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23 Октября 2018, 10:30 | Проект ДК | Адреса инвестиций. Приморский край

Иностранные инвесторы сделают из "Приморья" курорт

Интегрированный развлекательный курорт "Приморье" - один из якорных туристско-рекреационных кластеров края.

Основная задача объекта - не только повысить туристскую привлекательность территории, но и привлечь инвестиции в регион. По данным администрации Приморского края, на сегодняшний день сумма соглашений, подписанных с инвесторами, составляет порядка 70 млрд рублей, из них 16 млрд уже вложены в развитие развлекательного курорта.

ИРК «Приморье» стал одним из главных центров притяжения туристов в Приморский край. Статистика утверждает, что за последние два года общий поток туристов в край увеличился в два раза. А сама отрасль начинает приносить весомый вклад в региональный бюджет. Только интегрированный развлекательный курорт, который сегодня находится в стадии становления, в год приносит более 480 млн рублей налогов и сборов во все уровни бюджета и внебюджетные фонды.

Интегрированный развлекательный курорт «Приморье» должен стать крупнейшей игорной зоной в стране. И строительство его первоочередных объектов идет на иностранные инвестиции. Напомним, первое казино, Tigre de Cristal, начало работать в ноябре 2015-го. Сейчас Tigre de Cristal - крупнейший гостинично-развлекательный комплекс. Недавно владелец Tigre de Cristal, компания «Джи1 Интертейнмент» презентовала вторую очередь проекта. Речь идет о строительстве еще одного гостинично-развлекательного комплекса площадью 100 тыс. квадратных метров (расположен будет неподалеку от первого), рассчитанного на 500 номеров. Построены будут также рестораны, бары, крупнейший в регионе торговый центр, выставочные и конференц-залы. Благодаря этому проекту «Джи1 Интертейнмент» откроет около 2 тысяч рабочих мест.

Отметим, что в этом году гостинично-развлекательный комплекс Tigre de Cristal Hotel & Resort получил международную премию World Travel Awards-2018, которую называют туристическим «Оскаром». Премия была присуждена в номинации «Ведущий российский курорт 2018». Отмечены были заслуги компании и в развитии туристической индустрии Дальнего Востока.

В перспективе такие комплексы, как Tigre de Cristal - включающие не только игровые залы, но и высококлассные отели, рестораны и бары, спортивные и развлекательные объекты - должны появиться по всей территории ИРК «Приморье».

АО «Корпорация развития Приморского края» выступает генеральным девелопером проекта ИРК «Приморье». Оно занимается привлечением инвесторов, обеспечивает проектирование и строительство объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. По словам генерального директора Корпорации развития Приморья Ивана ТРОФИМОВА, в настоящее время резидентами игорной зоны являются пять компаний, все они в рамках второй фазы проекта осуществляют работы над своими объектами. В настоящее время на территории ИРК «Приморье» остаются свободными две инвестиционные площадки, готовые под реализацию новых проектов.

Досье «Дальневосточного капитала»: Ожидаемый объем доходов от проекта ИРК «Приморье» - $2,5 млрд в год. 20 тысяч новых рабочих мест непосредственно при реализации проекта плюс 30 тысяч рабочих мест в смежных областях - еще один ожидаемый итог создания ИРК «Приморье». Налоговые отчисления в федеральный бюджет благодаря проекту вырастут на 912 млн рублей в год, в консолидированный бюджет Приморского края - на 3,3 млрд рублей. Ожидаемое увеличение въездного туризма после начала полномасштабной работы игорной зоны составит порядка 8 млн человек.

«Согласно утвержденному плану, в активной стадии строительства сегодня находятся Naga Vladivostok и Selena. Владелец Tigre de Cristal готовится представить дизайн нового здания, еще два инвестора - российские компании «Гейминг Групп Приморье» и «Шамбала» - в ближайшее время перейдут от проектирования к строительству», - рассказывает Иван Трофимов.

По планам, к 2020 году, когда будут открыты объекты Naga Vladivostok (11-этажный гостиничный комплекс с аквапарком и казино) и Selena (гостиница на 295 номеров, казино на 100 игровых столов, 500 автоматов). Ожидается, что посещаемость игорной зоны «Приморье» увеличится до 1,2 млн человек в год с нынешних 400 тысяч.

Корейский интерес

Около 20 млрд рублей готова вложить в строительство игорной зоны «Приморье» южнокорейская компания K International Inc. Этой осенью она подписала соглашение с Корпорацией развития Приморского края, подтвердив намерение войти в проект игорной зоны со строительством своего игорно-развлекательного комплекса.

«Уверен, что появление нового развлекательного комплекса принесет успех не только вашей компании, но и Приморскому краю. Мы со своей стороны будем на протяжении всего времени работы над проектом оказывать вам необходимую помощь, а также постараемся снять всевозможные административные и иные препятствия, которые каким-либо образом будут тормозить рабочий процесс», - прокомментировал событие вице-губернатор Андрей ЛАРИН.

По словам вице-президента K International Inc. Ли Донг Тэка, решение инвестировать в проект стало результатом серьезной работы, проведенной компанией совместно с Корпорацией развития Приморского края и администрацией региона. «Частное инвестирование в Приморский край можно оценить как серьезный вклад в развитие своего дела на международном уровне, по крайней мере, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поэтому наш выбор вполне обоснованный. Нам очень интересен проект ИРК “Приморье”, мы считаем его экономически рентабельным и перспективным», - говорит Ли Донг Тэк.
По информации пресс-службы администрации Приморского края, проект, который компания планирует реализовать, - не просто казино, а курортная зона с торговым центром, зоной Duty-free, а также развлекательными объектами, среди которых - зона виртуальной реальности, парковая зона, сцена для проведения масштабных концертов, в том числе выступлений К-pop, и другие объекты для семейного и молодежного отдыха. Также, по словам представителя южнокорейского инвестора, к участию в проекте будут привлекаться франшизы известных ресторанов.

 


 

В «Приморье» придут «тропики»

Объем инвестиций в строительство второй очереди Tigre de Cristal Hotel & Resort в интегрированном развлекательном курорте «Приморье» составит около $250 млн.

В планах акционеров помимо строительства еще одного казино на 300 слот-автоматов и 50 игровых столов - открытие нового отеля на 350 номеров, ресторанов, баров, банкетных и конференц-залов.

Как сообщили в администрации Приморского края, в рамках проекта «Фаза 2А» компания планирует строительство крытого пляжного клуба, который будет состоять из плавательных бассейнов, тропических пляжей. С его появлением дальневосточники смогут 365 дней в году наслаждаться летом: полежать на пляже в окружении живых экзотических растений, поплавать в бассейне и насладиться ощущением райского отпуска.

Также планируется строительство торгового центра премиум-класса с бутиками топовых мировых брендов и возможностью беспошлинной торговли.

По словам исполнительного директора TigredeCristal Стелианоса Тсифетакиса, основной владелец акций - компания SummitAscent, а также другие инвесторы и акционеры видят огромный потенциал развития интегрированной зоны «Приморье».

«В рамках проекта «Фаза 2A» компания, обратив внимание на постоянную нехватку комфортных и высококачественных вариантов размещения во Владивостоке, планирует продолжить повышать уровень внутреннего въездного туризма, сосредоточив внимание не только на игровом, но также и на неигровом сегменте развлечений, повышая привлекательность этого региона для отдыха туристов», - сообщил Стелианос Тсифетакис.

В настоящее время Корпорация развития Приморского края совместно с кадровым агентством ANCOR планирует создание Единого кадрового центра, который будет заниматься поиском, привлечением и обучением персонала из различных регионов России для работы на объектах развлекательного курорта «Приморье».

Как считает директор краевого департамента туризма Константин ШЕСТАКОВ, успешная реализация проекта иностранными инвесторами такого уровня, наряду с высокой динамикой въездных туристских потоков, - это лучшая реклама для других представителей игорного бизнеса, способных инвестировать в туристскую отрасль региона. Успех проекта воодушевил инвесторов на реализацию более масштабного проекта на территории курорта.

Фото автора.

Юрий РОГОВ.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Приморье  развлекательный курорт 


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