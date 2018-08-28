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Соседи сошлись на улице
Экспозиция Приморья на «Улице Дальнего Востока» во время ВЭФ-2018 была приурочена к 80-летию региона
Приморский край по традиции представил деловой, природный и культурный потенциал в павильоне региона на «Улице Дальнего Востока», которая раскинулась в кампусе ДВФУ в дни Восточного экономического форума. По «Улице Дальнего Востока» прогулялись тысячи людей - это и лидеры России и Китая Владимир ПУТИН и Си Цзиньпин, и участники и гости форума, и простые приморцы.
Основная цель работы павильона Приморья на «Улице Дальнего Востока» в этом году - сформировать у посетителей образ динамично развивающегося региона, презентовать уже существующие в крае и перспективные проекты и производства. Вторая важная задача - рассказать о предстоящем в октябре 80-летнем юбилее Приморья и основных вехах истории региона. Главная идея экспозиции - «Создавая Приморье»
- Мы рады представить передовые достижения и удивительную красоту Приморья гостям и участникам ВЭФ-2018 на традиционной выставке «Улица Дальнего Востока». Посетители экспозиции увидят, чем живет наш край сегодня, какие амбициозные планы станут реальностью уже завтра. Новейшие технологии позволят увидеть все воочию и даже полюбоваться невероятным рассветом на красивейшем мысе Тобизина и прогуляться по уникальному Парку Драконов, - отметил в официальном приветствии к участникам и гостям выставки врио губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО.
И действительно, пол приморского павильона в этом году стал картой Приморского края, на которую нанесли самые известные достопримечательности региона. Узнать информацию или совершить экскурсию по ним можно было, скачав приложение на смартфон.
Структурно приморская экспозиция на «Улице Дальнего Востока» делилась на несколько зон. Так, основной павильон «Сихотэ-Алинь» рассказывал о разработках приморских компаний, значимых социальных объектах и основных отраслях экономики. В зоне «Море» были представлены современные разработки и технологии для судостроения, аквакультуры и рыболовства Приморья.
- Главной фишкой приморского павильона, пожалуй, стал аквариум с трепангом, кукумарией и другими морскими обитателями. Их названия известны далеко за пределами края, а вот внешний вид знаком далеко не всем, - поделился мнением гость форума из Хабаровска.
Если гидробионтов трогать руками было нельзя, то другая часть экспозиции, посвященная развитию автосборочного производства во Владивостоке, такую возможность давала. Основным экспонатом здесь был автомобильный двигатель, производство которых на заводе «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» во время форума открыл лично президент России Владимир Путин, побывавший на предприятии вместе со свои коллегой Премьером Японии Синдзо АБЭ. Собранные на предприятии моторы планируется экспортировать в Японию.
Большое внимание во время ВЭФ-2018 было уделено продвижению продукции приморских сельхозпроизводителей, а также рыбодобывающих компаний. Нововведением этого года стал эко-бар с продукцией от приморских производителей. Рояль, отделанный банками с консервами одного из крупнейших приморских рыбодобывающих предприятий, неизменно вызывал у публики желание прикоснуться к его клавишам.
Чуть поодаль от приморского павильона приземлился вертолет Ка-62, производства Арсеньевской авиационной компании «Прогресс», входящей в холдинг «Вертолеты России». Как сообщили в пресс-службе компании, этот летный образец новейшего гражданского многоцелевого вертолета совершил первый полет, приземлившись на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Он стал одним из ключевых объектов экспозиции Приморского края.
Парад оркестра барабанщиц - традиционная фишка приморской экспозиции. Посмотреть на великолепных барабанщиц стекались гости со всех концов «Улицы Дальнего Востока». Классическая музыка в исполнении квартета скрипачей плыла над солнечной бухтой Аякс. Отметим кстати, погода все дни работы «Улицы» была замечательной, что добавляло праздничного настроения гостям острова Русского.
Кроме того, в рамках культурной программы ВЭФ во Владивостоке с 12 по 16 сентября ежедневно проходили концерты с участием творческих коллективов Дальнего Востока к 80-летию края.
- Культурная программа - это неотъемлемая и одна из важных составляющих Восточного экономического форума. В этом году такой формат особенно актуален, так как Приморский край празднует свое 80-летие, а участие восьми соседних регионов в концертной программе станет настоящим праздником в преддверии главной даты, - отметил вице-губернатор Приморья Константин МЕЖОНОВ.
Добавим, что по аналогии с «Улицей Дальнего Востока» в октябре в столице Приморья оборудуют «Улицу Приморского края». Выставка достижений муниципалитетов должна открыться на центральной площади Владивостока 20 октября - она приурочена к 80-летнему юбилею образования Приморского края. Площадку под размещение «улицы» украсят флагами всех городов и районов Приморья.
Наталья КОМИССАРОВА. Фото автора.
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