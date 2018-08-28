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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 28 Августа, 21:51 |
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Русский принимает гостей
С 11 по 13 сентября Владивосток в очередной раз примет участников Восточного экономического форума (ВЭФ). По информации организатора Форума, фонда «Росконгресс», в 2018 году увеличивается количество участников мероприятия и число лидеров иностранных государств, которые посетят Приморье. А значит, край упрочит свой статус главной площадки для международного сотрудничества на Дальнем Востоке. Поэтому регион активно готовится к проведению форума. Краевой организационный штаб возглавляет лично глава Приморья Андрей ТАРАСЕНКО.
Приморье радо гостям
Деловая программа ВЭФ-2018 содержит более 50 мероприятий, включая панельные сессии, бизнес-диалоги и круглые столы. Центральным событием форума по традиции станет пленарное заседание с участием президента России Владимира ПУТИНА. Тема заседания в этом году - «Дальний Восток: расширяя границы возможностей».
Основные мероприятия деловой программы Восточного экономического форума, как и прежде, состоятся в восьми корпусах Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Еще 21 корпус ДВФУ будет использоваться как гостиница, что позволит разместить почти 5 тысяч участников Форума. Часть гостей ВЭФ-2018 будет размещена на круизном судне Costa NeoRomantica, которое пришвартуется у причала Морского вокзала Владивостока за несколько дней до Форума, 9 сентября. Территорию причалов Морского вокзала в дни пребывания круизного судна освободят от техники и грузов, которые там периодически складируются в ожидании отправки.
- Контроль за размещением участников ВЭФ ведет на уровне края специальная рабочая группа, в которую входят представители администраций Приморья и Владивостока, фонда «Росконгресс», Роспотребнадзора, МЧС и других ведомств, - отметил директор департамента туризма Приморского края Константин ШЕСТАКОВ. - Серьезных замечаний к гостиницам нет. Мониторинг ведется еженедельно.
Отметим, что в этом году международная составляющая ВЭФ станет еще более обширной. Помимо уже подтвержденных визитов нескольких глав государств, в форуме примет участие представительная совместная делегация Посольства Франции и Франко-Российской торгово-промышленной палаты (CCI France Russie) во главе с послом Франции в России Сильви БЕРМАНН. В состав делегации также планируют войти 20 руководителей франко-российского бизнеса. Участие Франции в ВЭФ не случайно: несмотря на удаленность, на Дальний Восток сегодня приходится 30% всех иностранных инвестиций, которые приходят в Россию, и французские компании стремятся увеличивать свое присутствие на Дальнем Востоке.
В павильон придут фермеры
На «Улице Дальнего Востока», в которую на время Форума превращается набережная бухты Аякс, будет представлен павильон Приморского края. По словам вице-губернатора Приморского края Константина БОГДАНЕНКО, тема оформления павильона в этом году - «Создавая в Приморье». Планируется, что после завершения ВЭФ, с 14 по 16 сентября, посетить выставку сможет любой желающий.
- На стенде мы должны показать Приморье как активно развивающийся регион, представить приморскую продукцию и рассказать о крупных проектах, которые реализуются в крае. Площадь павильона в этом году будет увеличена, на открытой части расположится зона отдыха и место продажи продукции приморских фермеров, - отметил Константин Богданенко. - Полностью монтаж экспозиции завершится в первых числах сентября. В концепции оформления павильона будет отражено также и то, что в этом году Приморский край отмечает свое 80-летие.
Главной «фишкой» приморского павильона в 2018 году станет напольная карта Приморского края с нанесенными на нее метками знаковых объектов региона. С помощью технологий виртуальной реальности гости, скачав приложение на свои мобильные устройства, смогут узнать о крае подробнее. В свою очередь, глава Приморья Андрей Тарасенко поставил задачу максимально широко представить продукцию приморских сельхозпроизводителей в павильоне.
Сокровища культуры
- В дни Восточного экономического форума в Приморской государственной картинной галерее будет организована экспозиция из работ Карла Брюллова, а краевой музей имени Арсеньева представит выставку «Сокровища Кремля», - сообщил директор департамента культуры Приморского края Владимир СОКОЛОВ.
Кроме того, культурная программа в дни ВЭФ будет представлена на набережной ДВФУ и Спортивной набережной Владивостока: здесь со своей концертной программой в течение пяти дней будут выступать коллективы всех девяти регионов Дальнего Востока, а лучшие номера покажут на гала-концерте. При участии главы региона достигнуто соглашение о том, что в рамках культурной программы четвертого Восточного экономического форума для жителей и гостей Приморья под руководством выдающегося музыканта Юрия БАШМЕТА свою программу представит новый состав Всероссийского юношеского симфонического оркестра. Владивосток станет отправной точкой в азиатском турне оркестра, которое охватит такие города, как Сингапур, Пекин, Шанхай, Сеул.
- Выступление прославленного коллектива станет ярким украшением культурной программы и достойно представит Россию перед зарубежными гостями и участниками Восточного экономического форума, - отметил вице-губернатор Приморского края Константин МЕЖОНОВ. Еще одна задача, которая стоит перед регионом - отразить 80-летие Приморья в культурной программе ВЭФ.
- Важно показать традиции нашего края, нашу историю, умения наших приморских мастеров, - убежден руководитель края Андрей Тарасенко.
Волонтеры уже работают
- Помогать гостям и участникам ВЭФ в сентябре будут 576 волонтеров. Большинство ребят уже прошли обучение и сдали экзамены. В этом году на ВЭФ будут работать волонтеры из Москвы, Санкт-Петербурга. Также готовы приехать ребята из Хабаровского края, Сахалинской и Амурской областей. Работать волонтеры начнут уже 15 августа, - рассказал директор краевого департамента по делам молодежи Александр КАЙДАНОВИЧ.
Добавим, что в рамках деловой программы ВЭФ-2018 запланировано обсуждение роли молодежи в социально-экономическом развитии Дальнего Востока. Предполагается, что в ходе сессии «Молодежь Дальнего Востока» молодые люди из разных регионов России - студенты, предприниматели, члены общественных организаций и движений - вместе с представителями государственной власти, экспертных сообществ и крупного бизнеса рассмотрят потенциал молодежи в развитии макрорегиона. Будут затронуты такие вопросы, как привлечение молодежи на Дальний Восток, вклад молодых бизнесменов в валовой региональный продукт, их участие в реализации стратегически важных для ДФО проектов, создание благоприятной среды для молодежного предпринимательства и развитие трансграничных деловых связей с участием молодежи.
Настоящим подарком для Приморья станет запланированный в рамках ВЭФ запуск мобильного Кванториума. Мобильный детский технопарк планирует отправиться по районам Приморья уже осенью 2018 года. Федеральный проект позволит развивать новые формы дополнительного образования для маленьких жителей региона абсолютно бесплатно. Первый передвижной «Кванториум» для региона приобрели по инициативе главы региона Андрея Тарасенко.
- Технопарки - это не просто возможность дополнительного образования для школьников, но и самая настоящая кузница кадров, которые так необходимы и науке, и экономике страны, - отмечает вице-губернатор Приморского края Ирина МАНУЙЛОВА.
Досье «Дальневосточного капитала»:
Восточный экономический форум учрежден указом президента России Владимира ПУТИНА в 2015 году для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в АТР. В соответствии с указом, ВЭФ ежегодно проводится во Владивостоке.
Суммарный объем предполагаемых инвестиций, который был озвучен подписантами соглашений и меморандумов на полях первого Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2015 году, составил более 1,3 трлн рублей. За три дня работы форума на острове Русском во Владивостоке было подписано 80 документов. На Восточном экономическом форуме-2016 подписано 214 соглашений на 1,85 трлн рублей инвестиций в экономику Дальнего Востока. Участниками форума стали 4,6 тысячи человек, это в 1,5 раза больше, чем было на ВЭФ-2015
В рамках ВЭФ-2017 состоялись 83 мероприятия. Ключевым событием Форума стало пленарное заседание «Дальний Восток: создавая новую реальность» с участием президента РФ Владимира Путина, президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, Президента Монголии Халтмагийна БАТТУЛГИ, премьер-министра Японии Синдзо АБЭ. Общее количество участников Форума в 2017 году превысило 6 тысяч человек из более чем 60 стран, включая 103 глав иностранных компаний. В ходе ВЭФ-2017 было подписано 217 соглашений на общую сумму в 2,5 трлн рублей.
Фото Андрея Савина, фотобанк Росконгресса.
Александр САЛКОВ.
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