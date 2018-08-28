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28 Сентября 2018, 17:11 | Проект ДК | Адреса инвестиций. Приморский край

Бриллианты "Сделано в Приморье"

Резидент Свободного порта продолжает наращивать инвестиции в огранку алмазов в Приморье

Год назад во время работы третьего Восточного экономического форума был дан символический старт работе алмазной фабрики «КГК ДВ». В церемонии принял участие президент России. Инвесторы - ведущий мировой производитель ограненных драгоценных камней и ювелирных изделий индийская корпорация KGK - для запуска гранильного производства во Владивостоке создала отдельную компанию ООО «КГК ДВ» и зарегистрировалась в качестве резидента Свободного порта Владивосток (СПВ).

Напомним, свидетельство резидента Свободного порта Владивосток компании «КГК ДВ» вице-премьер - полпред Президента России в ДФО Юрий ТРУТНЕВ вручил президенту корпорации «KGK Group» Навраттану КОТАРИ во время рабочего визита в Мумбаи в марте 2017 года.

Замкнутый технологический цикл на гранильной фабрике во Владивостоке рассчитан на обработку алмазного сырья, поставляемого АЛРОСА, в объеме до 9 тысяч карат ежемесячно. В создание производственных мощностей уже инвестировано 500 млн рублей. В апреле прошлого года компания «Кей-Джи-Кей» приобрела здание по адресу ул. Муравьева-Амурского, д. 21 во Владивостоке. Здесь уже смонтировано современное высокотехнологичное оборудование. По информации коммерческого директора «КГК ДВ» Елены ВОЛОСНОВОЙ, общий объем инвестиций, с учетом необходимых средств для приобретения алмазного сырья, к 2020 году превысит 2,8 млрд рублей, а работать на предприятии будет порядка 440 человек.

 


 

Кропотливые кадры

В настоящее время компания вместе с Агентством по развитию человеческого капитала (АРЧК) и администрацией Приморского края ведет активный поиск кадров и запустила второй набор по подготовке специалистов по профессии «огранщик алмазов в бриллианты». Все, прошедшие обучение в 2018 году, будут трудоустроены на предприятии, обещают в «КГК ДВ».

В настоящее время именно кадровый вопрос стал первостепенным в повестке дня нового предприятия. И не удивительно. Приморский край, Владивосток не располагали подобными производствами, к тому же профессия огранщика требует от человека особых личностных качеств, таких как терпеливость, усидчивость, наблюдательность, ответственность, аккуратность, креативность и склонность к ручному труду. Как говорят в компании, важными условиями при приеме на обучение и последующем трудоустройстве в компанию являются склонность кандидата к математике, геометрии и монотонной работе. Будущим огранщикам алмазов в бриллианты придется заниматься оснасткой и полировкой алмазных полуфабрикатов под бриллианты различной формы огранки для устранения природных пороков этого драгоценного камня. Все это и требует перечисленных особых личностных качеств.

Для того, чтобы привлечь именно местные кадры, обучение будет проводиться во Владивостоке в два этапа: теоретический курс на базе Энергетического колледжа Владивостока с привлечением преподавателей из ГАПОУ «Колледж предпринимательства №11» (Москва), единственной образовательной организации в России, где обучают специалистов по соответствующей специальности. Практический курс - непосредственно на предприятии во Владивостоке.

С АЛРОСА в партнерстве

Проект ограночного производства на Дальнем Востоке родился благодаря сотрудничеству ведущего мирового производителя драгоценных камней и ювелирных изделий - индийской корпорации KGK Group и российского алмазного монополиста АК «АЛРОСА», которое продолжается уже не первый год. У KGK, помимо владивостокского подразделения, уже есть собственное производство бриллиантов в России - в Москве («S D Diamonds») и в Якутске («DDK»).

- В России мы обработали алмазов на сумму более $1 млрд и вложили значительные инвестиции в размере $80 млн в создание предприятий, приобретение оборудования и сырье - алмазы. Таким образом, мы обеспечили мощности трех компаний в России для производства алмазов на общую сумму $500 млн в год, - рассказывает управляющий директор KGK Сандип КОТХАРИ.

Выбор индийскими инвесторами Владивостока в качестве третьего региона для организации ограночного производства обусловлен сразу несколькими факторами. Первый - непосредственная близость от рынков Азиатско- Тихоокеанского региона, где есть крупные потребители драгоценных камней - это прежде всего Китай, Индия, США, страны Юго-Восточной Азии.

- Географически Дальний Восток занимает самое выгодное местоположение для выхода к странам Азиатско-Тихоокеанского региона, с прямым доступом к океану, - объясняет управляющий директор KGK Group Сандип Котхари.- Совокупная стоимость ВВП ближайших соседей по АТР - Китая, Японии и Южной Кореи - оценивается примерно в 26% мирового ВВП. На долю региона приходится 55% мирового населения и более половины глобального экономического роста, что делает АТР крупнейшим, а также самым быстрорастущим, потребительским рынком.

Хотя, скажем прямо, алмазное сырье - совсем не великий груз, и организовать его доставку для переработки можно в любую точку земли. Но ведь главным держателем ресурса является Россия, основная добыча алмазов идет в Якутии (до 90% российских алмазов), значит и добавленная стоимость от конечной продукции - бриллиантов - должна оставаться в России. Российские алмазогранильные предприятия АЛРОСЫ работают в Москве и Барнауле. Активно, преодолевая многочисленные проблемы, пытается развивать ограночную отрасль Якутия. При этом та же Индия за последние годы смогла сосредоточить на своей территории до 60% рынка обработки. Следом подтягиваются Китай, страны Юго-Восточной Азии.

Вопрос создания во Владивостоке предприятий алмазной отрасли впервые несколько лет назад поставил полпред президента РФ в ДФО - вице-премьер правительства России Юрий Трутнев. Речь шла, прежде всего, о создании Алмазной биржи, на которой бы представители отрасли из стран АТР могли бы покупать сырье как на условиях долгосрочных контрактов, так и на спотовых продажах. Для этих целей был создан и зарегистрирован в качестве одного из первых резидентов СПВ «Евразийский алмазный центр» (ЕАЦ), для которого была выбрана удобная свободная площадка в помещении старого аэровокзала в Кневичах. Одновременно во Владивостоке открыла представительство и алмазная компания АЛРОСА.

ЕАЦ стал важнейшим инфраструктурным элементом в решении комплексной задачи - развития во Владивостоке алмазной отрасли. Он предоставляет услуги по хранению и таможенной обработке ценных грузов, включая бриллианты. В случае с «КГК ДВ» - он оказывает содействие в вопросах логистики, страхования ценных грузов и сопровождения ограночного производства.

- Ключевым фактором проекта является непосредственный запуск производства KGK во Владивостоке. Таким образом, проект дает серьезные предпосылки к созданию здесь инфраструктуры мирового уровня для привлечения других инвесторов в алмазную промышленность. Проект способствует созданию заводов, обучению специалистов по производству алмазов и передачи им опыта тренеров-специалистов из Москвы и Индии, - говорит Сандип Котхари.

По его словам, весомым аргументом для открытия ограночного производства во Владивостоке стали и государственные меры поддержки бизнеса, которые государство предложило в рамках новых режимов хозяйствования, в данном случае - режим СПВ.

- Свободный порт Владивосток - инструмент для интенсивного роста дальневосточных территорий России. Учитывая видение российского правительства по развитию дальневосточного региона, KGK гордится тем, что присоединится к этой инициативе и постарается донести преимущества инвестирования в этот регион своим партнерам в АТР и других регионах», - говорит Сандип Котхари.

В «КГК ДВ» серьезно оценивают перспективу развития алмазной промышленности на территории ДФО, регион уже располагает всей необходимой инфраструктурой для развития отрасли. Более того, индийские бизнесмены склонны считать, что Дальний Восток может стать центром алмазной промышленности, как Антверпен и Мумбаи. При этом компания готова работать над созданием специального бренда.

- В перспективе мы готовы работать над созданием специального бренда, благодаря которому будет сохранена целостность российских природных алмазов, что, несомненно, повысит доверие потребителей, будет препятствовать выходу на рынок синтетического алмаза. Мы также будем продвигать этот бренд в России, как из России, россиянами, для россиян, - делится планами Сандип Котхари.

Досье «Дальневосточного капитала»: Компания KGK, основанная в 1905 году в Джайпуре (Индия) как семейное предприятие, является одной из наиболее диверсифицированных индийских корпораций, ведущих деятельность в сфере огранки драгоценных камней, как алмазов, так и цветных драгоценных камней, производства ювелирных изделий, добычи полезных ископаемых, торговли, строительства, инвестирования и предоставления услуг. Штаб-квартира компании располагается в г. Мумбаи (Индия). Имеет гранильные и ювелирные производства в Индии, Китае, Таиланде, Ботсване и России (22 офиса и 11 фабрик в 17 странах). С 2004 года развивает сеть ювелирных бутиков под брендом Entice. Штат - 10-12 тыс. сотрудников.

 

Фото Олега Николаева

Юрий РОГОВ.

Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2018 год. 

Теги: КГК ДВ  сделано в приморье  СПВ  инвестиции 


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