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28 Сентября 2018, 17:04 | Проект ДК | Адреса инвестиций. Приморский край

Высокотехнологичное производство появится в ТОР "Надеждинская"

Группа компаний "Арника" заявляет о намерении создать в ТОР "Надеждинская" высокотехнологичные, экологически безопасные производства "Кормбиосинтез" и "Фармасинтез" по выпуску кормовых защищенных аминокислот, витаминов, пробиотиков и белков, ветеринарных антибиотиков биотехнологического синтеза и продуктов на их основе.

Об этом шла речь на встрече с китайскими инвесторами в Даляне.

По словам президента ГК «Арника» Александра ГЕНЕРАЛОВА, предприятия будут выпускать в год 12 000 тонн кормовых и ветеринарных продуктов для мясного и молочного крупного рогатого скота, птицеводства и свиноводства. Объем инвестиций составит, по предварительным оценкам, 3,174 млрд рублей. Партнером в реализации проекта является одна из крупнейших китайских кормовых компаний. Новые предприятия начнут производить завозимые ранее товары.

«Чтобы это было качественно и быстро, мы привлекли китайских партнеров. Мы будем использовать свою научную базу и наработки уже существующих производств», - пояснил Александр Генералов. После насыщения дальневосточного рынка компания планирует поставки на животноводческие комплексы России и экспорт в страны АТР.

Как сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, проект разделен на две очереди. На первом этапе начнет работу базовое производство «Кормбиосинтез». Старт предприятия запланирован в 2020 году. Уже завершены предпроектные и проектные работы, закупается лабораторное оборудование и опытно-промышленные установки для выработки опытных партий и отработки лабораторно-промышленных регламентов. На строительной площадке проведены геологоразведочные и геодезические работы. Строители вырыли котлован, установили опоры ЛЭП и протянули кабель. Сейчас ведутся строительно-монтажные работы, завершается заливка фундамента первого завода.

На втором этапе проекта будет запущен завод «Фармасинтез». Производство фармацевтической продукции и антибиотиков для животных до 2000 тонн в год начнет работу в 2021 году.

Досье «Дальневосточного капитала»: ГК «Арника» входит в пятерку крупнейших в России поставщиков концентрированных кормов и кормовых добавок (25-35% федерального рынка). Китайский партнер является высокотехнологичной компанией, занимающейся разработкой, производством и маркетинговыми исследованиями фармацевтических и пищевых ингредиентов и продуктов, обеспечивающих здоровье животных, имеет 7 высокотехнологичных производств на территории КНР и обширную предпринимательскую сеть, охватывающую 70 стран по всему миру.

Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2018 год. 

Теги: Арника  ТОР  инвестиции  Надеждинская 


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