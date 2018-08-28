|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 28 Сентября, 18:42 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
На СКК "Звезда" заложили многофункциональное судно снабжения ледового класса
На стапельно-опорном устройстве установлена закладная днищевая секция. Производится стыковка 6 секций будущего судна, ведутся работы по установке труб и приварного корпусного насыщения. Как уточнили в компании, «стапельный этап постройки судна - это целый комплекс мероприятий, который предусматривает установку секций будущего судна согласно чертежному плану и их подготовку к сварке».
Выполнение работ идет в рамках заказа «Роснефти». Предусматривается строительство четырех многофункциональных судов снабжения. В соответствии с графиком строительства спуск на воду первого судна снабжения запланирован на 2019 год.
Церемония закладки секций четырех судов снабжения ледового класса «Катерина Великая», «Святая Мария», «Владимир Мономах» и «Александр Невский» состоялась год назад, 8 сентября 2017 года, во время визита Владимира ПУТИНА на «Звезду». «Роснефть» заключила с судоверфью эксклюзивное соглашение о размещении всех своих заказов на строительство новой морской техники и судов. Сегодня в портфеле заказов ССК 26 судов: четыре многофункциональных судна снабжения ледового класса, 10 танкеров класса «Афрамакс», 10 арктических танкеров-челноков дедвейтом 42 тысячи тонн, арктический танкер-челнок дедвейтом 69 тысяч тонн.
Производственная программа ССК «Звезда» разработана до 2035 года, исходя из потребностей основных заказчиков и возможностей верфи при загрузке на уровне 80%. Она насчитывает 178 единиц судов и морской техники различных типов.
Подготовил Юрий РОГОВ. Фото автора
- Восточный. Экономический. Результативный
- Остров Русский для жизни и интеграции в АТР
- Приморье становится сборочной площадкой
- Приморские судоверфи уже реальность
- Бриллианты "Сделано в Приморье"
- На СКК "Звезда" заложили многофункциональное судно снабжения ледового класса
- В Артеме будут строить морские и речные суда из алюминия...
- Высокотехнологичное производство появится в ТОР "Надеждинская"
- Соседи сошлись на улице
- "Приморское кольцо" - инвестиции в азарт
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.