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Восход "Звезды" продолжается
Одной из наиболее ярких «историй успеха» созданных в России территорий опережающего развития является расположенная в Приморье ТОР «Большой Камень». Строительство в одноименном городе суперверфи «Звезда» уже сегодня дает импульс не только экономике Приморья, но и российскому судостроению в целом. В перспективе преимущества, которые дает режим ТОР, помогут локализовать производство комплектующих и снизить себестоимость конечной продукции.
Кроме того, реализация «якорного» для ТОР «Большой Камень» проекта судостроительного комплекса «Звезда» подразумевает строительство новых жилых микрорайонов, а также объектов социальной, дорожной и коммунальной инфраструктуры. По некоторым расчетам, с учетом членов семей работников суперверфи «Звезда», население Большого Камня через несколько лет может вырасти на 40%, или на 16,9 тысяч человек. Причем уже к 2019 году - времени завершения первого этапа проекта - прирост может составить около 7 тысяч человек.
Строительство с опережением
Судостроительный комплекс будет выпускать суда водоизмещением до 350 тысяч тонн, элементы морских платформ, суда ледового класса, специальные суда и другие виды морской техники. Планируется, что объем металлообработки на верфи «Звезда» после ее выхода на полную мощность составит 330 тысяч тонн обрабатываемой металлопродукции в год. Для сравнения: сегодня совокупный объем металлообработки на всех верфях РФ примерно вдвое больше этого показателя.
Первая расширенная очередь строительства верфи включает в себя блок корпусных производств и окрасочные камеры, открытый тяжелый достроечный стапель с передаточным доком для строительства судов, морской техники и цеха насыщения. Срок ввода всех объектов первой расширенной очереди - 2019 год. Блок корпусных производств и окрасочные камеры сданы в эксплуатацию в 2016 году. В августе 2017 года получено разрешение на ввод в эксплуатацию открытого достроечного стапеля. Сдача пилотного заказа запланирована на 2019 год.
Полностью проект строительства ССК «Звезда» предполагается завершить к 2024 году, но как рассказал в ходе Международного дальневосточного морского салона вице-президент НК «Роснефть» Андрей ШИШКИН, уже сегодня на ССК «Звезда» активно ведется строительство первых судов. Это четыре многоцелевых судна снабжения ледового класса, в том числе Arc7, уникальный по своим характеристикам, который должен сойти со стапелей в 2019 году. По мере изготовления секции будут перемещаться на недавно сданный открытый стапель, где с помощью кранового оборудования китайского производства будет происходить сборка корпусов. Кроме того, начаты работы по закладке первой секции первого в России судна класса «Афрамакс». Работа по формированию портфеля заказов для суперверфи продолжается.
- Уже заключено 26 твердых контрактов, до конца года планируется заключить еще около 60 контрактов на строительство судов и объектов морской техники. Эта работа направлена, в первую очередь, на своевременное выполнение потребностей судовладельцев, - сообщил заместитель главы Минпромторга РФ Олег РЯЗАНЦЕВ.
Опережающими темпами строится ключевой объект второй очереди ССК «Звезда» - крупнейший в России сухой док длиной 485 метров. Ввести сооружение в эксплуатацию планируется в начале 2020 года. Ввод сухого дока позволит спускать на воду суда длиной более 300 м и шириной более 50 м, а также объекты морской техники. На «Звезде» будут строиться крупнотоннажные суда, аналогов которым не создавали ни в советский, ни в постсоветский период. Например, уже через несколько лет со стапеля ССК должен сойти самый мощный в стране ледокол «Лидер».
- Новый судостроительный комплекс будет строить широкую линейку средних и крупнотоннажных судов, морской техники, и фактически станет «ядром» дальневосточного судостроительного кластера. А в перспективе он сможет взять на себя основную долю в постройке рыбопромыслового флота Дальнего Востока, - отметил вице-премьер России Юрий БОРИСОВ.
Льготы для локализации
По словам вице-президента НК «Роснефть» по энергетике, локализации и инновациям Андрея Шишкина, выбор Приморья в качестве места для размещения судостроительного кластера был продиктован экономико-географическим положением региона, его ролью «морских ворот» востока России. Кроме того, представитель компании, возглавляющей консорциум инвесторов ССК «Звезда», отметил важность создания в Большом Камне одноименной территории опережающего развития, якорным резидентом которой и является суперверфь.
- Льготы, предоставляемые резидентам ТОСЭР «Большой Камень», делают площадку привлекательной для партнеров проекта и позволяют сформировать технологическую цепочку вокруг ССК «Звезда», - подчеркнул Андрей Шишкин.
Логика развития «Звезды» подразумевает создание вокруг суперверфи проектных организаций. С целью разработки и создания современных судов и морской техники, в рамках заключаемых с ССК №Звезда» контрактов, «Роснефтью» уже формируется инженерный центр на базе конструкторского бюро «Лазурит». Ведется работа по созданию учебного центра суперверфи: по словам Андрея Шишкина, все необходимые для этого решения приняты, проект прошел экспертизу. Центр позволит проводить подготовку по всем специальностям, необходимым для «Звезды».
В рамках состоявшегося в конце июля Международного дальневосточного морского салона шла речь и о создании на Дальнем Востоке приборостроительного кластера - не секрет, что большинство предприятий отрасли сегодня расположено в европейской части РФ. На первом этапе речь идет о том, чтобы создать их филиалы в Приморском крае.
Кроме того, руководство Приморья видит в ССК «Звезда» возможность для развития малого и среднего бизнеса на территории края. Ведь любой корабль - это не только стальной корпус, но и внутренняя «отделка».
- Что такое корабль большой? Это длина в 300-400 метров. Соответственно, та же судовая мебель будет необходима. Мы свое что-то должны делать, - подчеркнул на одном из недавних совещаний врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО.
Досье «Дальневосточного капитала»: Решение о создании ТОР «Большой Камень» было принято правительством России в начале 2016 года - спустя год после того, как с города был снят статус закрытого административно-территориального образования. По данным Корпорации развития Дальнего Востока, в ТОР «Большой Камень» сегодня зарегистрировано 16 резидентов. Специализацией территории являются судостроение, а также производство строительных материалов и строительство жилья. Площадь территории опережающего развития - 8,1 тысяч га. Совокупные частные инвестиции в ТОР составляют 210,8 млрд рублей.
Суперверфь расширит Большой Камень
Уже сегодня на производстве ССК «Звезда» работает более 1 тысячи человек, а к 2024 году персонал суперверфи должен превысить 7 тысяч сотрудников. Привлечение столь значительного количества специалистов из других регионов поставило вопрос о строительстве жилья для них, а также о развитии городской инфраструктуры Большого Камня, которая и так давно нуждалась в модернизации.
Еще в ноябре 2016 года в Большом Камне был сдан первый дом с арендным служебным жильем для работников СК «Звезда». К 2023 году для сотрудников комплекса планируется построить более 7 тысяч квартир, поликлинику, три детских сада и школу. В 2017 году началось строительство коммунальной инфраструктуры для новых микрорайонов города. Главные мероприятия по данному направлению - это реконструкция канализационных очистных сооружений и строительство канализационного коллектора с насосной станцией, а также строительство автодороги от улицы Пригородная до территории предприятия и реконструкция существующей объездной дороги.
Также в перечень объектов, необходимых для обеспечения строительства жилых домов, вошли реконструкция муниципальной котельной № 1, строительство теплотрассы, центрального теплового пункта, реконструкция существующего водовода и водоочистных сооружений, строительство кабельной линии 110 киловольт, подстанции 110/6 киловольт и распределительной подстанции с установкой силовых трансформаторов и сети электроснабжения. Работы по реконструкции системы водоснабжения и отведения в ТОР «Большой камень» включают в себя три направления. Это реконструкция водоочистных сооружений города, реконструкция канализационных очистных с увеличением мощности до 35 тысяч «кубов» в сутки, а также реконструкция внеплощадочных сетей с целью подключения новых жилых микрорайонов.
В рамках техприсоединения ТОР «Большой Камень» также будет выполняться строительство подстанции «Садовая» и внутриплощадочных сетей 6 кВ. Эти объекты нужны для обеспечения электроэнергией микрорайонов «Садовый», «Парковый», «Шестой». Добавим, что установленная мощность подстанции «Садовая» составит 80 МВА, что позволит не только обеспечить электроэнергией главного резидента ТОСЭР - суперверфь «Звезда», но и взять на себя нагрузку жилищного строительства и объектов инфраструктуры - систем водо- и газоснабжения.
Фото Олега Кульгина.
Александр САЛКОВ.
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