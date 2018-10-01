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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 24 Октября, 03:34 |
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Местные продукты завоевывают рынок
Как результат, Приморье по итогам прошлого года оказалось в тройке регионов-лидеров с наибольшими темпами роста производства продукции сельского хозяйства в России.
Долгие годы одним из наиболее проблемных сегментов продовольственного рынка в крае были молочные продукты, поскольку зависимость региона от завоза как молока-сырья для перерабатывающих предприятий, так и продуктов переработки, была довольно высокой. Еще несколько лет тому назад Приморье обеспечивало собственные потребности в молоке только на 20%. В нынешнем году этот показатель достиг уже 40%.
Главную роль в возникновении такой динамики производства сыграли два фактора - с одной стороны, выход на рынок самого крупного на Дальнем Востоке производителя молока, компании «Грин Агро», которая уже построила крупный молочный комплекс в селе Алексеевка и заявляет о планах строительства еще двух подобных комплексов. С другой, - рост числа семейных молочных ферм и начинающих фермеров, стимулированный региональными программами развития, прежде всего - грантовой поддержкой. Сегодня для дальнейшего роста этого показателя в регионе созданы все предпосылки. Гранты малым фермерским хозяйствам остаются по-прежнему одним из наиболее востребованных видов поддержки.
Последнее десятилетие в животноводстве края было временем активного подъема свиноводческой отрасли. В этих процессах принимали участие как средние фермерские хозяйства, так и крупные. Компания «Мерси Агро» построила два свинокомплекса в Спасском районе на 36 тыс. и 83 тыс. голов. Сейчас компания строит третий свинокомплекс на 83 тыс. голов в рамках ТОР «Михайловский», а также комбикормовый завод мощностью 15 тонн в час. Планируется в общей сложности построить семь комплексов суммарной производительностью до 540 тысяч голов в год. Объем капитальных вложений в этот проект превысит 20 млрд рублей. Кроме того, в Михайловском районе компания «Русагро» в рамках этой же ТОР строит свиноводческий кластер мощностью до 112 тыс. тонн в живом весе в год.
Рост производства в животноводстве повлек за собой увеличение засеваемых основными кормовыми культурами земель. В итоге общая площадь обрабатываемой пашни уже приближается к 470 тыс. гектаров. В крае назрела ситуация, когда собственное производство сельскохозяйственной техники не только находит сбыт, но и может успешно конкурировать с привозной техникой. Собственно, поэтому и было налажено сборочное производство такой техники в Приморье в рамках соглашения о сотрудничестве с Комбайновым заводом «Ростсельмаш». Соглашением предусмотрена отверточная сборка зерноуборочных комбайнов VEKTOR, тракторов VERSATILE, жаток и косилок.
В ближайшее время в Приморье ожидается запуск новых производств по переработке дикоросов. По словам гендиректора ООО КА «Скиф» Григория Фищука, выигравшего на торгах право на аренду лесного участка в Красноармейском районе Приморья, переработку ореха они запустят в сельской местности, обеспечив работой местных жителей. Кроме того, в перспективе возможно открытие производств по переработке чаги, элеутерококка, грибов и ягод. Индивидуальный предприниматель Оксана Ли, открывшая цех по производству сладостей из лесных продуктов в Уссурийске, уверяет, что спрос на эти продукты высок не только в Приморском крае. «Мы перерабатываем ядро ореха, делаем его с медом, отжимаем масло, - говорит предприниматель. - От ядра остается белый жмых, из которого делаем обезжиренные зернышки для козинаков. В ближайшее время запустим производство каш с этими продуктами, откроем еще один цех в новом, недавно отстроенном здании. К нам приезжают, пробуют нашу продукцию, потом пишут из Вьетнама, Малайзии, Южной Кореи, Японии письма с предложением ее поставок. Просят поставлять ее контейнерами. Но нашу продукцию хорошо покупают и в Приморском крае».
Елена АБАШЕВА. Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2018 год.
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