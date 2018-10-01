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Третья осень закона о Дальневосточном гектаре
За это время более 45,5 тыс. участков уже отдано в пользование участникам программы, и десятки тысяч заявок находятся на рассмотрении.
Гектар для местных
Наибольшей популярность у заявителей пользуется Приморский край. По данным департамента земельных и имущественных отношений, более 12,3 тыс. договоров уже зарегистрировано, около 450 находится на подписании, еще свыше 2 тысяч договоров сформированы и направлены заявителям. В целом, за время действия программы получить бесплатный земельный участок непосредственно в Приморье изъявили желание почти 49 тысяч человек. Это самый высокий показатель среди дальневосточных регионов, участвующих в проекте.
Как известно, на этой земле можно заниматься любой законной деятельностью: построить себе жилье, создать фермерское хозяйство, построить туристические, развлекательные объекты, организовать торговое предприятие или отель. Предполагается, что этот закон будет способствовать заселению Дальнего Востока и, соответственно, позволит привлечь активных людей со всей страны, которые будут участвовать в развитии пустеющего, но стратегически важного макрорегиона, через освоение земли. Но при возникшем в стране повышенном интересе к программе в начале ее реализации, вызванном рекламной кампанией, по данным статистики, порядка 80% поданных заявок приходится все же на самих дальневосточников.
Официальные данные говорят о том, что среди получателей гектара в Приморье - представители 75 регионов. Но лидирующие среди не дальневосточных регионов по количеству заявок москвичи и жители Московской области получили всего только порядка 300 участков. При этом Ведомости отмечали, ссылаясь на слова бывшего врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко, что москвичи по факту в край за дальневосточным гектаром не едут. «Мы еще себя не обеспечили, свои города, а мы уже на себя новые обязательства натянули, что на этом гектаре мы должны построить новые улицы, - цитировали Андрея Тарасенко Ведомости. - Теперь я должен протянуть электричество. Сделал человек гектар себе в Хасанском районе вдоль побережья, а теперь требует: протяни мне электричество, дай мне улицу, дай дорогу, сделай мне мусорку, я хочу, чтобы здесь у меня магазин был. Я еще в городах не навел порядок. По-моему, кто-то поторопился с этой программой».
Декларации не за горами
А между тем, уже совсем скоро наступит срок отчета (подачи декларации) первых получателей гектаров по этой программе об их использовании. По закону срок этот наступает через три года после предоставления земли, и от того, как отчитается каждый гектарщик, станет понятно, сможет он впоследствии стать его собственником или нет. В этом отношении в наиболее выигрышной ситуации оказались фермеры действующих в крае хозяйств, которые полученные, как правило, на всю семью участки просто присоединили к своим обрабатываем полям. Такие гектары автоматически после их предоставления оказались в производстве, и отчет по их использованию не предвещает проблем. По словам фермера Сергея СЕВАРАКШИ, три гектара по программе «Дальневосточный гектар» он сумел получить в Михайловском районе прямо на границе со своими гектарами. Эту землю в первую же посевную он распахал и засеял вместе со всеми остальными гектарами.
Помог «дальневосточный гектар» не только фермерам, но и владельцам личных подсобных хозяйств. Фермер из Ханкайского района Ирина Гуренко, семейная животноводческая ферма которой выросла из личного подсобного хозяйства при помощи полученного в 2013 году гранта «начинающий фермер», теперь благодаря предоставленным трем «дальневосточным гектарам» увеличила ее за счет добавления к своей небольшой молочной ферме маленькой птицефермы. Полученные гектары стали пастбищем для телят и ягнят.
Кстати, Ханкайский район был пилотным, и именно там были первые получатели дальневосточного гектара в Приморье. Ими были пасечники, нуждавшиеся в собственном участке земли для размещения ульев. По словам пчеловода Андрея БИРЮКОВА, свой участок он расчистил и пригласил туда других пасечников. Вместе они самостоятельно отсыпали дорогу, и сейчас на этом гектаре размещаются хозяйства сразу нескольких пчеловодов.
Но проекты, не связанные с действующими на момент получения земли фермерскими хозяйствами, оказались не столь успешными. По словам координатора общественного движения «Дальневосточный гектар» Антона НЕХОРОШКОВА, реализованные проекты по этой программе на сегодняшний день найти в крае не так просто. Сам Антон одним из первых получил свой гектар в пилотном районе, указав в качестве вида деятельности открытие придорожных магазинов и кафе. А отказался он от реализации этой идеи потому, что надежды на оживление ветки автомобильной дороги в Турий Рог не оправдались. «Товарооборот с Китаем вырос, но не по этой ветке», - поясняет Антон. Впрочем, опыт прохождения всех этапов получения гектара, по его словам, был для него необходим, поскольку он помог ему разобраться во многих нюансах новой практики и точнее ориентировать тех, кто обращался к нему как координатору за консультацией по вопросам получения участка. Этим результат его в качестве получателя гектара и ограничился.
Впрочем, это не значит, что отчитываться за первый определенный законом период деятельности на дальневосточных гектарах будет некому. Все-таки самым популярным из указанных видов деятельности было строительство жилья на этой земле. И зачастую помимо жилья получатели гектара планировали на этих землях и хозяйственную деятельность. На своих пяти гектарах в Надеждинском районе Владимир СТОЛЯРОВ планирует заняться животноводством, создать крестьянско-фермерское хозяйство. Но пока на этой земле он строит дом. Ему явно будет чем отчитаться, поскольку дом по большей части уже построен.
Пока получатели гектара еще не знают, как это будет происходить, и на всякий случай собирают все документы о расходах на освоение, различные чеки об оплате и т.п. Как сообщалось ранее, критерии должны были утвердить в первом квартале этого года. Но пока гектарщикам о них ничего не известно. В Агентстве по развитию человеческого капитала эти критерии назвали «очень достижимыми». Полпред Юрий ТРУТНЕВ ранее заявлял, что в них войдут степень застройки участка и объем капиталовложений на освоение. «Мы свои цели поставили, что хотим сделать на этом гектаре определили, и идем к своим целям. Все, что с моей стороны необходимо, я вкладываю сюда. После завершения строительства дома будем живность какую-то заводить, чтобы получать доход с участка. Это в планах. Под это мы и брали 5 гектаров. Нам обещают дорогу сделать. Мы подали все необходимые документы год назад и сейчас ждем решения», говорит Владимир Столяров.
Массового спроса нет
Как неоднократно было заявлено, в Приморье предложено порядка 12 мер поддержки, которые касаются предпринимательской деятельности, развития сельского хозяйства, индивидуального жилищного строительства. Но массового спроса на них нет. В 2017 году ими воспользовались в крае 10 человек на общую сумму 2,5 млн рублей. В более выигрышном положении и тут оказались действовавшие ранее фермерские хозяйства, которым была предоставлена погектарная поддержка в соответствии с госпрограммой развития сельского хозяйства.
Но вот другим видом поддержки, предназначенным для тех, кто строит дом на своих гектарах, оказалось не так просто воспользоваться. Это не получилось у Сергея Севоракши, не видит возможности это сделать и Владимир Столяров. Речь идет о заявленной возможности получить квоту на заготовку древесины для индивидуального жилищного строительства - до 100 кубов древесины.
- Может быть, еще какие-то меры поддержки есть, но у нас навстречу редко идут, - говорит Владимир Столяров. - Я нахожусь в Надеждинском районе, а здесь леса нет. Откуда мне его вывозить? Это с севера края везти надо лес. Я пока не нашел людей, которые бы заинтересовались тем, чтобы мой лес добыть за определенную плату, соответственно. Эта мера интересна, например, для Сибири, для тех, у кого лес под домом. А у нас весь лес на севере остался. И пока в этом отношении все плачевно для получателей гектара.
Кстати, среди мер поддержки гектарщикам предложена и программа льготного кредитования «Почта банком» через магазины-партнеры. Но, как пояснили «Дальневосточному капиталу» в «Почта банке», программа эта работает хорошо, но спрос на нее не такой большой. «Мы опрашивали клиентов-получателей дальневосточного гектара, нужен им сейчас кредит или нет, большая часть ответила, что им не нужен кредит, у них есть собственные средства для освоения дальневосточного гектара, вторая категория граждан сказала, что еще не определились с его использованием», ответили в банке.
Стоит отметить, что в прошлом году в Приморье в общей сложности семь человек получили из средств краевого бюджета гранты на создание и развитие начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств, единовременную финансовую помощь для госрегистрации в качестве юридического лица, ИП или фермерского хозяйства. Еще три человека получили одобрение по заявкам на кредит от «Почта Банка» на общую сумму 657,3 тысячи рублей.
Фото автора.
Елена АБАШЕВА.
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