объекты интегрированной развлекательной курортной зоны (ИРКЗ) «Приморье» с 2012 по 2019 годы составит 41,3 млрд рублей.

В этом году для набора новых инвесторов в проект проводится процедура аукциона, которая гарантирует прозрачный подход к выбору для всех кандидатов. Предварительные результаты будут объявлены 29 сентября.

О том, как Приморский край развивает инвестиционный проект, деловому журналу «Дальневосточный капитал» рассказал генеральный директор АО «Корпорация развития Приморского края» (КРПК, девелопер проекта ИРКЗ «Приморье») Андрей ФОЛОМЕЕВ.

- Андрей Вячеславович, первоначально АО «Корпорация развития Приморского края» совместно с инвесторами планировали вложить в проект 55,5 млрд рублей, но в дальнейшем сумма значительно выросла.


 

 
 

Досье «Дальневосточного капитала»: Игорная зона «Приморье» создана в соответствии с распоряжением правительства РФ от 20 августа 2009 года №1213-р. 22 июля 2010 года был заключен договор аренды №1 земельного участка площадью 263 га, являющегося собственностью Приморского края и находящегося на территории игорной зоны «Приморье», на срок до 2025 года. В соответствии с соглашением №2 от 22 июля 2010 года о реализации инвестиционного проекта общий объем капитальных вложений, которые АО «Корпорация развития Приморского края» обязуется осуществить в строительство инвестиционных объектов, составляет 55,5 млрд рублей. ИРКЗ «Приморье» расположена в бухте Муравьиной под Владивостоком. На площади в 619 га помимо развлекательных центров и казино предполагается возвести 21 гостиницу, 12 гостевых вилл, яхт-клуб, горнолыжную трассу и другие объекты туристско-рекреационного назначения круглогодичного использования.

- На сегодняшний день заключен ряд соглашений с инвесторами на общую сумму 79,48 млрд рублей. Реализация проекта разделена на три этапа до 2022 года. К этому времени курорт будет занимать 263 гектара, общий объем инвестиций корпорации составит 79,5 млрд рублей. В рамках первой очереди открыто и действует казино, крупнейшее на сегодняшний день в России. Текущие результаты реализации проекта ИРК «Приморье» довольно положительные. Так, уже создано более тысячи рабочих мест, налог на игорный бизнес составил 150,5 млн рублей, прочие налоговые взносы от деятельности - 494,8 млн рублей.

Курорт в первую очередь ориентирован на семейный отдых, деловой и событийный туризм. Основной акцент будет сделан на туристско-рекреационной, культурной и конгрессно-выставочной составляющей. Помимо казино, на территории планируется строительство гостиничных комплексов и отелей с размещением кинозалов, театров, торгово-выставочной зоны, водно-спортивной зоны (яхт-клуб) и аквапарка - так, курорт «Приморье» станет самым масштабным туристическим кластером на Дальнем Востоке: общая площадь застройки составит 619 гектаров.

После завершения строительства восьми объектов, запланированных на первом этапе создания курорта, АО «Корпорация развития Приморского края» будет заниматься застройкой 356 гектаров, обозначенных в плане как «зона перспективного развития». На данной территории планируется построить современные развлекательные объекты мирового класса, которые сделают курорт «Приморье» местом для семейного отдыха и позволят значительно увеличить турпоток в регион.

Сегодня ведется комплексная работа по созданию трех развлекательных комплексов, а также силами Корпорации создается инженерная и транспортная инфраструктура. Кроме того, идет совместная работа над реализацией проекта строительства въездной группы по аналогии с вантовым Золотым мостом. Инвестиции на объект будут выделены резидентом игорной зоны.

Итоговые результаты строительства упомянутых объектов мы сможем оценить в 2019 году, уже тогда курорт приобретет свой неповторимый облик и это будет место не только для игроков казино, но и для семейного отдыха людей. Курорт «Приморье» способен стать одним из самых популярных туристических мест в Азии и России, и мы уверены в успехе проекта. Сейчас главное - четко понимать концепцию развития и придерживаться стратегии по ее реализации.

- Первопроходцем интегрированного развлекательного курорта «Приморье» стала компания G1 Entertainment, которая в октябре 2015 года ввела в работу свой первый объект - крупнейшее в России казино Tigre de Cristal. Как проходит дальнейшее развитие проекта?

- На строительство и запуск развлекательного комплекса Tigre de Cristal инвесторы потратили 7,8 млрд рублей. Также 816 млн рублей резидент выделил на улучшение общей инфраструктуры и благоустройство территории курортного объекта.

Сразу после запуска первого казино резидент уже готовится к строительству своего второго объекта, стоимостью $500 млн. Эскизный план будущего гостиничного комплекса с казино, теннисными кортами и другими развлекательными услугами уже одобрили в Гонконге, на данный момент согласовываются финансовые и технические планы. Защита дизайн-проекта будущего объекта состоится в этом году.

- Как обстоят дела у других резидентов?

- Реализация второго этапа строительства курорта запланирована до 2019 года. Следующим гостинично-развлекательным комплексом на территории ИРК «Приморье» станет объект от камбоджийского инвестора NagaCorp Ltd. В апреле 2017 года строители приступили ко второму этапу земляных работ и планируют запустить объект в начале 2019 года. Это будет 11-этажный гостиничный комплекс с номерным фондом на 279 номеров, казино и концертный зал площадью две тысячи квадратных метров. Общая площадь объекта составит почти 55 тысяч квадратных метров. На следующих этапах строительства компания планирует до 2021 года увеличить номерной фонд на 2440 номеров, а также открыть крытый аквапарк, рестораны, казино и сопутствующие развлекательные услуги. «Маяк» станет самым масштабным проектом ИРК «Приморье», площадью 301,242 тыс. квадратных метров. Также это единственный объект, который расположен на берегу залива, и там предусмотрен выход на пляж. К моменту завершения строительства в 2021 году здесь будет создано не менее 2,5 тыс. рабочих мест.

Также к 2019 году будет введен в эксплуатацию объект Selena от компании ООО «Даймонд Форчун Холдингс Прим». По этому объекту компания активно ведет земельные работы и готовится строить. Selena будет выполнена в футуристическом стиле, на первом этапе к 2019 году объект будет представлять собой 11-этажную гостиницу на 295 номеров, а также казино. К концу 2021 года здесь будет создано не менее трех тысяч рабочих мест.

По предварительным подсчетам, уже в 2019 году количество созданных рабочих мест непосредственно в интегрированном курорте и смежных отраслях должно достигнуть около восьми тысяч, а налоговые поступления в бюджет края составят около 1 млрд рублей. К 2022 году в работе курорта должны быть задействованы 20 тыс. человек, также, благодаря новым объектам инвесторов, в Приморье появится дополнительный номерной фонд объемом 6 тыс. номеров, а сумма налоговых поступлений в бюджет от работы ИРКЗ «Приморье» составит уже 7,8 млрд рублей.

- Стоит ли ожидать появления новых проектов в ИРКЗ «Приморье»?

- На данный момент с целью привлечения новых инвесторов проводится аукцион на свободные участки: сегодня свободны 4 участка общей площадью 41 гектар. Процедура аукциона довольно проста и максимально прозрачна. Проводя аукцион, мы заявляем о том, что готовы принять в проект новых резидентов. Также это своеобразное «резюме» работы с инвесторами, мониторинг рынка, кто действительно заинтересован из ранее заявленных, а кто - нет. Плотное общение с компаниями позволяет выявить то, над чем нужно поработать, а главное - развеять сомнения потенциальных инвесторов относительно проекта. Проект имеет большие перспективы, и всем это прекрасно известно, а детали всегда решаются в процессе переговоров. Мы предлагаем всевозможные льготы, помогаем облегчить процесс оформления документов и адаптировать специалистов к нормам российского законодательства.

У нас также есть предложения по корректировкам закона, регулирующего игорную деятельность, они формируются и отправляются для рассмотрения в высшие государственные инстанции. Сегодня ИРКЗ «Приморье» взята под федеральный патронат, что еще раз подчеркивает значимость проекта для социально-экономического развития Приморского края и всего Дальнего Востока.

Фото Ивана Белозерова.

Надежда Воронцова.

Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2017 год. 

 

Теги: Приморье  инвестиции  туризм 


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