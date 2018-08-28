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28 Августа 2018, 15:09 | Проект ДК | Адреса инвестиций. Приморский край

Иностранные инвесторы создают новые отрасли

Среди инвесторов, выбравших Приморье для реализации проектов, в основном - бизнесмены из стран Азиатско-Тихоокеанского региона

Приморский край в силу ряда причин, прежде всего - уникального географического положения, природных запасов, всегда привлекал особое внимание инвесторов, в том числе иностранных. Не все проекты, которые обсуждались в разные годы, в итоге были реализованы здесь. Тем не менее, интерес инвесторов не угасал, а в последние годы он существенно вырос благодаря новым экономических режимам, созданным на Дальнем Востоке. «Наш край занял четвертое место среди регионов России по количеству проектов с участием иностранных инвестиций», - заявил недавно врио главы региона Андрей ТАРАСЕНКО.

Количество реализуемых проектов с участием иностранных инвесторов в крае растет. И очевидно, эта тенденция будет набирать силу в ближайшие годы. Уже сейчас Корпорация развития Дальнего Востока заявляет о 31 подписанном соглашении с компаниями с иностранным капиталом, получившими статус резидентов территорий опережающего развития, и о 41 соглашении с компаниями со статусом резидента Свободного порта Владивосток.

В лидерах Китай

Среди инвесторов, выбравших Приморье для реализации проектов, в основном - бизнесмены из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом, по объемам вложенных в экономику края средств и по количеству заявленных проектов, на фоне остальных явно выделяются китайские инвесторы. Сейчас на разных стадиях реализации находятся 24 проекта китайских компаний, с общим объемом инвестиций $3,35 млрд, из них 21 проект - на территории Приморского края. Среди отраслей, куда направляются эти инвестиции, - не только традиционные, как например агропромышленный сектор или строительство жилой и коммерческой недвижимости, но и новые производства, не существовавшие в регионе никогда раньше - современные производственные и перерабатывающие предприятия. Кроме того, китайские инвесторы участвуют в реализации транспортно-логистических проектов, развитии аквакультуры, в энергетическом секторе.

На общем фоне среди этих проектов выделяется производственная компания «Юбо-Сумотори», реализующая совместный российско-китайский проект создания завода по производству и дистрибуции грузовиков китайского бренда «FAW» в Приморье. В городе Артеме компания разместила сборочное производство, которое было запущено в конце прошлого года. Инвестиции в первую очередь составили 28 млн рублей. Первые самосвалы уже проданы, их приобрели приморские предприятия, в дальнейшем компания планирует расширять географию поставок в регионы Российской Федерации. Эксперты отмечают, что подобная техника, до запуска в крае сборки, закупалась местными предприятиями за рубежом. В этом году компания «Юбо-Сумотори» намерена выпустить до 500 машин, в следующем году - увеличить производство грузовиков до 2 тыс.

Новое для края производство в Уссурийске запускает и компания ООО «ЭРЗО». Проект инновационного предприятия по переработке бывших в употреблении покрышек методом пиролиза уникален не только для Приморья, но и для всей страны. Общая сумма инвестиций составляет 33 млн руб. Своим проектом собственнику и генеральному директору Константину МИНЬКОВУ удалось заинтересовать китайских инвесторов, и они уже проинвестировали на условиях софинансирования первый этап работ. Сейчас готовится к запуску первая производственная линия по переработке резиносодержащих отходов, закуплено соответствующее оборудование. Запуск такого производства позволит снизить уровень загрязнения окружающей среды отработанной резиной, теми же покрышками, например. Константин Миньков планирует в дальнейшем создание подобных производств и за пределами края.

Но не только китайских инвесторов привлек Приморский край. Свои проекты реализуют здесь компании из Японии, Южной Кореи, Гонконга и др. Сингапурские инвесторы участвуют в строительстве завода ВРК «Сапфир» в Большом Камне. Предприятие было создано при участии ПАО «НК «Роснефть» и General Electric в 2016 г. с целью индустриализации проекта по сборке и техническому обслуживанию винто-рулевых колонок, а также локализации в РФ производства основных элементов системы электродвижения. Японские бизнесмены работают над созданием перегрузочного комплекса в Партизанском районе. Его специализация - отгрузка угля, поступающего в порт по железной дороге, для отправки морским транспортом на экспорт в страны АТР. Плановая производительность комплекса - 20 млн тонн в год. Общая сумма инвестиций по проекту - более 60 млн рублей. Пришли в край и известные японские марки. Например, японский инвестор МАЗДА МОТОР КОРПОРЕЙШН реализует в крае проект по организации промышленного производства моторных транспортных средств и двигателей Mazda (ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус»).

Инвесторы со сложившейся историей

Существенно уступает в объеме инвестиций в Приморье Южная Корея. Из 1,2 млрд, накопленных в экономике края, лишь порядка $100 млн составляют инвестиции южнокорейских компаний. В Приморье сегодня работают более 50 предприятий с участием южнокорейского капитала в самых разных отраслях экономики региона. Хорошо известны в крае предприятия с уже сложившейся здесь историей в сфере торговли, сельского хозяйства, производства, транспорта и ремонта автотранспортных средств, рыболовства, гостиничного и ресторанного бизнеса и т.д. И даже более того, проявляя большую заинтересованность в сотрудничестве с Приморским краем, Южная Корея создает здесь свои инструменты поддержки и продвижения своих инвесторов. На базе представительства КОТРА в прошлом году был открыт центр поддержки корейских инвесторов. И уже в течение нескольких лет эта страна является инициатором и организатором ежегодного дальневосточного российско-корейского форума во Владивостоке.

Впрочем, даже при такой заинтересованности в сотрудничестве с обеих сторон, не все намерения южнокорейских инвесторов удалось здесь осуществить. Осенью прошлого года был подписан меморандум о взаимопонимании с Министерством морских дел и рыболовства Республики Корея, предусматривающий развитие двустороннего инвестиционного сотрудничества в сферах рыбного хозяйства, рыбохозяйственной инфраструктуры и логистики. Одним из пилотных проектов должен был стать рыбоперерабатывающий комплекс на мысе Назимова, к которому проявили интерес сразу несколько южнокорейских инвесторов. Но к недоумению корейцев, высказанному, в том числе, и на прошедшем весной во Владивостоке форуме, продвижение этого проекта застопорилось. По некоторым данным, главной причиной остановки этого проекта явился нерешенный вопрос с землей. Поскольку земля, на которой планировалась реализация проекта, является федеральной собственностью и относится к землям Минобороны, решения с выделением участка принимаются в Москве. «У Москвы - свои планы на эти земли.» - прокомментировал «Дальневосточному капиталу» источник в администрации Приморья, не уточнив, какие именно.

Первые проекты новых стран-инвесторов

Впервые на Дальний Восток пришли инвесторы из Индии и Вьетнама. И если вьетнамский инвестор со своим животноводческим проектом готов предложить традиционное для Приморья производство, то проект индийского инвестора уникален в регионе во всех аспектах. В марте прошлого года индийская группа компаний «KGK», известная во всем мире как крупнейший производитель ограненных драгоценных камней и ювелирных изделий, подписала соглашение, а буквально через несколько месяцев, в сентябре этого же года, уже открыла во Владивостоке первую фабрику по огранке алмазов. Для Приморского края это - фактически новое производство, формирующее отрасль, которой здесь, по большому счету, не было до этого.

Стоит отметить, что параллельно с планами по расширению производства бриллиантов компания «KGK» готова участвовать и в разработке обучающих программ, что для подъема отрасли в крае может иметь решающее значение. Предполагается, что будут лицензироваться новые для дальневосточного региона образовательные программы по специальностям «огранщик алмазов в бриллианты» и «технология обработки алмазов». И под это на базе Дальневосточного федерального университета практически уже готова площадка, осталось адаптировать ее под специфические требования ограночного процесса.

Все это в дальнейшем приведет к росту производства этой продукции в крае. И врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко пообещал подобрать еще одно здание, чтобы компания могла расширяться и увеличивать объемы производства. Кстати, в пользу предстоящего подъема отрасли говорит и тот факт, что вскоре после открытия этой фабрики еще один индийский инвестор проявил интерес к региону - о своем намерении зайти в алмазообрабатывающую отрасль Приморья заявил еще один индийский инвестор - компания М. Suresh, имеющая более чем 50-летний опыт работы в сфере обработки драгоценных камней.

 


 

Готовится к реализации в Приморье и проект крупного вьетнамского инвестора - корпорации «Ти-Эйч Тру Милк», которая намерена построить здесь молочный комбинат. Специально для этого инвестора была расширена ТОР «Михайловский», с включением в нее новых земельных участков в крае. Объем инвестиций в проект составляет более $216 млн. При этом ожидается, что вьетнамские инвесторы будут работать, в том числе, и по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону. Тем более, приморские производители продуктов питания и продукции сельского хозяйства готовятся к полномасштабному выходу на азиатский рынок. В этом отношении вьетнамский проект вполне успешно может вписаться в главный российский дальневосточный тренд последних лет.

Фото автора.

Елена АБАШЕВА.

Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2018 год. 

Теги: ТОР  тарасенко  СПВ  инвестиции 


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