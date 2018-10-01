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Аграрные проекты меняют структуру отрасли
По итогам года объемы производства в агропромышленном комплексе Дальнего Востока выросли на 8,2%.
В значительной степени это связано с той отдачей, которую начали давать крупные проекты, запущенные в отрасли несколько лет назад. Благодаря новым инструментам развития эти проекты получают сейчас дополнительные возможности для успешной реализации. Кроме того, активизировался и малый сельскохозяйственный бизнес, прежде всего в молочном животноводстве, простимулированный региональными мерами поддержки.
Животноводство в центре событий
Наибольшие темпы производства продукции сельского хозяйства отмечаются в Приморском крае. В 2017 году Приморский край вошел в тройку регионов-лидеров страны, где зарегистрированы наибольшие темпы роста производства - 13,8%, в стоимостном выражении объем произведенной продукции оценивается в 48,8 млрд рублей. Важный вклад в эти показатели внесли свиноводческие проекты компании «Мерси Трейд», реализация которых началась в 2011 году ( позже компания стала резидентом сельскохозяйственной ТОР «Михайловский»), и проекты в молочном животноводстве компании «Грин Агро», реализация которых началась в 2009 году. Компания «Грин Агро» построила самый крупный молочный комплекс на Дальнем Востоке - в Ханкайском районе Приморского края, на 2800 голов коров. И рассчитывает в ближайшее время, получив статус резидента Свободного порта Владивосток (СПВ), продолжить реализацию этого масштабного проекта. В планах инвестора - строительство еще двух крупных молочных комплексов, первая очередь одного из них уже близится к завершению.
Таким образом, в крае складывается устойчивая тенденция формирования сельского хозяйства с мощным животноводческим комплексом. Фактически регион в скором времени может претендовать на статус животноводческого центра на Дальнем Востоке. Тем более, здесь реализуется проект по строительству вертикально интегрированного свиноводческого кластера резидентом ТОР «Михайловский» компанией «Русагро», инвестиции которого составили 27,7 млрд рублей. До декабря 2018 года компания планирует поставить во вновь отстроенные свинокомплексы 3,6 тыс. свиноматок и 80 хряков из Дании.
«Мы планируем в 2020 году предложить рынку 35 тыс. тонн свинины в полутушах и кусковом полуфабрикате, а начиная с 2021 года объем предложения кускового полуфабриката и полутуш составит более 50 тыс. тонн. Потребители и жители региона ощутят все преимущества такого крупного проекта», - пообещал во время пресс-конференции этим летом во Владивостоке гендиректор «Русагро» Максим БАСОВ.
По его словам, большой объем производства превратит Приморский край в нетто-экспортера. При этом, в случае сохранения конкуренции, цена на мясо свинины будет падать на Дальнем Востоке так же, как это происходит в европейской части России. По оценкам экспертов, себестоимость производства свинины в России - одна из самых низких в мире. В Приморье же она пока самая высокая в стране, но рост предложения на местном рынке все равно неизбежно приведет к падению цены.
Стоит отметить, что в эту тенденцию формирования дальневосточного животноводческого центра в крае вполне вписывается еще один крупный проект - компании ООО «ТиЭйч Рус Приморский» (российская «дочка» вьетнамского концерна TH Group). Как сообщалось ранее, компания рассчитывает на то, что ей будет предоставлено 50 тыс. гектаров земли в Приморском крае для создания комплекса молочного животноводства полного цикла. По словам инвестиционного директора Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) Валерия ДУБРОВСКОГО, приведенным в сообщении Минвостокразвития, 22 тыс. гектаров будет предоставлено в текущем году, 28 тыс. - в 2019 году. Инвестпроект предполагает строительство животноводческих комплексов для разведения молочных пород крупного рогатого скота с общим поголовьем 15 тыс. голов, в том числе - 7,2 тыс. голов дойного стада. Объем инвестиций в проект, исходя из строительства трех ферм и молокозавода, по предварительным оценкам может составить около 16 млрд руб. При этом вьетнамские бизнесмены рассчитывают наладить рынки сбыта по всему азиатско-тихоокеанскому региону. Под этот проект даже расширили ТОР «Михайловский», включив в него земельные участки Яковлевского района.
Инвестиции идут в мелиорацию
Но не только животноводческие проекты меняют сегодня структуру сельскохозяйственной отрасли в регионе. Растениеводство, хоть и не столь кардинально, но все же в последние годы последовательно наращивало объемы производства, что было вызвано как ростом объемов потребления животноводством внутри региона, так и высоким спросом со стороны соседних стран. В итоге, в этом году в Приморье было засеяно около 470 тыс. гектаров полей, еще три года тому назад посевная площадь края составляла 410 тыс. га.
Стоит отметить, что при всех громких проектах земли в производство вводили в основном местные сельхозпроизводители. Приморье остро нуждается в восстановлении мелиоративных систем, поскольку от них на большей части полей зависит эффективность растениеводства. Но ремонта, в большинстве своем, на этих системах не проводилось в течение почти трех последних десятков лет. Исключение составляла только Мельгуновская гидромелиоративная система, расположенная в рисоводческом Ханкайском районе. Ей управляла южнокорейская компания, более пятнадцати лет поддерживавшая гидросооружения советских времен в рабочем состоянии.
Но ситуация стала меняться буквально в последний год. Собственник Владимиро-Петровской гидромелиоративной системы в том же Ханкайском районе Виктор РУДЕНКО инвестировал в ее восстановление порядка 15 млн рублей. По его словам, система находится в идеальном состоянии для того, чтобы принять инвесторов с проектом по производству риса. Этими инвесторами, по достигнутым договоренностям, станет московская компания в партнерстве с японскими и китайскими компаниями.
Кроме того, в крае ожидаются восстановительные работы мелиоративных систем, рассчитанных на осушение полей. О намерении компании «Русагро» восстановить Репьевскую осушительную систему в Уссурийском районе заявляли ранее руководители отрасли в крае. В этих дорогостоящих проектах участвуют и фермеры. По словам фермера Михаила БЕЛЕКЕЕВА, систему мелиорации и осушения на своих землях в Лазовском районе ему пришлось отстраивать фактически заново, поскольку земли ему достались в очень плохом состоянии, заболоченные полностью. О намерении осушать свои поля «Дальневосточному капиталу» рассказала также фермер Анна ИЛЬИНА из Красноармейского района. Из-за переувлажнения почвы после дождей фермер ежегодно теряет часть урожая.
На пути к «кукурузной революции»
Главные структурные изменения на полях в Приморском крае произошли с соевыми и кукурузными гектарами. Если еще пять лет тому назад соей засевали в регионе половину полей, и это соотношение удавалось удерживать на протяжении нескольких лет, то сегодня эта доля значительно выросла. Продиктованы эти перемены были, безусловно, растущим спросом, прежде всего в Китае, на эту продукцию. Сегодня общее количество гектаров, отданных под эту культуру в крае приближается к 300 тысячам. Соблюдать при таком раскладе севооборот, который помогает защитить почву от истощения, довольно сложно. Ведь под другие культуры в крае отведено намного меньше площади. Например, зерновые в этом году были посеяны на 40 тыс. гектаров, а кукуруза - на 43 тыс.
Но как заявлял ранее директор департамента сельского хозяйства Андрей БРОНЦ, задача для отрасли сейчас состоит в том, чтобы оставшиеся незадействованными 200 тыс. гектаров пашни ввести в оборот. После этого будут введены ограничения по государственной поддержке - там, где не соблюдается севооборот, предприятия будут ее лишены, потому что регион рассчитывает перейти к плану сохранения земель.
Кукуруза - культура, на которую делают ставку крупные холдинги Приморья, ориентируясь на спрос в азиатских странах, за два последних года увеличила свои площади посевов на 3 тыс. гектаров. Компания «Русагро» увеличила посевы кукурузы на 56%. По словам генерального директора Максима Басова, выращивать кукурузу на данный момент выгоднее, чем другие культуры. Тем более всю выращенную в прошлом году кукурузу они продали в Японию. Для роста объемов производства этой культуры, по мнению гендиректора «Русагро», помимо качественных семян необходимы сушилки. Их в крае не хватает, что, собственно, и является одним из основных сдерживающих это развитие факторов. Но ситуация меняется буквально на глазах. Газификация региона и отрасли позволит строить эти сушилки в необходимых количествах. «И произойдет здесь, я считаю, кукурузная революция», заявил он на пресс-конференции.
Фото Ивана БЕЛОЗЕРОВА.
Елена АБАШЕВА. Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2018 год.
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