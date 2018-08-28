Есть что показать

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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Больше всего заявок подала Республика Саха( Якутия) - 52 проекта , Хабаровский край - 31 проект, Приморский край - 30 проектов.
В общей сложности инициаторами проектов для презентации в рамках Восточного экономического форума было подано 179 заявок, при этом суммарный объем заявленных инвестиций по поданным проектам составляет 1 млрд 776 млн рублей. Больше всего проектов связано с туристической отраслью, сельским хозяйством, транспортом и логистикой.
Приморье представило такие значимые для всего края проекты, как строительство трех животноводческих комплексов на 5400 голов дойного стада; модернизация АО гормолокозавода «Артемовский» (инициатор ООО «ХАПК Грин Агро»), внедрение линии непрерывной водной гидратации соевого масла с получением фосфотидного концентрата (инициатор ООО «Приморская Соя»); строительство угольного терминала в Приморском крае (инициатор ООО «Новый Угольный Терминал»).
Интегрированный развлекательный курорт «Приморье» (инициатор АО «Корпорация развития Приморского края») запланировал привлечь больше всего инвестиций - 60.44 млрд рублей, при этом строительство проекта уже ведется, и объем уже осуществленных вложений составляет 12,26 млрд рублей.
Досье «Дальневосточного капитала»: Напомним, в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2009 года №1213-р создана игорная зона «Приморье». Инвестиционные объекты интегрированного развлекательного курорта «Приморье» будут отвечать международным стандартам и включат в себя 3-, 4- и 5-звездочные отели, торговые, выставочные и развлекательные центры, аквапарк, яхт-клуб, горнолыжный спуск, благоустроенные пляжи и рекреационную территорию, рестораны, кафе. В рамках реализации инвестиционного проекта планируется построить 14 развлекательных комплексов, общая площадь объектов составит 1062 тыс. кв. м, номерной фонд увеличится до 7387.
Вторым по объему инвестиций стал проект «Золотая Долина», инициированный администрацией Партизанского муниципального района. 48 млрд рублей планируется привлечь на строительство новых туристических объектов, которые станут значимыми достопримечательностями в АТР. Инициаторы проекта уверены, что парк привлечет туристов со всего мира. В настоящий момент в проект уже инвестировано 2 млрд собственных средств.
Еще одна интересная заявка в туристической сфере подана на строительство интеллектуального эко-сити с гольф-парком на территории Приморского края (инициатор ООО «Гольф-Парк ДВ»). Здесь также уже ведется строительство, и осталось привлечь 3.731 млрд рублей. Основной идеей проекта является создание уникальной для России масштабной рекреационной зоны, включающей в себя гольф-клуб, комплексный всесезонный курорт и загородный жилой кластер. Проект - уникальный для региона, так как он рассчитан не только на привлечение иностранных туристов, но и на формирование устойчивого сообщества внутри рекреационной зоны, ориентированного на здоровый образ жизни, спорт и экологию. Гольф-парк должен стать базовой якорной составляющей рекреационной зоны, а разрабатываемый многофункциональный проект развития данного участка предполагает создание развлекательно-спортивной инфраструктуры с высоким уровнем сервиса для жителей, арендаторов и гостей.
Не обошли приморцы и вопросы экологии, подав заявку на строительство завода по переработке отходов лесной промышленности и производства биотоплива. Проект предназначен для реализации планов безотходного производства переработки леса на территории города Дальнегорска и использование отходов в качестве сырья. Он позволит использовать продукцию как альтернативное биотопливо для местной котельной. К тому же, очистка мест разработки леса от древесных отходов - экологически важный момент для этого приморского города.
Сразу несколько проектов было подано от Приморья в сфере добычи полезных ископаемых. Один из таких проектов - «Восстановление основных фондов и производственной деятельности шахты «Центральная» г. Партизанск». Шахта эксплуатировалась на протяжении нескольких десятилетий и была закрыта в 2004 году в результате низких на тот момент цен на уголь и сопутствующих финансовых проблем. Изменение рыночной конъюнктуры и появление новых технологий добычи угля, произошедшие за последние 13 лет с момента закрытия шахты, делают восстановление добычи угля на шахте «Центральная» проектом с высоким экономическим потенциалом. Уголь шахты обладает высоким качеством по теплоте сгорания (коксующийся уголь марки «Ж»), в угле содержатся редкоземельные металлы.
«Переработка углей в синтетическое жидкое топливо на заводе мощностью 500 тыс. т жидких продуктов в год на территории Приморского края», общей стоимостью, с учетом энергоисточника (типовая ТЭС), оценивается до 500 млн долл. США (32,5 млрд. руб.), заявила БАКУРОВА Е.В. При этом объем собственных инвестиций, которые планирует вложить инициатор, - нулевой. Похоже, что разработчики технологии производства синтетического жидкого топлива (СЖТ) из приморских бурых углей в очередной раз пытаются достучаться до инвесторов, заинтересовать их перспективной идеей.
«Реализация накопленного технологического потенциала переработки углей является актуальным направлением инновационного развития угольной отрасли России и Приморского края. Наиболее оптимальным, с точки зрения экономической эффективности, признано строительство заводов мощностью 500 тыс. т жидких продуктов в год в районах, далеко удаленных от нефтеперерабатывающих заводов и имеющих угледобывающие предприятия, включая нерентабельные шахты и разрезы. К таким районам относится Приморский край», говорится в презентации проекта.
Размещение крупномасштабного углеперерабатывающего производства, по мнению разработчиков, наиболее перспективно на базе Павловского буроугольного месторождения с разведанными запасами 400 млн т, или более чем 130 лет (п. Новошахтинский Михайловского района Приморского края). Основным видом товарной продукции должен быть бензин (АИ 93), дизельное топливо (низкосернистое) - 500 тыс. т в год; дополнительная продукция: мазут - 500 тыс. т в год. Ожидаемая чистая прибыль от реализации проекта: 5,5 млрд руб. в год. Проект может быть реализован в форме государственно-частного партнерства (ГЧП).
Несколько проектов касаются добычи золота и других металлов. ООО «Приморская добывающая компания» планирует проект «Добыча россыпного и рудного золота на участке Веселый» с объемом капитальных вложений до 5 млрд рублей. Прогнозные ресурсы категории Р2 месторождения составляют 10860 кг. Предусмотрено создание до 110 новых рабочих мест.
ООО «Горнопромышленная компания» подала сразу два проекта на изучение, разведку и добычу рудного золота, серебра и вольфрама. На территории месторождений будут построены ЛЭП, сеть подъездных дорог.
ООО «Дальневосточный завод цветных металлов» подал заявку на строительство современного завода по обработке вторичного свинца и алюминия. Планируется создание высокоэффективного производства инновационных высокотехнологичных продуктов соединений свинца, а также вторичных алюминиевых сплавов.
Планы расширения производства вынашивает ООО «Приморский кондитер», которое предлагает проект строительства завода пищевой промышленности с производственными линиями по направлениям: кондитерские изделия, хлебобулочные изделия, комбинат питания (п/ф и готовая продукция) мощностью 90 000 тонн в год. Строительство и запуск новой кондитерской фабрики предполагает формирование новых автоматизированных производственных линий, производственный комплекс - комбинат питания (полуфабрикаты и готовая продукция), мучные кондитерские изделия (торты, пирожные) и хлебобулочные изделия (полуфабрикаты хлебобулочные замороженные и охлажденные). Реализация проекта позволит: привлечь инвестиции в Приморский край, привлечь новые инновационные технологии, создать новые рабочие места, повысить ВРП и ВВП, увеличить объем экспорта.
Сразу несколько строительных компаний подали заявки на строительство жилых комплексов. Одна компания планирует построить в крае новый порт, другая - рыборазводный завод. Есть проекты по организации видео-наблюдения в детских садах и строительству международного детского теннисного центра.
Презентация проектов, прошедших отбор, будет проходить непрерывно в течение двух дней работы Форума в специально подготовленной презентационной зоне, где потенциальные инвесторы смогут подробно ознакомиться с проектами и провести предварительные переговоры с их представителями.
В качестве основных критериев окончательного отбора проектов учитывались стадия реализации проекта, его значимость для региона, использование в проекте новых технологий и создание высокотехнологичных рабочих мест, а также поддержка федеральных, региональных и муниципальных органов власти.
Особое внимание было уделено соответствию целей и задач инвестиционных проектов Указу президента РФ от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»: строительство социальной инфраструктуры в ходе реализации инвестиционного проекта, использование нового высокотехнологичного оборудования, увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства.
Фото автора.
Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.
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