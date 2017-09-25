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Производства, нужные региону
Более 40 соглашений о сотрудничестве и реализации инвестпроектов на сумму более 200 млрд рублей подписали власти Приморского края в дни работы Восточного экономического форума.
Как подчеркнул губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, ВЭФ - это хорошая возможность представить край на российской и международной арене, яркая демонстрация того, что Приморье - это перспективная территория, где выгодно вести бизнес, работать, где можно реализовать себя.
Список резидентов пополняется
Как и ожидалось, третий Восточный экономический форум стал официальной «точкой отсчета» для нескольких крупных проектов в рамках созданных в Приморье территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток. Уникальный для региона объект, фабрика по огранке алмазов, открылся в первый день ВЭФ при участии президента РФ Владимира ПУТИНА. Инвестором проекта выступил резидент свободного порта Владивосток - индийская группа компаний KGK, известная во всем мире как крупнейший производитель ограненных драгоценных камней и ювелирных изделий.
Одним из многообещающих проектов, стартовавших в ходе Восточного экономического форума, обещает стать создание производства ориентированно-стружечных плит для строительной отрасли в Спасске-Дальнем. Соответствующее соглашение о намерениях подписали губернатор Приморья Владимир Миклушевский и представитель компании «ДНС Лес» Константин БОГДАНЕНКО. Ожидается, что общий объем капиталовложений в строительство завода ОСП составит более 400 млн рублей. Запланированный на 2019 год выход предприятия на промышленные объемы позволит снизить рыночную стоимость ОСП, поскольку ближайшее аналогичное производство находится в Курганской области.
Проведение ВЭФ из года в год позволяет активно пополнять и список резидентов созданных в Приморье территорий опережающего развития. Например, ТОР «Михаловская» по итогам ВЭФ-2017 пополнилась проектом по созданию трех животноводческих комплексов производственной мощностью 2,4 тысячи голов дойного стада каждый, а также молокозавода. Инвестор - крупная вьетнамская компания - намерен вложить в проект 16 млрд рублей.
Прямо в ходе ВЭФ-2017 получила статус резидента недавно созданной ТОР «Нефтехимический» дочерняя структура НК «Роснефть» - «Восточная нефтехимическая компания». Она намерена реализовать инвестиционный проект по созданию комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств, который станет одним из самых крупных в регионе по объему планируемых инвестиций - свыше 600 млрд рублей. Ожидается, что реализация проекта окажет большое влияние на развитие всего Дальнего Востока за счет дополнительных инвестиций в инфраструктуру, создания новых рабочих мест, в том числе в сопутствующих отраслях, а кроме того, позволит удовлетворить растущий спрос на нефтепродукты в регионе и на рынках АТР. Добавим, что в Корпорацию развития Дальнего Востока поступили еще четыре заявки на реализацию проектов в ТОР «Нефтехимический».
Демонстрацией того, что у инвесторов есть шанс воспользоваться льготами ТОР и СПВ уже после старта их проектов, стало подписание соглашения между администрацией Приморья и АО «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт» о намерениях в реализации инвестиционного проекта по строительству комплекса закрытой перегрузки угля. Проект предполагается реализовать в свободном порту Владивосток или на территории опережающего развития, причем объем вложенных предприятием инвестиций к текущей дате уже составил более 600 млн рублей.
Событием, заметным для Приморья и соседних регионов ДФО, обещает стать создание первого на Дальнем Востоке завода по утилизации и глубокой переработке автомобилей, выработавших свой ресурс. Соглашение о создании предприятия, которое разместится в ТОР «Надеждинская», подписали генеральный директор группы компаний «Сумотори» Виталий ВЕРКЕЕНКО и президент японской корпорации Arai Shoji Co. Ltd. Араи РЕДЗО. Сегодня только в Приморском крае насчитывается около 300 тысяч автомобилей старше 20 лет, и создание совместного завода, получившего символичное название «ТерминаТОР», позволит решить проблему их утилизации.
Важно, что одно из соглашений, заключенных администрацией Приморья на полях ВЭФ-2017 с акционерным обществом «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства», направлено на материальную поддержку предпринимательства в регионе. Документ предусматривает взаимодействие с целью увеличения количества малых и средних предприятий в крае, вовлечение их в систему закупок у крупнейших заказчиков, а также ускоренное рассмотрение кредитных заявок от МСП Приморья.
Проекты на побережье
Добавим, что 8 сентября, когда президент России Владимир Путин посетил строящуюся в Большом Камне суперверфь «Звезда», были подписаны соглашения о реализации совместных проектов российских и иностранных компаний в рамках созданной здесь ТОР. Это предприятие по управлению проектами строительства арктических челночных танкеров и завод по выпуску специальных полимерных покрытий различного класса, в том числе и арктического.
Соглашение о намерениях в реализации еще одного инвестпроекта в сфере судостроения Приморский край подписал с ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла». Компания намерена инвестировать в строительство на территории Приморья современной компакт-верфи для серийного производства рыбопромысловых судов длиной до 80 метров. Проект предполагается реализовать на территории свободного порта Владивосток, воспользовавшись налоговыми преференциями этого режима. Производство планируется организовать на базе действующего Славянского судоремонтного завода. Предполагается, что новый проект сможет выйти на полную мощность уже через два года.
- Такие заводы нужны Приморью. Сейчас у нас строится крупнейшая судоверфь «Звезда», но мы открыты для сотрудничества, а территории социально-экономического развития, свободный порт Владивосток предоставляют ряд преференций в налоговом и административном режиме, что значительно упрощает работу инвесторов по открытию новых предприятий в крае, - подчеркнул первый вице-губернатор Приморского края Василий УСОЛЬЦЕВ.
К слову, в Хасанском районе будет реализован еще один «морской» проект: свои намерения в реализации инвестпроекта строительства специализированного зернового терминала мощностью 33,5 млн тонн в год в морском порту Зарубино в ходе ВЭФ-2017 закрепили соглашением руководители Приморского края и АО «Объединенная зерновая компания».
Инвестиции в качество жизни
Большое внимание в ходе ВЭФ-2017 было уделено и вопросам создания комфортных условий жизни для дальневосточников, в том числе для работников новых производств в рамках ТОР и СПВ. На секциях форума не раз звучала мысль о том, что качество жизни в регионе, в том числе развитие здравоохранения и образования, станет одним из важных факторов, влияющих на успех инвестпроектов. Из нескольких десятков подписанных на ВЭФ-2017 соглашений, где одной из сторон выступает Приморский край, в этой связи стоит выделить концессионное соглашение о создании в Приморье Центра ядерной медицины. Партнером в реализации этого проекта станет госкорпорация «Росатом», а ввести центр в эксплуатацию планируется к концу 2020 года.
- Сейчас мы возим радиофармпрепараты самолетами из Хабаровска в специальных контейнерах, безопасных для людей. Но радиоизотопы живут очень короткое время, и довозим мы только 30%. За счет этого сильно повышается стоимость исследований. Новый центр будет довольно мощный: он сможет обслуживать шесть тысяч больных в год бесплатно, за счет средств ОМС, - прокомментировал значение проекта губернатор Владимир Миклушевский. Добавим, что еще одним крупным проектом в сфере медицины станет строительство японской компанией JGC Corporation амбулаторного реабилитационного центра общей площадью почти 550 кв. м во Владивостоке. Реализация инвестиционного проекта позволит создать более 30 новых рабочих мест. Планируется, что в центре будут принимать от 100 до 200 пациентов в сутки.
- Мы научились привлекать инвестиции и будем дальше помогать инвесторам в реализации их проектов. Сейчас нам необходимо сосредоточиться на комплексном социально-экономическом развитии региона, нашим приоритетом должно стать создание необходимой инфраструктуры для будущих сотрудников строящихся предприятий, - подвел итоги ВЭФ-2017 вице-премьер РФ Юрий Трутнев.
- Это третий форум, и мы видим, как в экономическом плане развиваются Дальний Восток и Приморский край, видим дальнейшие перспективы. Развитие экономики - это и развитие социальной сферы, прямой путь улучшения жизни наших людей. Эта мысль была ключевой во всех выступлениях на различных секциях, - отметил председатель Законодательного собрания Приморского края Александр РОЛИК.
Фото из фотобанка ВЭФ.
Александр САЛКОВ.
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