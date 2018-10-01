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23 Октября 2018, 09:45 | Проект ДК | Адреса инвестиций. Приморский край

Формат ГЧП становится модным

Инфраструктурные инвестиции считаются одним из самых эффективных инструментов стимулирования экономического развития. При этом развитие механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) в большинстве регионов находится на начальной стадии и формируется, в основном, вокруг транспортной отрасли.

Не является исключением в этом плане и Приморский край. Сфера ГЧП, как любое не вполне освоенное поле для деятельности, содержит много неурегулированных моментов и проблем. Одна из них связана с тем, что примеров использования форм ГЧП пока мало.

В Приморье в качестве примера можно назвать АО «Восточный порт» (крупнейшая стивидорная компания в порту «Восточный», Приморский край), специализирующееся на перегрузке угля на экспорт. В рамках проекта строительства Третьей очереди Угольного комплекса компания строит железнодорожный парк. 

Железнодорожный парк необщего пользования «Новый» предназначен для приема груженых углем составов, прибывающих в АО «Восточный порт». Строительство парка входит в план реконструкции и развития крупнейшей на Дальнем Востоке железнодорожной станции Находка Восточная ДВЖД. Запуск парка в эксплуатацию запланирован на 1 квартал 2019 года. Объем инвестиций в строительство парка составляет 2,8 млрд рублей. 

На территории парка будет построено 12 железнодорожных путей необщего пользования, каждый из которых сможет принимать составы длиной в 71 вагон.

«Проект реализуется на принципах государственно-частного партнерства - техническая спецификация подготовлена ОАО «РЖД», финансирование строительства ведется за счет средств ООО «Управляющая портовая компания» и АО «Восточный порт» без привлечения ресурсов государственного бюджета. Подрядчиком на проведение строительно-монтажных работ является ООО СК «Востокстроймеханизация», - отмечают в АО.

Первым примером государственно-частного партнерства в автодорожной отрасли на Дальнем Востоке может стать проект по строительству и эксплуатации автомобильной дороги «Обход Хабаровска км 13 - км 42». Соответствующее соглашение в ходе IV Восточного экономического форума во Владивостоке заключили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), китайская государственная дорожно-строительная и сервисная компания Shandong Hi-Speed Group, правительство Хабаровского края и группа «ВИС».

Глава РФПИ Кирилл ДМИТРИЕВ высказал мнение, что соглашение с участием Shandong Hi-Speed «может стать фундаментом для привлечения ведущих китайских автодорожных компаний к реализации транспортных концессионных проектов в России».

«Наша работа с иностранными партнерами направлена на то, чтобы привлечь их в проекты, которые станут развитием уже действующих концессий. Строящаяся автомагистраль в Хабаровске - один из таких проектов. Shandong Hi-Speed собирается инвестировать уже не в саму дорогу, а в развитие придорожной территории - сервисы, производства, торгово-логистические комплексы, гостиницы, автозаправки», - отметил глава «ВИСа» Игорь СНЕГУРОВ.

В Приморье по данной схеме планирует работать китайская China Railway International Group (CRIG, входит в China Railway Group Limited, CREC), работающая по модели государственно-частного партнерства с 2014 года. Потенциальный инвестор уже заявил о готовности принять участие в проектах строительства новых автомобильных дорог в Приморском крае, в первую очередь - от Владивостока до порта Восточный.

«В прошлом году делегация нашей корпорации посещала Приморский край и изучала дороги, ведущие к портам. Сегодня мы готовы приступить к проектированию и строительству конкретных участков трасс», - сказал директор департамента CRIG Лян ЭНЬГУАН.

Корпорация уже рассматривает варианты строительства автодороги до порта Восточный. По его словам, при заключении соглашения с российской стороной о реализации проекта и определении модели финансирования, корпорация готова вести дальнейшие переговоры с банками КНР для привлечения средств.

Также GRIG планирует войти в число инвесторов проектов по модернизации международных транспортных коридоров (МТК) «Приморье-1» и «Приморье-2».

На принципах ГЧП предлагается реализовать и проект строительства Владивостокской кольцевой автодороги (ВКАД). В соответствии с технико-экономическим обоснованием (ТЭО), уже подготовленным южнокорейской Yooshin Engineering Corporation, стоимость оценивается в $1,2 млрд.

Разработчики отмечают, что в силу особого значения трансграничных факторов для развития Владивостока проектирование, строительство и эксплуатацию ВКАД необходимо осуществлять силами международного консорциума.

ВКАД планируется построить вдоль Амурского залива. Новая дорога должна разгрузить основные магистрали Владивостока, а также избавить центр города от большегрузного автотранспорта. 

Ранее заявлял о планах Руководитель Росгранстроя Леонид БЕРШАНСКИЙ ранее реализовать в Приморье первый в России проект формата государственно-частного партнерства по строительству международного транспортного логистического центра, таможенного терминала и создания электронной очереди на базе автомобильного пункта пропуска «Пограничный».

В туротрасли с участием механизма ГЧП предлагается реализовать комплекс мероприятий на территории национального парка «Бикин» на севере Приморья, которой предусматривает создание там благоприятных условий для развития познавательного туризма и ведения эколого-просветительской деятельности. Для развития инфраструктуры туризма на территории нацпарка планируется привлечь внебюджетные средства на основе государственно-частного партнерства. Реализовать программу планируется в течение 2018-2020 годов.

«Реализация программных мероприятий планируется в рамках государственно-частного партнерства. В частности, сегодня нами рассматривается одна из форм государственно-частного партнерства, до сих пор мало используемая в сфере экотуризма на ООПТ, такая как концессионное соглашение. Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 60,95 млн рублей, из них средства федерального бюджета - 19,3 млн рублей. Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию мероприятий программы средств из внебюджетных источников составляет 41,65 млн рублей», - сообщили в нацпарке.

В перспективе механизм ГЧП может заработать в Приморье и в спорте, что особенно актуально в преддверии зимней Олимпиады 2022 года, которая пройдет в Пекине. 

«Раньше инвесторы относились к ГЧП с осторожностью. Сейчас же они ищут возможности вложить средства. Преимущества для инвестора большие - упрощаются конкурсные процедуры, а некоторые банки предоставляют сниженные условия кредитования. Чем больше таких проектов будет реализовываться, тем будет лучше для всех сторон. Для государства это тоже важно, ведь мы вкладываем не меньше средств в развитие инфраструктуры. Теперь у нас появляются партнеры, которые берут на себя эксплуатацию спортивных объектов. Те же детско-юношеские спортивные школы, например, могут получить бесплатную аренду. То есть, мы видим, что сотрудничество взаимовыгодно и для инвесторов, и для государства», - отмечает министр спорта РФ Павел КОЛОБКОВ, на IV Восточном экономическом форуме принявший участие в сессии, посвященной именно вопросу ГЧП в спорте. 

Так, ПАО «Мегафон» готово реализовывать новые проекты в регионах Дальнего Востока на условиях шеринга инфраструктуры, сообщила операционный директор компании Анна СЕРЕБРЯНИКОВА на сессии Восточного экономического форума «Информационная инфраструктура - драйвер опережающего экономического развития Дальнего Востока».

«Уникальной особенностью на Дальнем Востоке, которую можно и нужно развивать, является то, что частный бизнес готов присоединяться к крупному государственному бизнесу, крупным инфраструктурным проектам не только в области связи, но и в любую инфраструктуру, будь то «Газпром», энергетика, «СИБУР». Где мы готовы присоединяться на условиях шеринга инфраструктуры (network sharing, коллективное владение и эксплуатация единой инфраструктуры сети или ее частей двумя и более операторами - Прим. авт.) к основному исполнителю крупных инфраструктурных проектов. И тогда бизнес-кейс выглядит совершенно по-другому, тогда ВОЛС можно разделить на двух, трех или четырех игроков, как мы это делаем. И дать конечную услугу», - сказала г-жа Серебряникова.

По ее словам, оператор рассматривает варианты партнерства как с крупными игроками на телеком-рынке, так и с партнерами.

«Соответственно, мы здесь готовы присоединяться как к крупным игрокам, с которыми уже активно сотрудничаем и работаем в области цифровой экономики, так и к другим нашим крупным корпоративным клиентам, которых мы раньше как партнеров не рассматривали. Но на Дальнем Востоке другой возможности не существует. К сожалению, это пока неочевидно для этих компаний», - считает Анна Серебряникова

В «МегаФоне» считают, что планирование инфраструктуры связи следует начинать еще при проектировании новых городов, районов в городах, дорог и т.д. 

«В настоящее время, к сожалению, обязательной инфраструктурой считаются дороги и энергетика, а вот инфраструктура связи не входит в этот обязательный перечень. Но есть и хорошие примеры - так, в новом городе Циолковский в Амурской области мы разворачивали связь 4G еще на стадии строительства города», - говорит директор по связям с общественностью Дальневосточного филиала ПАО «МегаФон» Антонина ПРОНИНА.

 


 

Досье «Дальневосточного капитала»: Государственно-частное партнерство - юридически оформленное на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнера с одной стороны, и частного партнера с другой стороны, осуществляемое на основании соглашения о государственно-частном партнерстве, в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения доступности и повышения качества товаров, работ, услуг, обеспечение которыми потребителей обусловлено полномочиями органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Олег КЛИМЕНКО.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: ГЧП  экономика 


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