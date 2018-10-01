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23 Октября 2018, 10:00 | Проект ДК | Адреса инвестиций. Приморский край

Особые режимы стимулируют логистический бизнес в Приморье

Географическая близость Дальнего Востока России к самым динамично растущим экономикам мира АТР предполагает раскрытие транзитных возможностей региона.

За прошедшие несколько лет доля экономик АТЭС во внешней торговле России увеличилась с 23 до 31%, а в экспорте - с 17 до 24%. Растущий товарооборот разворачивает интерес инвесторов к логистической отрасли. И результат этого не заставил себя долго ждать: именно логистика признана сегодня одной из наиболее перспективных сфер экономики ДФО. По словам экспертов, привлекательности отрасли добавили особые режимы - территории опережающего развития (ТОР) и Свободный порт Владивосток (СПВ). Благодаря этим инструментам, логистическая сфера Приморья каждый год прирастает новыми проектами.

По итогам прошлого года внешнеторговый оборот Приморского края увеличился на 24% и составил $7 067,2 млн. Экспорт вырос на 34% до $3 290,8 млн, импорт - на 17% до $3 776,4 млн. Регион поддерживает внешнеэкономические отношения со 116 странами мира, однако основными партнерами во внешней торговле являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Наибольший объем внешнеторговых операций традиционно приходится на КНР - 47%, Республику Корея - 16%, Японию - 11%. Товарооборот с этими странами ежегодно составляет более 70% внешнеторгового оборота Приморского края.

 


 

С опорой на ТОР

Ежегодно растущий товарооборот раскрывает перед инвесторами возможности логистической сферы. По данным Минвостокразвития, более 10% всех инвестиций, которые привлечены на Дальний Восток, приходится именно на эту отрасль экономики. «Логистика - традиционный бизнес для Приморского края, который, благодаря расположению, имеет широкие возможности для сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона», - рассказал генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис ТИХОНОВ. Как отмечают эксперты, растущему количеству логистических проектов во многом способствовали особые режимы. Из четырех территорий опережающего развития Приморья концентрация логистических проектов наблюдается в самой «многорезидентной» ТОР - «Надеждинская».

Один из крупнейших логистических проектов ТОР - создание не имеющего аналогов в Приморье оптово-распределительного центра (ОРЦ), с мощностью единовременного хранения продовольственной продукции порядка 52 тыс. тонн и с годовым оборотом до 500 тыс. тонн продукции. В него войдут комплекс мультитемпературных складов и других объектов, предназначенных для распределения и организации сбыта продовольственной продукции. Здесь же будут находиться торгово-выставочные павильоны, сельскохозяйственный рынок, зоны таможенного и фитосанитарного и ветеринарного контроля, а также точки, где будут проводиться банковские и страховые операции, всего порядка 40 видов услуг. Реализованный проект обеспечит создание 194 рабочих мест.

ОРЦ Приморья станет частью федеральной сети оптово-распределительных центров. Сегодня строительство таких объектов ведется в соответствии с требованиями программы Министерства сельского хозяйства РФ в целях повышения уровня продовольственной безопасности и обеспеченности населения качественной отечественной сельхозпродукцией. Проект в Приморском крае предполагает инвестиции более одного миллиарда рублей. Как отметил генеральный директор ООО «ОРЦ «Приморье» Евгений КОЛДИН, статус резидента ТОР позволит получить доступ к необходимой инженерной инфраструктуре. Также содействие Корпорации развития Дальнего Востока будет крайне важным при взаимодействии с федеральными структурами. В настоящее время на территории опережающего развития «Надеждинская» резидент ведет подготовительные работы.

Свободный порт запускает логистические проекты

Другой особый экономический режим - Свободный порт Владивосток открыл настоящий логистический бум в Приморском крае. Примерно одна треть проектов, реализующихся в рамках СПВ, имеют логистическую направленность. Истории успеха таких проектов пополнились уже в этом году. Так, компания «Плаза» запустила комплексный бизнес-логистический сервис, предназначенный для внешнеэкономической деятельности российских и иностранных компаний.Менее чем за год резидент осуществил проект по организации грузоперевозок, экспедирования, складского обслуживания, хранения и дистрибьюции товаров. На сегодняшний день уже имеются оснащенные офисные и производственные помещения, а также оборудованные складские помещения класса «А и «В» площадью 11 000 кв. метров с подъездными путями, приобретены терминалы сбора данных, контейнеры рефрижераторные и универсальные, тележки гидравлические и иная погрузо-разгрузочная техника. Резидент заключил договоры по хранению, переработке и доставке товаров автомобильным транспортом. В реализацию инвестиционного проекта вложено 7 млн рублей, создано 190 новых рабочих мест.

Досье «Дальневосточного капитала»: Резиденты Свободного порта Владивосток в рамках соглашений с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» инвестировали в экономику региона 45,7 млрд рублей, создав около 5700 рабочих места. Количество резидентов СПВ в настоящее время уже достигло 882. Общая стоимость реализуемых инвестиционных проектов составляет 525,5 млрд рублей, в результате полной реализации которых будет создано 52,8 тысячи рабочих мест.

Приступил к оказанию транспортно-логистических услуг в этом году еще один резидент СПВ - компания «ТК Русские транспортные линии», которая инвестировала в проект 33 млн рублей. Новое предприятие разместилось в специально построенном двухэтажном здании в городе Находка. Сегодня компания принимает к транспортировке отправления любого объема и веса, осуществляя контроль груза на протяжении пути в режиме реального времени. Еще один резидент СПВ - компания «ТЛК «Прайм» начала работать на территории Владивостокского морского рыбного порта. В спектр услуг этого транспортно-логистического комплекса входят погрузка, разгрузка и хранение товаров, тальманские и юридические услуги. Основу обрабатываемых грузов составляют овощные и фруктовые консервы, поставляемые морским транспортом. Запуск этого проекта, стоимостью 10 млн рублей, позволил создать 42 новых рабочих места. На последующих этапах развития компании число рабочих мест будет доведено до 89.

Также во Владивостоке была введена первая очередь нового логистического комплекса класса «А» со всей необходимой инфраструктурой - компании ООО «Мега». Ранее еще один резидент СПВ - «Авиаполис Янковский» в 2016 году ввел в эксплуатацию складской хаб класса «А», соответствующий современным стандартам. Тогда открытие первого в Приморье складского комплекса такого уровня стало настоящим событием для региона, это был существенный вклад в развитие транспортно-логистической инфраструктуры Приморского края. Сегодня складов категории «А» по-прежнему не хватает в Приморье, и другие бизнесмены подхватили эту возможность для развития, реализуя свои логистические проекты. Как отметил Денис Тихонов, на территории Свободного порта Владивосток наблюдается хорошая динамика по реализации проектов. Режим льготного хозяйствования, действующий сегодня на территории пяти регионов Дальнего Востока, предоставляет предпринимателям хорошие возможности реализовать свои бизнес-идеи при действенной поддержке государства.

Фото Юрия Рогова.

Наталья КОМИССАРОВА.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: склады  транзит  инвестиции  АТР  логистика 


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