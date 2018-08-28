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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 28 Сентября, 18:42 |
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Высокотехнологичное производство появится в ТОР "Надеждинская"
Об этом шла речь на встрече с китайскими инвесторами в Даляне.
По словам президента ГК «Арника» Александра ГЕНЕРАЛОВА, предприятия будут выпускать в год 12 000 тонн кормовых и ветеринарных продуктов для мясного и молочного крупного рогатого скота, птицеводства и свиноводства. Объем инвестиций составит, по предварительным оценкам, 3,174 млрд рублей. Партнером в реализации проекта является одна из крупнейших китайских кормовых компаний. Новые предприятия начнут производить завозимые ранее товары.
«Чтобы это было качественно и быстро, мы привлекли китайских партнеров. Мы будем использовать свою научную базу и наработки уже существующих производств», - пояснил Александр Генералов. После насыщения дальневосточного рынка компания планирует поставки на животноводческие комплексы России и экспорт в страны АТР.
Как сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, проект разделен на две очереди. На первом этапе начнет работу базовое производство «Кормбиосинтез». Старт предприятия запланирован в 2020 году. Уже завершены предпроектные и проектные работы, закупается лабораторное оборудование и опытно-промышленные установки для выработки опытных партий и отработки лабораторно-промышленных регламентов. На строительной площадке проведены геологоразведочные и геодезические работы. Строители вырыли котлован, установили опоры ЛЭП и протянули кабель. Сейчас ведутся строительно-монтажные работы, завершается заливка фундамента первого завода.
На втором этапе проекта будет запущен завод «Фармасинтез». Производство фармацевтической продукции и антибиотиков для животных до 2000 тонн в год начнет работу в 2021 году.
Досье «Дальневосточного капитала»: ГК «Арника» входит в пятерку крупнейших в России поставщиков концентрированных кормов и кормовых добавок (25-35% федерального рынка). Китайский партнер является высокотехнологичной компанией, занимающейся разработкой, производством и маркетинговыми исследованиями фармацевтических и пищевых ингредиентов и продуктов, обеспечивающих здоровье животных, имеет 7 высокотехнологичных производств на территории КНР и обширную предпринимательскую сеть, охватывающую 70 стран по всему миру.
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