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28 Сентября 2018, 17:09 | Проект ДК | Адреса инвестиций. Приморский край

На СКК "Звезда" заложили многофункциональное судно снабжения ледового класса

На тяжелом достроечном стапеле СК "Звезда" началось формирование корпуса первого многофункционального судна снабжения ледового класса, сообщает пресс-служба судостроительного комплекса.

На стапельно-опорном устройстве установлена закладная днищевая секция. Производится стыковка 6 секций будущего судна, ведутся работы по установке труб и приварного корпусного насыщения. Как уточнили в компании, «стапельный этап постройки судна - это целый комплекс мероприятий, который предусматривает установку секций будущего судна согласно чертежному плану и их подготовку к сварке».

Выполнение работ идет в рамках заказа «Роснефти». Предусматривается строительство четырех многофункциональных судов снабжения. В соответствии с графиком строительства спуск на воду первого судна снабжения запланирован на 2019 год.

Церемония закладки секций четырех судов снабжения ледового класса «Катерина Великая», «Святая Мария», «Владимир Мономах» и «Александр Невский» состоялась год назад, 8 сентября 2017 года, во время визита Владимира ПУТИНА на «Звезду». «Роснефть» заключила с судоверфью эксклюзивное соглашение о размещении всех своих заказов на строительство новой морской техники и судов. Сегодня в портфеле заказов ССК 26 судов: четыре многофункциональных судна снабжения ледового класса, 10 танкеров класса «Афрамакс», 10 арктических танкеров-челноков дедвейтом 42 тысячи тонн, арктический танкер-челнок дедвейтом 69 тысяч тонн.

Производственная программа ССК «Звезда» разработана до 2035 года, исходя из потребностей основных заказчиков и возможностей верфи при загрузке на уровне 80%. Она насчитывает 178 единиц судов и морской техники различных типов.

Подготовил Юрий РОГОВ. Фото автора

Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2018 год. 

Теги: звезда  судостроение 


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