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Среда| 11 Октября, 14:02 |
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"Соллерс" и Mazda сделали выбор в пользу ТОР "Надеждинская"
Инвесторы российско-японского проекта определились с его конфигурацией и переводят производство из режима особой экономической зоны в режим территории опережающего развития (ТОР).
ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (МСМР, управляет автозаводом во Владивостоке) вложит более 3 млрд рублей в запуск завода двигателей Mazda в рамках ТОР «Надеждинская». Соответствующее соглашение в рамках Восточного экономического форума подписали глава российского автопроизводителя «Соллерс» Вадим ШВЕЦОВ и гендиректор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ) Денис ТИХОНОВ.
Проект предполагает создание и модернизацию мощностей промышленного производства моторных транспортных средств и двигателей Mazda семейства Skyactiv-G, включая их сборку и механообработку базового компонента двигателя. В рамках проекта МСМР планирует выйти на производственную мощность по выпуску 50 тысяч двигателей в год. Планируется создание 150 новых рабочих мест.
Ранее ООО «МСМР» подписало специальный инвестиционный контракт с Минпромторгом РФ, который подразумевает строительство во Владивостоке моторного завода производительностью 50 тыс. двигателей в год. Инвестиции составят более 2 млрд рублей, основная часть продукции этого предприятия будет экспортироваться. Контракт будет действовать вплоть до конца 2023 года.
«Режим ТОР позволяет эффективно реализовывать на Дальнем Востоке проекты, создающие добавленную стоимость в высокотехнологичных отраслях. Для нашего совместного предприятия «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» статус резидента ТОР позволил увеличить размер инвестиций в проект с 2 до 3 млрд рублей и запланировать создание дополнительной производственной инфраструктуры для создания полноценного производства двигателей», - заявил Вадим Швецов.
«Использование режима ТОР позволит компании перейти на новый технологический уровень, выпуская продукцию, которая составляет основную добавленную стоимость в автомобильной промышленности, а также выйти на следующую ступень в глобальных цепочках поставок в мировой автомобильной промышленности путем развития экспортно ориентированной стратегии», - говорится в сообщении МСМР.
Ранее специально под проект в границы ТОР «Надеждинская» были внесены изменения: включены два земельных участка, расположенных во Владивостокском городском округе.
Надежда Воронцова.
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