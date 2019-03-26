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Четверг| 18 Апреля, 06:08 |
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Дефицита не будет: воду Пушкинской депрессии очистят от железа и обработают ульрафиолетом
В прошлом Владивосток и примыкающие к нему территории, вошедшие недавно во Владивостокскую агломерацию, не раз сталкивались с дефицитом питьевой воды. Возникал он по причине того, что водоснабжение здесь всегда зависело от состояния водохранилищ. А они из-за малого количества осадков иногда теряли свои запасы до критического уровня, и тогда вводились режимы ограничений для предприятий и населения. Для экономики и людей эти ограничения были серьезной неприятностью. Уже несколько десятилетий устойчивость водоснабжения агломерации связывается с планами освоения месторождения подземных вод Пушкинской депрессии в Надеждинском районе. Можно ли на них уже надеяться? На этот вопрос отвечает начальник управления по строительству и капитальным ремонтам КГУП «Приморский водоканал» Сергей ДУЛИЦКИЙ.
- Сергей Анатольевич, какой водный потенциал сегодня задействован вашим предприятием для обеспечения потребителей водой, и на какие резервы рассчитываете в будущем?
- В Приморье, в отличие от многих других регионов, водоисточниками являются не реки, а водохранилища, наполняемые чистой водой, стекающей с сопок. Крупнейшим водоисточником и основным поставщиком воды для Владивостока и его окрестностей сейчас является Артемовское водохранилище. Для водоснабжения города используются также Богатинское и Седанкинское водохранилища. Ежесуточно КГУП «Приморский водоканал» подает потребителям около 300 тысяч кубометров чистой питьевой воды. И есть определенный запас при обилии осадков. Но повышенный и устойчивый спрос в будущем можно будет удовлетворить только за счет других источников.
Самым перспективным и надежным источником, который должен быть задействован, считается Пушкинская депрессия. Ее освоение было начато еще в советское время. Еще в 1980-е оборудовали площадки со скважинами, строили водовод, насосные, объекты для обработки воды. Потом все бросили, пытались пресекать разворовывание, восстанавливать. И в итоге - вернулись, чтобы у нас все же появилась возможность подачи воды именно с Пушкинского водозабора.
- Высок ли его потенциал?
- Ранее в районе Пушкинской депрессии было пробурено и освоено 46 водозаборных скважин глубиной до 150 метров, способных выдать в систему водоснабжения 125 тысяч кубометров в сутки. Такой объем позволит обеспечить производственные мощности не только территории опережающего развития «Надеждинская», но в какой-то перспективе даст дополнительный объем питьевой воды и Владивостоку, хотя для него запасов воды сегодня хватает и так.
При необходимости здесь можно выйти на добычу до 250 тысяч кубов воды в сутки. Это особенно важно в случае каких-то неблагоприятных экологических или техногенных ситуаций, которые могут негативно повлиять на качество воды в открытых водохранилищах. Ценность этого месторождения именно в том, что оно является закрытым от таких случайностей источником воды, и это важный фактор безопасности ее использования.
- То есть, это вода гарантировано высокого качества?
- В подземных хранилищах этого месторождения накоплены огромные объемы уникальной чистейшей воды. Ее качество очень высокое. Слои грунта и глины, через которые проходят дождевые потоки и талые воды, являются эффективными природными фильтрами. Но, чтобы подземная вода стала по-настоящему «живой», соответствовала строгим нормам СанПИНа, необходимо снизить в ней содержание железа и кремния - высокий уровень этих веществ характерен практически для всех подземных водоисточников. И соответствующий технологический процесс, и оборудование предусмотрены и проектом строящегося комплекса водоподготовки вблизи поселка Раздольного в Надеждинском районе.
В принципе, до готовности к эксплуатации Пушкинскую депрессию КГУП «Примводоканал» довел еще в период подготовки к саммиту АТЭС 2012 года. Однако высокая насыщенность воды железом не позволила тогда в полной мере задействовать этот ресурс. Только после ввода станции обезжелезивания в этом году проблема будет решена - подаваемая отсюда вода станет полностью соответствовать нормам питьевой.
В планах на этот год - построить наши сети как до границы территории опережающего развития «Надеждинская», так и внутри осваиваемой площадки. В рамках границ ТОР к середине февраля около 800 метров таких сетей уже построено, и они готовы принять воду.
К настоящему времени строители - подрядчик и субподрядная компания «Комплексные системы» - по проекту, выполненному компанией ООО «ЭТНА-51», выполняют работы по комплексу сооружений, необходимых для водоподготовки - это станция обез- железивания и станция очистки в районе поселка Раздольного. Сейчас ведется монтаж металлокаркаса основного здания станции очистки. В целом, она будет состоять из комплекса зданий. Кроме основного производственного объекта здесь будут построены несколько вспомогательных сооружений, таких, как хлораторная, административно-хозяйственный блок, контрольно-пропускной пункт и другие. В настоящее время уже закупается оборудование, которое будет устанавливаться на этих объектах.
- Вы сказали хлораторная?!
- Это просто профессиональный термин для названия помещения. На самом же деле, вода из подземного водохранилища будет очищаться по современным технологиям, исключающим применение опасного жидкого хлора. Как и на других станциях водоподготовки КГУП «Примводоканал», обеззараживание питьевой воды на этой станции будет делаться с применением гипохлорида натрия, который эффективен при очистке воды, но, в отличие от жидкого хлора, не образует токсичных хлорорганических соединений.
Гипохлорид натрия производится на станции водоподготовки из обычной поваренной соли методом электролиза. Его количество дозируется и подается в воду автоматически. Кстати, наше предприятие первым в регионе и одним из первых в стране начало использовать это вещество для обеззараживания воды, отказавшись от жидкого хлора.
Помимо этого, вода у нас обрабатывается и ультрафиолетом.
- Какой определена вводная мощность?
- По первой очереди, которую мы должны сдать в этом году - 30 тысяч кубометров воды в сутки. Проектная документация на эту мощность прошла госэкспертизу, получила финансирование из бюджета Приморского края - более 600 миллионов рублей. По следующей очереди мощность будет 65 000 кубометров. Но в перспективе станция достигнет мощности водоочистки до 250 000 кубометров в сутки.
По контракту срок завершения основных работ по объектам первой очереди - лето 2019 года. У строителей, правда, имеется некоторое отставание от рабочего графика. Прежний подрядчик с работой здесь не справился - пришлось заменить. Новый обещал, что удастся вернуться в график.
- Уже определились первые потребители?
- Да. Это будут объекты и производства, строящиеся на территории опережающего развития «Надеждинская». По предварительным расчетам, они нуждаются в 10 тысячах кубометров воды в сутки. Там ее уже ждут. Есть и другие потенциальные абоненты «Примводоканала», для которых Пушкинская депрессия будет использоваться как водоисточник. Число потребителей у нас с каждым годом растет. Так что перспективы есть.
Виктор КУДИНОВ.
Журнал "Дальневосточный капитал", март, 2019 год.
- Дефицита не будет: воду Пушкинской депрессии очистят от железа и обработают ульрафиолетом
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