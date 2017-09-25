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"Звезду" в Приморье загрузят всем миром
Строительство судоверфи «Звезда» в Большом Камне - один из самых крупных инвестиционных проектов на территории Приморского края. И сегодня предприятие уже выходит на главный этап. В сентябре с участием президента Владимира ПУТИНА в Большом Камне прошла церемония закладки четырех многофункциональных судов снабжения на судостроительном комплексе (ССК) «Звезда».
На сегодняшний день вопрос загрузки мощностей судоверфи остается самым острым. По словам главы «Роснефти» Игоря СЕЧИНА, портфель заказов состоит лишь из 14 судов, тогда как для выхода на рентабельность до 2035 года «Звезде» надо сформировать портфель как минимум из 178 судов. Президент пообещал взять проект под личный контроль.
Глава государства вместе с Игорем Сечиным и гендиректором АО «Дальневосточный завод «Звезда» (на его базе реализуется проект верфи) Юрием ФИЛЬЧЕНКОМ закрепил памятную табличку на закладной секции одного из судов. Участники церемонии символически закрутили болты, крепящие табличку. На табличке выбиты «многофункциональное судно снабжения усиленного ледового класса «Владимир Мономах», дата и место закладки, а также заводской номер и номер проекта.
Остальные три судна, заложенные в ходе церемонии, получили имена «Александр Невский», «Екатерина Великая» и «Святая Мария».
ССК «Звезда» возводится на южном побережье Приморского края консорциумом АО «Роснефтегаз», НК «Роснефть» и Газпромбанка. Он станет единственным в России объектом судостроительного производства средне- и крупнотоннажной морской техники, а также оборудования для разведки, добычи и транспортировки углеводородного сырья. На заводе будут производить танкеры водоизмещением до 350 тыс. тонн, газовозы емкостью до 250 тыс. кубометров, суда ледового класса, элементы морских платформ для освоения арктических шельфовых месторождений нефти и газа. Проект комплекса предполагает возведение тяжелого достроечного стапеля, сухого дока и производственных цехов полного цикла для строительства крупнотоннажных судов и морской техники, а также цехов для строительства офшорной морской техники. Стоимость судоверфи оценивается в 146 млрд рублей. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает «Роснефть», которая заключила с АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (ДЦСС, включает ССК «Звезда» в Приморском крае и еще ряд предприятий) эксклюзивное соглашение о размещении всех заказов на строительство новой морской техники и судов на его мощностях. Три очереди комплекса планируется достроить к 2024 году.
ФГУП «Росморпорт» (РМП) и ПАО «Роснефть» договорились о сотрудничестве по размещению на СК «Звезда» заказов на строительство мелкосидящего ледокола, а также судов служебно-вспомогательного флота ледового класса и подписали соответствующее соглашение с ООО «ССК «Звезда». РМП закажет «Звезде» строительство одного ледокола осадкой около 3 м и мощностью 6,4 МВт с опционом еще на три. Их предполагается использовать для проводки судов в морских портах РФ и на подходах к ним, в том числе для морских терминалов, оператором которых является «Роснефть».
Игорь Сечин также попросил президента Владимира Путина поддержать ресурсно-горнорудной базой строящийся в Приморском крае металлургический завод. Во время предыдущего визита Путин поручил проработать вопрос обеспечения ССК «Звезда» металлопрокатом.
«Во исполнение этого поручения в конце 2016 года было создано СП с «Уральской горно-металлургической компанией» для строительства нового металлургического завода на территории Приморского края. Подготовлено предварительное технико-экономическое обоснование проекта», - сказал Сечин.
По его словам, определена целевая конфигурация завода, которая отвечает экологическим требованиям и позволит сохранить биосистему региона.
В настоящее время АО «Дальневосточный завод «Звезда» выбирает подрядчика на третий этап строительства сухого дока и достроечных цехов, а также на поставку кранов на общую сумму 21,247 млрд рублей. Аукцион намечен на 13 ноября. Все работы предписано завершить до 31 марта 2019 года.
Стоит отметить, что южнокорейские корабелы не оставляют попыток принять участие в проекте со своими компетенциями. Известно, что ССК «Звезда» и южнокорейская компания Samsung Heavy Industries Co. Ltd. (SHI) подписали основные условия по созданию совместного предприятия по управлению проектами строительства арктических челночных танкеров.
«Цель учреждаемого СП - технологическая поддержка строительства арктических челночных танкеров на ССК «Звезда» различных типоразмеров дедвейтом от 42 до 120 тыс. тонн. Танкеры будут использоваться для вывоза нефти, добытой на месторождениях «Роснефти», а также для других российских и зарубежных производителей. Совместная работа с SHI будет способствовать развитию новых технологий на ССК «Звезда», - отмечает «Роснефть».
В рамках Восточного экономического форума входящий в ДЦСС проектный институт «Востокпроектверфь» и корейская судостроительная компания DSEC при поддержке «Роснефти» подписали соглашение о создании совместного предприятия в области строительства верфей.
Согласно соглашению, СП будет предоставлять услуги по проектированию, инжинирингу, поставкам, управлению и надзору в области строительства верфей. Стороны также намерены провести совместные проектные и сопутствующие работы для судоверфи.
«Опыт и компетенции, полученные в ходе сотрудничества с DSEC, уникальной по своей экспертизе инжиниринговой компанией из Южной Кореи, позволят оптимизировать такие процессы, как проектирование верфи и закупка оборудования для ее строительства, а также повысить эффективность капитальных вложений при создании судостроительных производств. Это максимально увеличит экономический эффект от реализации проекта по строительству судостроительного комплекса «Звезда», - пояснила «Роснефть».
Фото Ивана КРЫШАНА.
Олег КЛИМЕНКО.
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