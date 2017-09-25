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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 11 Октября, 14:02 |
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Попробовать приморского
Расположившийся на подиуме приморского павильона на «Улице Дальнего Востока» экобар неизменно пользовался популярностью. Гуляющие по университетской набережной гости с удовольствием заказывали чай на приморских травах и покупали натуральные экстракты и джемы от компании НП «Лимонник». Ну и «Птичка», шоколад с морской солью и морской капустой «Приморского кондитера» традиционно шли на ура. Известный приморский пчеловод Василий БЕЛЕЦКИЙ из Чугуевского района привез на ВЭФ свежайший мед.
Идея открыть экобар принадлежала администрации Приморского края, а поддержала ее Вера ЛОМОНОСОВА, финансовый директор крупного приморского агропромышленного холдинга, который сегодня инвестирует значительные средства в организацию экологически чистых производств. Вера Сергеевна говорит, что выбирала для гостей экобара все самое лучшее, чем пользуется сама и в чем уверена.
В результате такого сотрудничества площадка ВЭФ стала доступна и небольшим приморским производителям, инвестирующим средства в создание уникальных продуктов, которые в конечном итоге могут стать брендовыми для Приморья. К примеру, сироп корня женьшеня или джем из маньчжурских орехов, цукаты из имбиря с лимонником, да и просто очищенный кедровый орех - экологически чистая и полезная для здоровья продукция благодаря ВЭФ разъехалась по всей стране. Как говорят хозяйки экобара, в числе покупателей было много иностранных гостей, а отзывы о непривычных для них продуктах были самими лестными.
Фото автора.
Юлия КИКАХИНА.
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