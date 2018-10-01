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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 29 Октября, 17:22 |
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Скидки стимулируют продажи новых машин в Приморье
Автомобильный бизнес для Дальнего Востока исторически выступал одной из важнейших сфер экономики. В сложные 90-е годы импорт подержанного автотранспорта из Японии давал возможность заработать большому проценту населения. Сегодня под влиянием государства авторынок начал меняться, и поток инвестиций плавно перетекает от праворульного импорта к дилерским сетям.
Потенциал здесь есть: обновление автопарка на Дальнем Востоке - пока еще сжатая пружина, которая может обеспечить двузначный рост продаж новых автомобилей. И несмотря на то, что владельцы «праворулек» не ринулись массово пересаживаться за левый руль, ситуация на рынке внушает дилерам оптимизм - интерес к продукции автосалонов стабильно растет.
Согласно результатам исследования аналитического агентства «АВТОСТАТ», за восемь месяцев этого года объем рынка «праворульных» автомобилей в России достиг 401,6 тыс. единиц, что на 1,6% больше, чем за тот же период 2017 года. Больше всего автомобилей с правым рулем продается в регионах Дальнего Востока, лидирует здесь Приморский край, жители которого за 8 месяцев приобрели около 60 тысяч «праворульных» легковых автомобилей, что составляет почти 15% от общероссийского объема.
Правый руль не сдает позиции
Впрочем, такую долю сегмента обеспечивают не импортируемые автомобили, а перепродажи на вторичном рынке. Как отметил предприниматель, занимающийся ввозом иномарок, Владимир К., японский сегмент вторичного автомобильного рынка после 2014 года вошел в серьезный кризис. «Это настолько серьезный спад, который я до этого никогда не видел, и вряд ли ситуация станет лучше. Обороты значительно упали, а некоторые уже привезенные автомобили стоят на авторынке не первый год. Многие компании, занимавшиеся ввозом машин из Японии, закрылись - в таких экономических условиях вести бизнес стало невыгодно. Сегодня привоз автомобиля возрастом старше пяти лет становится нерентабельным из-за высоких сборов, а более свежие машины еще в Японии стоят немалых денег. Отыгрывает и разница курсов - в настоящий момент она опять не в пользу россиян. Пока автомобиль идет несколько недель до таможни, его цена может очень сильно меняться, и спрогнозировать конечную стоимость крайне сложно. А пути назад у людей нет - машина куплена, ее придется растаможить», - делится предприниматель.
Досье «Дальневосточного капитала»: Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 5 месяцев 2018 года жители Дальневосточного федерального округа приобрели 113,8 тыс. поддержанных легковых автомобилей, что на 2,5% больше, чем в январе - мае прошлого года. Самой популярной моделью на вторичном рынке Дальнего Востока является Toyota Corolla, продажи которой увеличились на 5% и составили 7,7 тыс. единиц. На второй строчке - Toyota Prius, которая разошлась тиражом в 4,9 тыс. перепроданных экземпляров (+54%). Далее в рейтинге расположилась Honda Fit с результатом 3,4 тыс. единиц (+48%). Замыкают пятерку лидеров еще две модели Toyota - Mark (3 тыс. шт.; -14%) и Vitz (2,6 тыс. шт.; +15%).
В этом свете условия автодилеров выглядят намного стабильнее, чем предпринимателей, занимающихся ввозом иномарок и запчастей в Россию. На фоне скидок, специальных банковских продуктов, дополнительного сервиса, расширения линейки брендов за счет новых инвестиций, машины из автосалонов должны были забрать большую долю продаж. Однако этого пока не происходит. «До 90% покупателей автомобилей идут на рынок или заказывают машины. Переход на новые автомобили будет происходить медленно, не стоит ждать резкого скачка, - уверен руководитель «Сумотори-Авто» Сергей ВЕРКЕЕНКО. - Но в итоге люди будут чаще обращать внимание на дилерские автомобили, поскольку на рынке б/у машин, привезенных из Японии, растет количество предложений, сопоставимых по цене с салонными машинами. Например, популярный у приморцев гибридный Toyota Prius, возрастом до пяти лет, импортируемый из Страны восходящего солнца, обойдется как минимум в 900 тысяч рублей. За такие деньги уже можно приобрести новый автомобиль, который будет не менее экономичным за счет современного двигателя».
Скидки подъехали
Неплохо стимулируют интерес дальневосточников к левому рулю и специальные скидки. Так, с 11 апреля и до конца 2018 года жители ДФО могут получить 25% скидку при покупке нового автомобиля по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Скидка распространяется на машины, приобретаемые в кредит, стоимостью до 1 млн 450 тыс. рублей. Программа «Семейный автомобиль» доступна для клиентов, имеющих двух и более несовершеннолетних детей, а «Первый автомобиль» - предназначена для водителей, в собственности которых не было еще ни одной машины. В прошлом году участники программ могли воспользоваться льготным кредитом и 10% скидкой на первый взнос. Как отмечают дилеры, приморцы проявляют интерес к программам. Как отметил один из представителей авторынка, практически все, кто приобретал автомобиль в кредит, старались стать участниками той или иной программы, если подходили под условия. Это стало существенным инструментом для стимулирования продаж.
Досье «Дальневосточного капитала»: Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за пять месяцев 2018 года жители Дальневосточного ФО приобрели 5,8 тысяч новых легковых автомобилей, что на 23% выше результата годичной давности. Самой популярной моделью на рынке Дальнего Востока является внедорожник Toyota Land Cruiser Prado - он разошелся тиражом в 408 экземпляров, что на 59% больше, чем в январе - мае прошлого года. Лидер 2017 года - кроссовер Toyota RAV4 - опустился на вторую строчку. Его продажи снизились на 16% и составили 371 единицу. На третьем месте - кроссовер Hyundai Creta (324 шт.), реализация которого выросла в 2,2 раза. В пятерку лидеров также входят УАЗ «Патриот» (320 шт.; +28%) и Toyota Land Cruiser (267 шт.; -8%).
Несмотря на то, что бесспорными лидерами ДФО по-прежнему остаются японские бренды: Toyota, Nissan и Lexus, под действием программ дальневосточники «оттаяли» и к отдельным моделям непопулярных ранее корейских и российских марок. Так, менталитет региона и запросы клиентов учел УАЗ, предложивший рынку полноприводный внедорожник «Патриот», попадающий в ценовой диапазон до 1 млн 450 рублей. Побил рекорд продаж и полноприводный корейский кроссовер Hyundai Creta, также подходящий под условия льготного кредитования. В то же время, приморский рынок безжалостно обошелся с другим корейским брендом - Kia, не имеющим в арсенале аналогичных автомобилей. В итоге марка уходит с автодилерского поля региона.
Развивается и вторичный рынок леворульных автомобилей. Как отмечают представители дилерских центров, программа Trade-In стимулирует этот процесс. «Trade-In очень популярен в Приморском крае, и на автомобили, которые по программе сдают владельцы, даже образуется очередь. Леворульную дилерскую машину, возрастом в два-три года «поймать» на вторичном рынке не так-то просто. Если первый владелец не сдает его по программе в салон, получая таким образом скидку на новый, то автомобиль обычно уходит к родственникам или знакомым. В чем секрет такой популярности? У любой дилерской машины есть уникальный код, и любой сотрудник сервиса может дать полный расклад, что конкретно ремонтировали в гарантийный период. Не нужно ничего выяснять, история такого автомобиля абсолютно прозрачна, что и делает его более привлекательным на фоне подержанных «японок» с закрытым списком поломок и невозможностью точно определить текущее состояние машины», - считает Сергей Веркеенко.
Фото автора.
Наталья КОМИССАРОВА.
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