|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 24 Октября, 03:34 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Формат ГЧП становится модным
Не является исключением в этом плане и Приморский край. Сфера ГЧП, как любое не вполне освоенное поле для деятельности, содержит много неурегулированных моментов и проблем. Одна из них связана с тем, что примеров использования форм ГЧП пока мало.
В Приморье в качестве примера можно назвать АО «Восточный порт» (крупнейшая стивидорная компания в порту «Восточный», Приморский край), специализирующееся на перегрузке угля на экспорт. В рамках проекта строительства Третьей очереди Угольного комплекса компания строит железнодорожный парк.
Железнодорожный парк необщего пользования «Новый» предназначен для приема груженых углем составов, прибывающих в АО «Восточный порт». Строительство парка входит в план реконструкции и развития крупнейшей на Дальнем Востоке железнодорожной станции Находка Восточная ДВЖД. Запуск парка в эксплуатацию запланирован на 1 квартал 2019 года. Объем инвестиций в строительство парка составляет 2,8 млрд рублей.
На территории парка будет построено 12 железнодорожных путей необщего пользования, каждый из которых сможет принимать составы длиной в 71 вагон.
«Проект реализуется на принципах государственно-частного партнерства - техническая спецификация подготовлена ОАО «РЖД», финансирование строительства ведется за счет средств ООО «Управляющая портовая компания» и АО «Восточный порт» без привлечения ресурсов государственного бюджета. Подрядчиком на проведение строительно-монтажных работ является ООО СК «Востокстроймеханизация», - отмечают в АО.
Первым примером государственно-частного партнерства в автодорожной отрасли на Дальнем Востоке может стать проект по строительству и эксплуатации автомобильной дороги «Обход Хабаровска км 13 - км 42». Соответствующее соглашение в ходе IV Восточного экономического форума во Владивостоке заключили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), китайская государственная дорожно-строительная и сервисная компания Shandong Hi-Speed Group, правительство Хабаровского края и группа «ВИС».
Глава РФПИ Кирилл ДМИТРИЕВ высказал мнение, что соглашение с участием Shandong Hi-Speed «может стать фундаментом для привлечения ведущих китайских автодорожных компаний к реализации транспортных концессионных проектов в России».
«Наша работа с иностранными партнерами направлена на то, чтобы привлечь их в проекты, которые станут развитием уже действующих концессий. Строящаяся автомагистраль в Хабаровске - один из таких проектов. Shandong Hi-Speed собирается инвестировать уже не в саму дорогу, а в развитие придорожной территории - сервисы, производства, торгово-логистические комплексы, гостиницы, автозаправки», - отметил глава «ВИСа» Игорь СНЕГУРОВ.
В Приморье по данной схеме планирует работать китайская China Railway International Group (CRIG, входит в China Railway Group Limited, CREC), работающая по модели государственно-частного партнерства с 2014 года. Потенциальный инвестор уже заявил о готовности принять участие в проектах строительства новых автомобильных дорог в Приморском крае, в первую очередь - от Владивостока до порта Восточный.
«В прошлом году делегация нашей корпорации посещала Приморский край и изучала дороги, ведущие к портам. Сегодня мы готовы приступить к проектированию и строительству конкретных участков трасс», - сказал директор департамента CRIG Лян ЭНЬГУАН.
Корпорация уже рассматривает варианты строительства автодороги до порта Восточный. По его словам, при заключении соглашения с российской стороной о реализации проекта и определении модели финансирования, корпорация готова вести дальнейшие переговоры с банками КНР для привлечения средств.
Также GRIG планирует войти в число инвесторов проектов по модернизации международных транспортных коридоров (МТК) «Приморье-1» и «Приморье-2».
На принципах ГЧП предлагается реализовать и проект строительства Владивостокской кольцевой автодороги (ВКАД). В соответствии с технико-экономическим обоснованием (ТЭО), уже подготовленным южнокорейской Yooshin Engineering Corporation, стоимость оценивается в $1,2 млрд.
Разработчики отмечают, что в силу особого значения трансграничных факторов для развития Владивостока проектирование, строительство и эксплуатацию ВКАД необходимо осуществлять силами международного консорциума.
ВКАД планируется построить вдоль Амурского залива. Новая дорога должна разгрузить основные магистрали Владивостока, а также избавить центр города от большегрузного автотранспорта.
Ранее заявлял о планах Руководитель Росгранстроя Леонид БЕРШАНСКИЙ ранее реализовать в Приморье первый в России проект формата государственно-частного партнерства по строительству международного транспортного логистического центра, таможенного терминала и создания электронной очереди на базе автомобильного пункта пропуска «Пограничный».
В туротрасли с участием механизма ГЧП предлагается реализовать комплекс мероприятий на территории национального парка «Бикин» на севере Приморья, которой предусматривает создание там благоприятных условий для развития познавательного туризма и ведения эколого-просветительской деятельности. Для развития инфраструктуры туризма на территории нацпарка планируется привлечь внебюджетные средства на основе государственно-частного партнерства. Реализовать программу планируется в течение 2018-2020 годов.
«Реализация программных мероприятий планируется в рамках государственно-частного партнерства. В частности, сегодня нами рассматривается одна из форм государственно-частного партнерства, до сих пор мало используемая в сфере экотуризма на ООПТ, такая как концессионное соглашение. Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 60,95 млн рублей, из них средства федерального бюджета - 19,3 млн рублей. Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию мероприятий программы средств из внебюджетных источников составляет 41,65 млн рублей», - сообщили в нацпарке.
В перспективе механизм ГЧП может заработать в Приморье и в спорте, что особенно актуально в преддверии зимней Олимпиады 2022 года, которая пройдет в Пекине.
«Раньше инвесторы относились к ГЧП с осторожностью. Сейчас же они ищут возможности вложить средства. Преимущества для инвестора большие - упрощаются конкурсные процедуры, а некоторые банки предоставляют сниженные условия кредитования. Чем больше таких проектов будет реализовываться, тем будет лучше для всех сторон. Для государства это тоже важно, ведь мы вкладываем не меньше средств в развитие инфраструктуры. Теперь у нас появляются партнеры, которые берут на себя эксплуатацию спортивных объектов. Те же детско-юношеские спортивные школы, например, могут получить бесплатную аренду. То есть, мы видим, что сотрудничество взаимовыгодно и для инвесторов, и для государства», - отмечает министр спорта РФ Павел КОЛОБКОВ, на IV Восточном экономическом форуме принявший участие в сессии, посвященной именно вопросу ГЧП в спорте.
Так, ПАО «Мегафон» готово реализовывать новые проекты в регионах Дальнего Востока на условиях шеринга инфраструктуры, сообщила операционный директор компании Анна СЕРЕБРЯНИКОВА на сессии Восточного экономического форума «Информационная инфраструктура - драйвер опережающего экономического развития Дальнего Востока».
«Уникальной особенностью на Дальнем Востоке, которую можно и нужно развивать, является то, что частный бизнес готов присоединяться к крупному государственному бизнесу, крупным инфраструктурным проектам не только в области связи, но и в любую инфраструктуру, будь то «Газпром», энергетика, «СИБУР». Где мы готовы присоединяться на условиях шеринга инфраструктуры (network sharing, коллективное владение и эксплуатация единой инфраструктуры сети или ее частей двумя и более операторами - Прим. авт.) к основному исполнителю крупных инфраструктурных проектов. И тогда бизнес-кейс выглядит совершенно по-другому, тогда ВОЛС можно разделить на двух, трех или четырех игроков, как мы это делаем. И дать конечную услугу», - сказала г-жа Серебряникова.
По ее словам, оператор рассматривает варианты партнерства как с крупными игроками на телеком-рынке, так и с партнерами.
«Соответственно, мы здесь готовы присоединяться как к крупным игрокам, с которыми уже активно сотрудничаем и работаем в области цифровой экономики, так и к другим нашим крупным корпоративным клиентам, которых мы раньше как партнеров не рассматривали. Но на Дальнем Востоке другой возможности не существует. К сожалению, это пока неочевидно для этих компаний», - считает Анна Серебряникова
В «МегаФоне» считают, что планирование инфраструктуры связи следует начинать еще при проектировании новых городов, районов в городах, дорог и т.д.
«В настоящее время, к сожалению, обязательной инфраструктурой считаются дороги и энергетика, а вот инфраструктура связи не входит в этот обязательный перечень. Но есть и хорошие примеры - так, в новом городе Циолковский в Амурской области мы разворачивали связь 4G еще на стадии строительства города», - говорит директор по связям с общественностью Дальневосточного филиала ПАО «МегаФон» Антонина ПРОНИНА.
Досье «Дальневосточного капитала»: Государственно-частное партнерство - юридически оформленное на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнера с одной стороны, и частного партнера с другой стороны, осуществляемое на основании соглашения о государственно-частном партнерстве, в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения доступности и повышения качества товаров, работ, услуг, обеспечение которыми потребителей обусловлено полномочиями органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Олег КЛИМЕНКО.
- Особые режимы стимулируют логистический бизнес в Приморье
- Формат ГЧП становится модным
- Третья осень закона о Дальневосточном гектаре
- Аграрные проекты меняют структуру отрасли
- Местные продукты завоевывают рынок
- Восточный. Экономический. Результативный
- Остров Русский для жизни и интеграции в АТР
- Приморье становится сборочной площадкой
- Приморские судоверфи уже реальность
- Бриллианты "Сделано в Приморье"
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.