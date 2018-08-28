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Пятница| 28 Сентября, 18:42 |
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"Приморское кольцо" - инвестиции в азарт
Мероприятие отпраздновало свой пятилетний юбилей победой российских спортсменов, которые впервые за всю историю приморских соревнований смогли обойти сильнейших японских пилотов.
Благодаря информационной поддержке государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы, главное дрифт-событие Дальнего Востока становится все более популярным. И это неудивительно, ведь гостям и жителям Приморья на площадке «Приморского кольца» открывается уникальное даже по мировым масштабам состязание - с ревом двигателей, дымом и завораживающими заносами спортивных автомобилей.
Asia Pacific D1 Primring GP 2018 подарила пилотам и зрителям новый формат дрифт-соревнования - «Синхро» - когда на треке встречаются одновременно не два участника, а три. Такой заезд российские и японские пилоты выполнили впервые - до этого никто в мире не практиковал тройной дрифт. Другим сюрпризом для российской аудитории стала победа российских спортсменов. Лучшие российские пилоты RDS два дня соревновались с легендами японского дрифта, как в личных, так и в общекомандных зачетах. По итогам парных заездов (цуйсо) лучшим стал российский пилот - спортсмен из Красноярска Георгий ЧИВЧЯН, известный фанатам дрифта как Гоча. Вторым стал японский чемпион D1 Масаси ЙОКОИ, а третье место завоевал Тецуя ХИБИНО. Лучшими пилотами в личных зачетах (тансо) также стали россияне: в субботу - Георгий Чивчян, в воскресенье - Евгений ЛОСЕВ - пилот из Иркутска.
В общекомандном зачете победа тоже оказалась на российской стороне. Как отмечает японская команда, к такому исходу дрифт-битвы она не была готова. Впрочем, как отметили российские пилоты, останавливаться на достигнутой победе они не намерены - итоговый счет 4:1 в пользу японцев, ведь в предыдущие годы ни одному российскому спортсмену не удавалось подняться на высшую ступеньку пьедестала почета Asia Pacific D1 Primring GP.
Наталья КОМИССАРОВА.
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