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Дороги агломерации приводят в норму
Правительством РФ был утвержден паспорт приоритетного общероссийского проекта «Безопасные и качественные дороги». В числе других 38 агломераций страны в проект, почти наполовину финансируемый за счет федерального бюджета, попала и Владивостокская агломерация. В январе 2017 г., после принятия Постановления Правительства РФ №47, проект стартовал. Контроль над его реализацией был возложен на Минтранс РФ и Федеральное дорожное агентство.
Сложный старт
Выполнение проекта «Безопасные и качественные дороги» разбито на три этапа. И на первом - в 2017-2018 годах - основная ставка была сделана на ремонт аварийно-опасных участков дорог, оборудование их тросовыми и барьерными ограждениями, устройство ночного освещения, искусственных неровностей для ограничения скорости транспорта, нанесение разметки, на установку дорожных знаков повышенной видимости, светофоров и систем видеонаблюдения, защитного оборудования на наземных пешеходных переходах и остановках. Выполнению заданных параметров проекта способствует внедрение новых информационных ресурсов, обеспечивающих контроль над эффективностью использования средств дорожных фондов, общественный мониторинг качества и уровня аварийности дорог.
Общая протяженность дорог Владивостокской агломерации к началу прошлого года составляла 2 175,84 км. Из них, в рамках приоритетного проекта, за минувший год было отремонтировано и доведено до нормы 102,46 км. Было установлено 4 новых светофорных объекта и 1 415 дорожных знаков. К началу этого года протяженность дорог Владивостокской агломерации, отвечающих нормативному состоянию, достигла 920,82 км или 42,32% от всей протяженности ее дорожной сети.
Досье «Дальневосточного капитала»: К концу нынешнего года этот показатель должен составить не менее 50%. В 2018 году был запланирован ремонт около 87 километров дорог. Примерно 11,9 - во Владивостокском ГО, 9,9 - в Шкотовском районе, 5,7 - в Артемовском ГО и около 4,9 - в Надеждинском районе.
В этом году на ремонт краевых и муниципальных трасс Владивостокской агломерации было запланировано направить около 1,4 млрд рублей, из которых половину должны были составить федеральные средства, и столько же - средства края.
Еще около 8 километров городских дорог будет отремонтировано в этом году вне программы ремонта по приоритетному проекту. По данным управления дорог и благоустройства городской администрации, в целом с начала года дорожно-строительные работы осуществлялись на участках 120 улиц города. Но, несмотря на столь значительный размах, без поддержки приоритетного проекта было бы сложно повышать качество дорожной сети города и значительно увеличивать объемы выполнения ремонтных работ. К началу этого года доля дорог Владивостока, соответствующих нормативным требованиям к их эксплуатационному состоянию, составляла всего около 30%. Предполагается, что до конца года их уровень возрастет до 38%. Но это - заметно меньше, чем в целом по агломерации. Наметилось явное отставание от требований приоритетного проекта.
В Артемовском ГО в этом году по проекту было запланировано отремонтировать около восьми километров дорог. В администрации города отмечают, что поставленная задача успешно выполняется - завершены работы на улицах Мурманской и Черноморской, а на других ремонт близок к окончанию. При этом дорожники восстанавливали по этим улицам кюветы, укладывали новые лотки ливнестоков, выбирали слабый грунт на месте образования пучин, и в завершение укладывали два слоя асфальтобетона.
По заключениям ФКУ «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства» асфальт, укладываемый по федеральной программе, по всем параметрам соответствует требованиям ГОСТа.
В начале сентября заместитель директора Росавтодора Андрей КОСТЮК оптимистично отозвался о выполнении задач по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» в Приморье. По его мнению, за прошлый год в его рамках до нормативных показателей были подтянуты около 7% дорог агломерации, а к концу этого года доля нормативных дорог, вероятно, увеличится до 51%. При этом на ближайшие четыре года краю на дороги Владивостокской агломерации будет ежегодно выделяться около 680 млн рублей.
Обещана поддержка
Кардинально переломить ситуацию по Владивостоку к лучшему должна помощь федерального бюджета. Притом, что объем средств, аккумулируемых Дорожным фондом Приморья, на этот год составил около 10 млрд рублей, и еще 1,5 млрд край получил за последние годы в рамках приоритетного проекта, денег на осуществление дорожных планов явно недостаточно. К тому же, в этом году на юг Приморья сильно навалились тайфуны, после которых состояние городских дорог резко ухудшилось. Быстро ликвидировать последствия ударов стихии не удалось, что наряду с критикой врио губернатора дорожного ремонта в городе, вероятно, стало одной из причин подачи в отставку с поста заместителя главы администрации города одного из опытнейших дорожников края Леонида ВИЛЬЧИНСКОГО.
В рамках заседания президиума Госсовета, проведенного во Владивостоке президентом РФ Владимиром Путиным 10 сентября, краю на модернизацию дорожно-уличной сети Владивостока и строительство в регионе социальных объектов было решено дополнительно выделить 5,1 млрд рублей. Столь серьезных вливаний в развитие дорожного хозяйства города со стороны федерального центра не было со времен дорожного строительства накануне саммита АТЭС 2012 года.
Эта поддержка сделает более реальным выполнение второго и третьего этапов приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» по Владивостокской агломерации. При этом помимо дорожно-ремонтных работ в рамках второго этапа в 2019-2021 годах будут вестись строительство и реконструкция дорог, внедрение интеллектуальных систем управления дорожным движением и различными объектами транспортной инфраструктуры, а также - работа по синхронизации развития транспортной инфраструктуры по всем видам транспорта с планами развития территорий и градостроительной политикой региона. В 2022-2025 годах в рамках третьего этапа проекта будут выполнены работы по завершению программы комплексного развития транспортной инфраструктуры агломерации.
Актуальность реализации федерального приоритетного проекта во Владивостоке безусловна. Городская администрация предложила самим горожанам выбрать улицы, которые в его рамках следует отремонтировать в 2019 году. В итоге их окончательный список оказался почти в 3 раза больше, чем в этом году - 29, и в 4 раза больше, чем было отремонтировано в 2017 году.
Кстати, помимо качественного улучшения состояния дорог Владивостокской агломерации к следующему году не менее, чем на 50%, а к 2025-му - на 85%, на эти же проценты должны сократиться к уровню 2016 года и места концентрации дорожно-транспортных происшествий.
В конце августа на федеральном уровне, уже вне этого проекта, было принято решение о финансировании очень важного для Владивостокской агломерации строительства участка третьей очереди скоростной дороги Владивосток - Находка - порт Восточный. Находится он уже за пределами агломерации, в отличие от уже построенного артемовского участка дороги. Длина нового отрезка от села Царевка Шкотовского района до Порта Восточного составит 103 километра. После его ввода общая длина новой трассы с цементобетонным покрытием с уже введенными участками составит около 146 километров. На ней будет сделано 120 инженерных сооружений. По 4 полосам движения эта дорога обеспечит транспортный трафик со скоростью до 110 км в час, с пропускной способностью до 30 000 единиц машин в сутки, с нагрузкой на ось до 11,5 тонн. Эта дорога сможет активно использоваться для международного грузового транспортного потока между северными провинциями Китая и Приморьем.
Предполагается, что из федерального бюджета на нее будет выделено более 140 млрд рублей, и около 20 млрд - из краевого. Начать строительство этого участка предполагается в 2020 году.
Фото автора.
Виктор КУДИНОВ.
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