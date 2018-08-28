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28 Августа 2018, 15:01 | Проект ДК |

Востребованность электронных виз выросла в 5 раз

Приморский край стал первооткрывателем в использовании режима электронных виз, который был введен год назад - в августе 2017 года в пунктах пропуска Свободного порта

Это были воздушный пункт пропуска Владивосток (Кневичи) и морской пункт пропуска Владивосток.

Востребованность данного механизма со стороны туристов и предпринимателей велика. Об этом говорит и динамика прироста выдачи электронных виз. Так, статистика свидетельствует о том, что только за 7 месяцев этого года число заявок на получение электронной визы выросло в 5 раз. Об этом в августе сообщил статс-секретарь - заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока Павел ВОЛКОВ.

В настоящее время выдано уже более 35 тысяч электронных виз. Упрощенным визовым режимом на Дальнем Востоке воспользовались более 23 тысяч иностранных граждан из 14 стран. Чаще всего по электронной визе приезжают граждане Китайской Народной Республики (16,6 тыс. человек) и Японии (более 4,4 тыс. человек). Также с помощью этого механизма прибыли 133 гражданина Сингапура, 45 граждан Индии, 24 гражданина КНДР, 19 граждан Саудовской Аравии, 13 граждан Мексики, 9 граждан Бахрейна, 7 граждан Турции, 5 граждан Алжира, 4 гражданина Ирана, 3 гражданина ОАЭ, по 2 гражданина из Кувейта и Марокко.

Напомним, с 1 января этого года помимо воздушного пункта пропуска Владивосток (Кневичи) и морского пункта пропуска Владивосток были введены в эксплуатацию системы выдачи электронных виз еще на 9 пунктах пропуска Свободного порта: на железнодорожных пунктах пропуска «Пограничный», «Хасан», «Махалино», на автомобильных пунктах пропуска «Полтавка», «Турий Рог», на морских пунктах пропуска «Зарубино», «Петропавловск-Камчатский», «Корсаков», «Посьет». Это сделало возможным посетить по электронной визе Сахалин и Камчатку.

И, как сообщил Павел Волков, с 1 сентября откроются воздушные пункты пропуска еще в пяти дальневосточных регионах, можно будет приехать по упрощенному визовому режиму через воздушные пункты пропуска в Петропавловск-Камчатский (Елизово), Благовещенск, Хабаровск (Новый), Южно-Сахалинск (Хомутово), Анадырь (Угольный), что позволяет надеяться на увеличение потока иностранных гостей. Опыт Приморского края показывает, что эти надежды вполне реальны. Приморье сегодня в лидерах по количеству иностранных гостей. И видно это невооруженным глазом - достаточно пройти по улицам Владивостока.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.

Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2018 год. 

Теги: туризм  Электронные визы 


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