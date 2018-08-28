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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 28 Сентября, 18:42 |
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В Артеме будут строить морские и речные суда из алюминия...
Соглашение об этом заключили научно-производственное объединение «Электротехническая Корпорация» (НПО «ЭлКор») и АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ).
Резидент Свободного порта Владивосток (СПВ) «Электротехническая Корпорация» в своем проекте исходит из того, что в последние годы производство алюминиевых лодок в России приобрело большое распространение и масштабы. «Лодки из этого металла успешно конкурируют с лодками из современных полимерных материалов благодаря своей прочности при истирании и ударных нагрузках. В результате произошло внушительное замещение импортных плавательных средств на рынке России по продаже маломерных алюминиевых лодок», говорится в сообщении КРДВ.
«По данным специалистов, поясняет директор ООО НПО «ЭлКор» Анастасия НЕСТЕРЕНКО, доля выпуска алюминиевых лодок на российском рынке составляет около 80% в линейке плавательных средств длиной не более 7 метров, и долю 60% - в сегменте до 17 метров. Мы намерены выйти и закрепиться на рынке по производству качественных алюминиевых лодок и щитового оборудования».
Ассортимент готовой продукции будет представлен лодками-плоскодонками, катерами и ботами разных модификаций, а также трансформаторными столбовыми и мачтовыми подстанциями, щитами освещения, пунктами коммерческого учета.
Проект стоимостью более 8 млн рублей резидент рассчитывает ввести в первом квартале 2019 года. Компания уже подобрала помещения для организации производственно-складского комплекса общей площадью более 1 170 кв. метров.
… А во Владивостоке из композитов
Резидент Свободного порта Владивосток - компания «Композитное кораблестроение» - представила первый моторный катамаран для экспорта в Республику Корея, сообщила пресс-служба компании.
В январе этого года компания заключила два экспортных контракта на поставку катамаранов проекта Pacifico Adventure 99 в Великобританию, и двух Pacifico Сruise - в Республику Корея. Многокорпусный 12-метровый катер Pacifico Cruise 120 будет эксплуатироваться в Пусане. Это первое судно линейки, которое отправится в Южную Корею по заказу IGE Yachts - официального дистрибьютора судов Pacifico в РК. Катер может развивать скорость до 15 узлов при полной загрузке и предназначен для дневных выходов в прибрежные акватории.
В июле компания представляла еще одну модель нового судна - катамаран Pacifico Adventure 99 - участникам Международного дальневосточного морского салона, который прошел во Владивостоке.
Подготовил Юрий РОГОВ. Фото автора
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