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Транспортные коридоры: логика есть, не хватает конкретики
Правительство РФ еще 30 декабря 2016 года утвердило концепцию развития международных транспортных коридоров (МТК) «Приморье-1» и «Приморье-2», которая включает в себя конкретные действия по развитию коридоров, а также нормативные и организационные моменты. Прошло полтора года, но особых подвижек в этом направлении не произошло - интерес китайской стороны присутствует больше на словах, а возможности российской стороны ограничены по финансированию.
Подписание межправительственного соглашения (Россия- Китай) о совместном развитии международных транспортных коридоров может состояться на полях IV Восточного экономического форума во Владивостоке, который пройдет 11-13 сентября на острове Русский. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ считает, что оба МТК выгодны сторонам: Китай получает короткий выход к портам, а РФ будет использовать транзитные возможности.
Изначально планировалось, что основной грузопоток по международным транспортным коридорам будет обеспечен китайскими грузоотправителями. Потенциальный объем грузовой базы два года оценивался порядка 45 млн тонн в год. Минвостокразвития поясняло, что «привлечение данного объема позволит максимально эффективно развить инфраструктуру перевалочных мощностей дальневосточных портов, а также железнодорожную и иную логистическую инфраструктуру».
Увы, но на данном этапе грузовая база меньше в разы, а структурирования коридоров так и не произошло. В перечне запланированных объектов - строительство и модернизация морских причалов и терминалов, а также объектов транспортно-дорожной инфраструктуры. В число задач также входят реконструкция международных пунктов пропуска и развитие автотранспортной сети. Так, в рамках развития МТК «Приморье-1» ведется строительство автотрассы Владивосток - Находка - порт Восточный, а также реконструкция трассы Уссурийск - Пограничный - Госграница. В 2018 году этот участок планируется сдать в эксплуатацию, что позволит значительно ускорить движение транспорта от границы до Уссурийска.
Расчетная интенсивность движения на дороге Владивосток - Находка - Порт Восточный к 2033 году может составить 30 тыс. автомобилей в сутки. Дорога пройдет в обход нескольких населенных пунктов, что снизит транспортную нагрузку в них, повысит безопасность пешеходов, а также положительным образом скажется на экологической ситуации на территориях.
Врио главы Приморья Андрей ТАРАСЕНКО считает, что МТК могут заработать в полной мере до 2025 года. Реализация этих проектов включена в разрабатываемую стратегию развития региона.
Во время июньского визита в Харбин он пояснил, что развитие коридоров, по сегодняшним оценкам, требует крупных капиталовложений и предполагает активное участие частных инвесторов.
«Особо хотел бы остановиться на международных транспортных коридорах «Приморье-1» и «Приморье-2», которые проходят через территорию Свободного порта Владивосток и соединяют китайские провинции с портами Приморского края. Приморский край как одна из точек сопряжения концепции Экономического пояса Шелкового пути и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) играет особую роль в этих глобальных проектах, для реализации которых на разных этапах в общей сложности потребуется более 300 млрд рублей. Именно поэтому в них планируется привлекать частные инвестиции», - сказал г-н Тарасенко.
В начале ноября 2017 года в Пекине в ходе XXII регулярной встречи глав правительств России и Китая стороны договорились о подготовке технико-экономического обоснования создания инфраструктуры МТК с China Communications Construction Company (СССС, госкорпорация по строительству объектов транспортной инфраструктуры). По итогам работы в Приморье китайская компания также должна разработать проектно-сметную документацию.
Бывший министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА на IV Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) в Крыму заявлял, что подготовленное китайской стороной предварительное ТЭО предполагает меньшие затраты на создание МТК и более высокую востребованность коридоров, чем первоначальные оценки российской стороны.
«Объем инвестиций в создание инфраструктуры МТК-1 и МТК-2 наши китайские партнеры оценили поменьше, а объем грузовой базы - побольше. Нас это только радует. О чем это говорит? О том, что проект еще более жизнеспособен, чем предварительно оценивалось, еще более перспективен и эффективен», - сказал теперь уже экс-министр.
«У нас ТЭО есть, но когда была встреча глав правительств Дмитрия МЕДВЕДЕВА и Ли Кэцяна, коллеги из КНР сказали, что им надо тоже посчитать. Они подготовили, но рассчитали окупаемость на основе существующего транспортного потока... Нельзя эти расчеты класть в основу. Мы договорились, что эту работу продолжим. И в течение трех месяцев найдем согласованный вариант», - сказал в апреле Юрий Трутнев.
На данный момент интерес к участию в модернизации МТК проявили китайские China Communications Construction Company, China Railways International Group (CRIG, входит в China Railway Group Limited) и Guanda. Последняя даже озвучила, что планирует инвестировать 187,5 млрд рублей в проекты.
Еще один интересант - группа компаний «Порт Хэбэй» (Hebei Port Group). В сентябре 2017 года в рамках III Восточного экономического форума «Порт Хэбэй» заключил соглашение о развитии двусторонних отношений в сфере коммерческой логистики и создании портовых промышленных кластеров с ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (входит в транспортную группу FESCO). «Порт Хэбэй» является комплексным государственным предприятием в области строительства портов, развития и управления госимуществом, включает в себя мощности портов Циндао, Цаофэйдянь, Хуангэ и около 40 небольших портов в Бохайском заливе. Компания является крупным предприятием по портовым перевозкам балкерных грузов.
Китай, в том числе, заинтересован в транзитных перевозках до 100 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера) ежегодно в Южную Корею и Японию через международный транспортный коридор «Приморье-2». По словам заместителя главного инженера Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал ОАО «РЖД») Алексея ПРУДНИКОВА, такие цифры китайская сторона озвучила после проведения декабрьских тестовых перевозок через погранпереход Хуньчунь-Камышовая на порт Зарубино.
В настоящее время транзит контейнеров осуществляется по МТК «Приморье-1», в котором задействован железнодорожный погранпереход Суйфэньхэ - Гродеково: через него в порты южного Китая в 2017 году проследовало 7,2 тыс. TEU, что в 2,2 раза превысило результат 2016 года.
Стоит отметить, что станция Гродеково, по данным РЖД, уже достигла предела возможностей и нуждается в реконструкции. При этом Китай продолжает активно вкладываться в развитие своей станции в Суйфэньхэ: ее перерабатывающие мощности достигли 38,5 млн тонн, что втрое больше, чем у приморской.
Станция Гродеково состоит из четырех участков - Гродеково-1 и Гродеково-2, Сосновая Падь и Рассыпная Падь, последние две работают как разъезды для скрещения поездов.
Одним из вариантов разгрузки узла на краткосрочную перспективу РЖД видит удлинение приемоотправочного пути станции Сосновая Падь до полезной длины 71 условный вагон. Это, в частности, позволит формировать готовые полносоставные поезда с контейнерами в Суйфэньхэ, принимать их и передавать на Гродеково для дальнейшей отправки в приморские порты. В настоящее же время из-за нехватки полезной длины поезд приходится разбивать на две части. Эта мера позволит увеличить ежегодный грузооборот пункта на 4 млн тонн (в 2017 году через пункт пропуска прошло более 10 млн тонн).
Досье «Дальневосточного капитала»: Транспортный коридор «Приморье-1» связывает приграничный китайский город Суйфэньхэ, станцию Гродеково, Пограничный район Приморского края и порты на востоке края. В него входят автомобильные дороги (Уссурийск - Пограничный - госграница, Владивосток - Находка - порт Восточный), железнодорожная и портовая инфраструктура. По этому коридору грузы из китайской провинции могут следовать кратчайшим маршрутом в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) через российские порты на востоке Приморья. Транспортный коридор «Приморье-2» соединяет китайскую провинцию Цзилинь с портами Славянка, Зарубино и Посьет.
Фото Юрий Рогов.
Олег КЛИМЕНКО.
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